Куплю-продажу автомобиля можно осуществить с помощью госуслуг

Такой способ расчетов гарантирует заморозку средств на спецсчете покупателя до тех пор, пока ГИБДД не подтвердит постановку автомобиля на учет. Только после этого продавец сможет получить деньги. Об этом сообщает Минцифры.
Преимущества использования сервиса очевидны:
авто проверено. ТС принадлежит продавцу, и на регистрационные действия с ним нет никаких ограничений;
безопасность сделки;
отсутствие комиссий. Предоставление аккредитива бесплатное;
дистанционное оформление. Заключение договора, оплата авто, запись в ГИБДД – все это можно сделать онлайн.
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