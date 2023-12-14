В России введут карательную психиатрию? / Налог на бездетность / Купля-продажа авто через Госуслуги

Продолжаю обзор на свеженькие нормативные акты и законы. Они останутся актуальными еще долго, так как они начнут действовать постепенно начиная с 2024 года.

Добрый день, уважаемые коллеги!

На этот раз я постарался придерживаться более консервативного стиля в своем творчестве.

Как социализируют осужденных

Давайте начнем с этого документа – Приказ Министерства юстиции РФ от 29 ноября 2023 года № 350 «О ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация в соответствии с Федеральным законом от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации». Сначала я критически отнесся к этому документу, но когда я распечатал его и внимательно изучил, ребята, он на самом деле хороший. В нем заложены очень благие намерения.

Речь идет о грамотной социализации тех, кто побывал в местах лишения свободы, был арестован и так далее. Мне кажется, что это важный шаг, и дай бог, чтобы те, кто прошел через это, могли нормально адаптироваться, работать и т. д. Так что этот документ я отношу к разряду хороших.

Как защитят детей

Второй документ – Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2023 № 3233-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Несмотря на различные мнения и призывы некоторых депутатов отказаться от «западной порочной ювенальной юстиции», наше государство настойчиво и с достоинством продолжает стремиться к лучшему воспитанию наших детей.

Однако, прочитав этот документ, я обнаружил в нем благие намерения. Несмотря на это, остается вопрос, как государство намерено осуществлять этот план, состоящий из 76 комплексных мероприятий. Например, предполагается усовершенствование системы мониторинга сети Интернет для выявления противоправного контента и деструктивной активности несовершеннолетних. Что считается деструктивным, я не знаю. Если интересно, вы можете вернуться к моей статье, которая вышла в понедельник, и ознакомиться с тем, как они планируют провести «клининг» в интернете.

У меня возникают вопросы относительно того, как они собираются реализовывать поддержку проектов по военно-историческому просвещению и образованию. Я, как товарищ из советских времен, также прошел такое воспитание. Понимаете, это было в партии, в духе коммунизма, социализма, в соответствии с манифестом коммунистической партии и в духе пионерии и так далее.

Ну вот, опять-таки, в целом, этот план можно воспринимать как в положительном, так и в, мягко говоря, негативном ключе. В этом году, как бы, народ немного раздражает. Например, мне говорят, что я редко бываю в России. Как «редко»? Недавно три недели провел здесь, сейчас в декабре не приеду, а в январе планирую, потому что у меня тут куча мероприятий. Надо развивать бизнес и так далее. Но знаете, я это сделал еще в 2018 году, задолго до всех этих событий.

Во-первых, меня часто спрашивают о западных методах воспитания детей. Ну, Запад разный, и, скажем так, когда нам рассказывают по телевизору, что на западе детей в школах учат различиям в гендере и так далее, были такие моменты несколько лет назад в Германии, в Дании. Но в целом, в Европе такого нет, тем более в Болгарии. Здесь государство не вмешивается в семьи, ювенальная юстиция отсутствует, никто не указывает родителям, как воспитывать своих детей, в школах не занимаются военно-историческим и патриотическим воспитанием. Дети изучают физику, математику, языки. Вот чему они здесь уделяют внимание.

Ладно, погнали, ребята. Следующий момент – Федеральный закон от 27 ноября 2023 года № 558-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Давайте быстро-быстро, с 1 января вступает в силу закон о дополнительной поддержке волонтерской деятельности. Я его внимательно изучил, и, тем не менее, через этот закон государство берет под свой контроль любую волонтерскую деятельность и благотворительность. Это мне не нравится, но сам закон, кажется, написан в позитивном ключе.

Далее – Законопроект № 496195-8 «О внесении изменения в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости (о продлении срока оформления в упрощенном порядке прав на имущество общего пользования в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества)». До 1 марта 2031 года предлагается продлить упрощенный порядок регистрации прав, то есть «дачную амнистию», на здания и сооружения, являющиеся имуществом общего пользования в садоводческих и огороднических товариществах. Зачем это делается, ребята? Это делается, чтобы вы могли спокойно зарегистрировать это общее имущество и, конечно же, платить налоги с него. Это, кажется, ловушка. Потому что существуют два предыдущих закона, про которые я вам уже рассказывал, и согласно которым, начиная со следующего года, мы с вами будем платить налоги со всего общего имущества — как в многоквартирных домах, так и в гаражных кооперативах.

Жители многоквартирных домов смогут быстрее делать ремонт

С другой стороны, Жилищный кодекс Российской Федерации предоставляет жителям многоквартирных домов шанс провести ремонт. Однако, чтобы жители сделали ремонт своего многоквартирного дома как можно быстрее, необходимо провести общее собрание собственников, собрать средства, заключить договор с организацией, входящей в СРО (саморегулируемую организацию), предоставить ей необходимые средства.

Эта организация, работающая в СРО, проведет техническую экспертизу вашего многоквартирного дома. Результаты этого обследования, если ваш дом включен в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, могут послужить основанием для начала капитального ремонта. Возможно, это позволит ближе подойти к решению проблемы и ускорит ремонт вашего дома. Однако, чтобы процесс шел быстрее, требуется не только заключить договор, но и активно участвовать в сборе средств, проведении экспертизы и в целом соблюдать все этапы, о которых я рассказал.

Пенсии силовиков вырастут

Следующий документ – Федеральный закон от 27 ноября 2023 года № 547-ФЗ «О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей». Он тоже неплохой, но, скажем прямо, он выгоден, прежде всего, силовикам и тем, кто носит погоны, росгвардейцам и так далее.

Согласно этому закону, они будут получать более высокую пенсию, чем обычные граждане, и теперь еще больше. Понятно, что в первую очередь государство заботится о тех, кто в погонах. Хотя, конечно же, учителям тоже немножко поднимут зарплату. Дальше покажу.

Но, честно говоря, я не знаю, как к этому относиться. Для меня это как-то издевательство, ведь суммы не те, особенно на фоне того, когда знаешь, что за счет наших денег Пенсионный фонд покупает квартиры сотрудникам и так далее.

Ну, вот, доплата страховой пенсии будет больше, но ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составит 22 года. Хотя накопительную пенсию, как вы знаете, у нас «заморозили», но снова планируют разблокировать и разрешить перевести в новый пенсионный фонд. Это, что ли, десятая по счету пенсионная реформа? Лично я к этому не придираюсь.

Пенсии проиндексируют на 7,5%

Давайте двигаться дальше, давайте посмотрим, что у нас еще действительно интересное. Допустим, в бюджете на год заложена индексация страховых пенсий пенсионеров аж на 7,5%. Видите ли, типа инфляция у нас в этом году была 7.5%, и поэтому пенсии тоже надо поднять на 7,5%, ребята. Это у них в мозгах инфляция 7%, понимаете? Но мы, ведь, в магазины ходим, мы прекрасно понимаем, что 7,5% недостаточно, чтобы покрыть инфляцию. И что это далеко не о людях забота. У нас один получает 10 тысяч, а другой 70 тысяч. Ну, в среднем, нормально, вроде получается.

Участники СВО получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы

Давайте быстро посмотрим на еще один документ, у нас не так много времени на обзоры – Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 16 ноября 2023 года № 1081 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076». Он предусматривает начисление дополнительных баллов при поступлении в российские ВУЗы тем, кто прошел военную службу по призыву, служил по контракту, участвовал в мобилизации в вооруженных силах Российской Федерации или служил в добровольческих формированиях.

Мне не нравится такой подход, и вот почему: мы все начинаем постепенно жаловаться на низкое качество образования, говорим, что врачи недостаточно квалифицированы, строители не достаточно квалифицированы, а тут поощряем за военную службу. Понимаете, когда человек имеет медаль за особые успехи в учении первой и второй степени, это нормально. Но брать человека в институт и учить на врача, например, за то, что он был в добровольческих формированиях – это, на мой взгляд, не совсем правильно. Я бы не хотел обращаться к такому врачу. Это мое личное мнение. Потому что то, что мы поощряем, то и получаем. А вы? Поделитесь своим мнением. Совсем необязательно соглашаться со мной. У вас есть право на свое мнение.

Про карательную психиатрию

Следующий документ – Постановление Конституционного Суда РФ от 24.11.2023 года № 54-П «По делу о проверке конституционности пунктов «а», «в» части первой статьи 97, статей 99 и 100, частей первой и третьей статьи 102 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа». Я изучил этот документ и могу сказать, что все готово для применения карательной психиатрии в текущем году к негодным ЛГБТ-активистам, иностранным агентам, женщинам бездетным и так далее. В общем, Конституционный Суд решил, что принудительное психиатрическое лечение – это нормально. Если врачи-психиатры так решили, то суд придет к выводу, что принудительное лечение в психиатрических больницах – это законно.

Ребята, это полный трындец, не нужно это оправдывать, не нужно искать объяснение. В психиатрических больницах никогда не лечили и не будут лечить. К сожалению, я видел это своими глазами. Этот документ – карательный, и дай бог, чтобы в текущем году его не реализовали. Я не знаю, есть ли что-то подобное в других странах мира, в том числе и в Болгарии, где я нахожусь прямо сейчас.

Далее – Законопроект № 353266-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления ответственности за незаконное размещение биометрических персональных данных)», который скоро станет законом. Он касается внесения изменений за незаконное размещение биометрических персональных данных и общих вопросов персональных данных. Я уже упоминал об этом в прошлой статье, где говорил о том, что радикальные изменения идут дальше.

Следующий документ – Федеральный закон от 27 ноября 2023 года № 539-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Я обещал рассказать вам подробнее об этом документе и обязательно это сделаю, как только получу справку от своей помощницы.

Производителей продуктов и рыбы цифровизуют

Продолжим разговор о налогах, но сегодня я хочу обсудить этот документ – Распоряжение Правительства РФ от 23 ноября 2023 года № 3309-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Государство утвердило этот план, чтобы поднять уровень интеллектуальной зрелости в этих отраслях и обеспечить высокий уровень продовольственной независимости. Цифровые решения будут использоваться для повышения эффективности производственных процессов и улучшения доступности сельскохозяйственной продукции.

Стратегия развития отрасли связи до 2035 года

Следующий документ представляет собой ключевой шаг в нашем стремлении стать ведущей державой в области связи и интернет-технологий – Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2023 года № 3339-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года». Новые технологии, такие как производство 3-нанометровых чипов, позволят нам опережать текущие стандарты. Мы уверены, что наша страна станет лидером, так как в настоящее время производство чипов сокращено до 5 нанометров, а мы строим заводы для чипов с 3-нанометровой технологией. Это говорит о нашей технологической ведущей позиции.

В реализации данной стратегии мы нацелены на предоставление качественных, современных и конкурентоспособных услуг связи и доступа к интернету. Даже сейчас, несмотря на текущие ограничения, наш интернет соответствует высоким требованиям граждан, бизнеса и государства на всей территории Российской Федерации. Мы стремимся обеспечить основу для инновационного и ориентированного на экономический рост развития.

Одним из наших ключевых пунктов является развитие инфраструктуры, с возможностью подключения домохозяйств к интернету со скоростью не менее 1 Гигабит в секунду к 2023 году. Это серьезный шаг вперед и поддерживает наши амбициозные планы. Важно также обратить внимание на развитие магистральных линий связи, покрывающих регионы и обеспечивающих связь по железнодорожным и автомобильным магистралям во всей стране.

Мы постепенно отойдем от 3G и начнем производить свои собственные сим-карты, основываясь исключительно на российских научных достижениях в области информационных технологий. После тридцатого года, в 2031-2035 годах, мы сможем заменить капиталистическое вражеское оборудование стандарта LTE на наше собственное российское телекоммуникационное оборудование более ранних поколений. К тридцать первому году у нас в России появятся сети 6G, уже на первом этапе, на нашем российском оборудовании. Интересно, какова будет себестоимость этого оборудования и чем будут обусловлены достижения этих целей? Будет ли оно конкурентоспособным к тридцать первому и тридцать пятому году, учитывая конкуренцию со стороны производителей из Тайваня, Китая и США? Возможно, стоит рассмотреть вариант вступления в систему международной кооперации и реального производства всего этого на своей территории с последующей продажей на мировом рынке.

Пусть у нас будет лучшее производство, но для поддержания низкой себестоимости необходимо продавать продукцию на мировом уровне. Когда мы сможем производить для себя сами, это станет слишком дорого и рискованно. Это будет стоить космических денег, и это будет космический распил. Возможно, я чего-то не вижу. Пожалуйста, откройте документ, изучите его и сделайте выводы.

Блиц: про подорожание газа и прощенные долги

Дальше, ребят, на самом деле, я распечатал пять штук этих документов, но показываю вам только два. И первый – Приказ ФАС России от 28 ноября 2023 года № 908/23 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению». Нам говорили, что цены на газ поднимутся только осенью 2024 года. Но, видите ли, цены на газ начнут повышаться уже в конце декабря этого года, и дальше предвидится их последующее увеличение. С этим все в порядке. Кто же сомневался?

Давайте кратко «Минфин рассказал о последствиях прощения долга физлицу». Если ваша организация прощает долг физическому лицу, то при прощении долга не забудьте удержать НДФЛ в размере 13% от суммы.

Далее планируется поднять заработные платы. Об этом сообщается бюджетникам, в частности, учителям, работникам культуры, медработникам и так далее, в пределах 10%. На следующий год всем остальным обещают повышение заработной платы в рамках 4,5 % в квартал. Это не обгонит инфляцию, и при текущих обстоятельствах поднятие зарплат всем остальным на 4,5 % через год выглядит, мягко говоря, как издевательство.

Куплю-продажу авто можно осуществить через Госуслуги

Следующая новость просто прекрасная, ребята, действительно отличная. Если вы активно пользуетесь Госуслугами, то теперь вы можете абсолютно безопасно покупать и продавать автомобили. Это действительно отличная новость.

В Госдуме предложили ввести налог на бездетность

В Госдуме снова предлагают взимать налог с бездетных. Сначала были предложения об абортах, затем ФСО провело опрос, решено было пока отказаться от запрета на аборты. Однако появилась информация о возможном принудительном оплодотворении женщин, что вызвало возмущение. На данный момент от этой идеи отказались, но теперь у них в планах ввести налог на бездетность. Поделитесь вашими комментариями на эту тему.

Далее, если работодатель нарушит и не выполнит свои обязательства по коллективному договору, то согласно Федеральному закону от 27 ноября 2023 года № 559-ФЗ «О внесении изменения в статью 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», его могут штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей.

Также вышел Указ Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 года № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами». Теперь компаниям разрешено не раскрывать о себе информацию, чтобы избежать возможных угроз со стороны врагов.

Еще одна важная тема – проект по маркировке продукции для защиты пчел. С 1 марта текущего года вступит в силу закон, предусматривающий предупреждение пчеловодов о применении химикатов на полях. Это поможет предотвратить воздействие вредных веществ на пчел.

И последнее, если вы взяли потребительский кредит, заем и т.д. и немного задолжали, теперь гасить долги нужно будет по-новому. Сначала вы вносите деньги в банк и начинаете гасить долг по штрафам, затем по основному долгу, и, наконец, платите проценты за текущий период. Ознакомьтесь с этими изменениями.

Дальше, все эти кредиты, займы и так далее теперь, как я понимаю, надо будет страховать. Если вы откажетесь от покупки страховки, то процентная ставка для вас начнет расти. Об этом написано в Законопроекте № 287844-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» (в части изменения порядка погашения задолженности при недостаточности платежа для полного исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа)). Как всегда, много мутного в этом законопроекте.

Следующий документ касается изоляторов временного содержания. Теперь все подозреваемые и обвиняемые будут записываться на камеры. Внедрены металлоискатели, цифровые технологии и прочие меры для полного контроля каждого угла, возможно, даже туалетов. Это Приказ ФСБ России от 25 ноября 2023 года № 526 «Об утверждении Порядка применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и контроля в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов». Кто бы сомневался. Это весьма общественный контроль, особенно над теми, кто находится в изоляторах временного содержания.

И последний документ, коллеги – этоЗаконопроект № 498549-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части защиты прав собственности приобретателя жилого помещения и обеспечения защиты прав бывших членов семьи собственника отчуждаемого жилого помещения). Скажу своими словами: если, допустим, вы с женой приватизировали квартиру равнозначно 20 лет назад, а потом развелись, уехали, оставив ей квартиру, а она ее продает, то вы, как мужчина, лишаетесь своей доли. Теперь это будет невозможно, особенно в жилищно-строительных кооперативах. Ваши права будут защищены, учитывая ваше участие в этом хозяйстве на момент приватизации или покупки этой квартиры. Поэтому в данном случае, этот законопроект хороший.

Вывод

Ну что ж, уважаемые дамы и господа, я постарался поделиться с вами важными новостями, которые реально повлияют на вашу жизнь в ближайшие недели и месяцы. У нас сегодня новости мелькают со скоростью космического полета, и я стараюсь выделять самые значимые.