Бизнес выиграет 7 трлн рублей благодаря ИИ. Главбух улучшила работу на 90% с помощью ChatGPT

Несколько слов о новых технологиях, а конкретно о технологии искусственного интеллекта. Давайте проведем небольшой обзор новостей, чтобы вы действительно не оказались в мире, который ускользает от нас, особенно если вы занимаетесь каким-либо бизнесом.

Бизнес выиграет 7 трлн рублей благодаря ИИ

Яндекс оценил экономический эффект отвнедрения искусственного интеллекта в 7 триллионов рублей. Однако, по моему мнению, этот эффект может быть значительно выше. Внедрение искусственного интеллекта способно помочь бизнесу снизить издержки и увеличить выручку, отметили в Яндексе.

Экономический эффект от использования технологии искусственного интеллекта, по оценке Яндекса, может составить 6,9 триллиона рублей, но я считаю, что данный эффект может быть гораздо больше. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы предприятий приведет к увеличению выручки и снижению издержек.

Директор бизнес-группы «Поиск и рекламные технологии» «Яндекса», Дмитрий Масюк, оценил объем рынка решений для бизнеса на основе технологии искусственного интеллекта в текущем году в 50 миллиардов рублей. Он также предположил, что к 2028 году этот объем может превысить 550 миллиардов рублей. Однако, согласно моим оценкам, этот объем рынка будет гораздо выше.

В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко оценил, что массовое использование технологии искусственного интеллекта при максимальных инвестициях за 5 лет может привести к накопительному итогу в 11 триллионов рублей к 2028 году. Однако я считаю, что эта цифра также будет значительно больше.

6 декабря глава Сбера, Герман Греф, объявил о планах компании перейти к модели, ориентированной на человека. По его словам, Сбер стремится к тому, чтобы подавляющее большинство решений принималось автоматически на основе искусственного интеллекта, оставляя ручное вмешательство лишь для решения самых сложных операций.

Коллеги, здесь вы, возможно, скажете: «Ужас! Ты что, предлагаешь отказаться от человеческого вмешательства и технологий?».

Уважаемые дамы и господа, об этом нужно было говорить примерно 10 лет назад. Сейчас технологии развиваются настолько быстро, как лесной пожар. Так что, если мы, как граждане России и представители бизнеса, будем уклоняться от этих процессов, нас могут просто сделать рабами. Это развивается даже на государственном уровне. Если мы не хотим быть ущемленными этими процессами, давайте изучим и используем это в свою пользу. Таким образом, мы хотя бы будем знать, как это устроено, и как защитить себя от всех этих изменений.

Греф сообщил, что с использованием искусственного интеллекта Сбер переведет большинство решений в онлайн, создаст умного искусственного интеллекта в помощь клиентам, а также демократизирует технологии.

Вот еще новость из США: там искусственный интеллект занимается агитацией во время избирательных кампаний вместо волонтеров. Более того, этот искусственный интеллект способен вести разговор с несколькими избирателями одновременно так качественно, что они даже не осознают, что разговаривают с роботом. Причем создатели специально ухудшили речь этого робота, чтобы люди не путали его с живым человеком.

Россияне стали использовать нейросети в 3 раза чаще в 2023 году

Вместе с тем, россияне в 3 раза чаще стали использовать нейросети. В России это только начало, и я ожидаю взрывного роста ВВП страны. Промышленность и бизнес уже сейчас активно внедряют цифровые продукты и используют искусственный интеллект. Они осознают, что не хотят оказаться в мире, который ускользает от них. Понимаете, иначе просто вылетишь в трубу, и тебя съедят твои конкуренты.

Россия нуждается в собственных разработках ИИ

Одновременно с этим появилась новость о том, что Россия нуждается в собственных разработках в области электроник и машиностроения. Инновационная активность в ключевых отраслях экономики и промышленности, безусловно, растет, утверждает Михаил Коптев, коммерческий директор логистической компании «Скиф-карго». Особенно там, где процессы производства или работа в целом оптимизируются и упрощаются с использованием искусственного интеллекта. В современном мире применение искусственного интеллекта уже не является выбором, а становится необходимостью.

Уважаемые дамы и господа, обратите внимание на эту фразу: «Это уже не выбор, это уже необходимость». Даже если вы, скажем, уже на пенсии, в некоторой степени это уже не выбор, а необходимость, чтобы хотя бы распознавать, разговариваете ли вы по телефону с искусственным интеллектом или с живым человеком. Я недавно так и попал, и благодаря сыну, сидевшему рядом, осознал, что действительно общался с искусственным интеллектом, а не с живым человеком.

Важно понимать, что в наши дни у нас есть не только возможности и ресурсы, но и интеллектуальный потенциал в нашей стране, чтобы конкурировать и внедрять инновации, считает ведущий специалист российской научно-производственной компании «Мэтрикс вейв», Александр Космынин. Этому способствуют и правительственные, и региональные программы.

Но, ребята, вот главный барьер, который я обозначил в начале этой статьи — это закрытость к новому опыту и новым знаниям, а также нежелание внедрять инновационные решения в рабочие процессы. Об этом говорит генеральный директор коммуникационного агентства «Партнер», Анна Анисимова. Для успешного внедрения инноваций необходимо уметь выходить за рамки привычного, идти навстречу новому. К сожалению, невосприимчивость к нововведениям и боязнь совершить ошибку во многом присущи нашему менталитету.

Уважаемые коллеги, правда, есть еще много других барьеров на пути инноваций начиная от культурных, когда сотрудники опасаются, что автоматизация производственных процессов вытеснит человека, особенно актуально в регионах, до кадровых и регуляторных вопросов. В России, согласно разным оценкам, дефицит кадров колеблется от 2 до 4 миллионов человек. России не грозит безработица при внедрении искусственного интеллекта. Дополнительным барьером служит также нехватка персонала с необходимыми навыками для анализа данных. А я скажу вам больше, это может показаться удивительным, но даже в чате GPT-3.5, если задать ему вопрос, он не всегда может дать точные ответы. Это тоже навык, которому нужно учиться.

Как главбух оптимизировала работу на 90% с помощью ИИ

Слушайте, мой директор, который ведет этот курс, прислал мне много реальных примеров. Я лишь распечатал небольшой кусочек. Прямо сейчас на нашем курсе обучается главный бухгалтер, и она с помощью чата GPT-3.5 решила внедрить искусственный интеллект в бухгалтерию. Это включает анализ прибылей и убытков, формирование учетной политики и многое другое.

Вот некоторые примеры. Это удивительно. Мы попросили ее прислать, какие выводы она сделала по результатам первых двух занятий, и каких результатов она уже добилась. Вот промт, который она использует в работе с чатом GPT, можете тоже взять на вооружение.

«Привет! Представь, ты самый лучший главный бухгалтер и финансовый директор коммерческой компании в РФ. Ты обладаешь всеми знаниями Налогового кодекса Российской Федерации, ПБУ, МСФО, Гражданского кодекса и других необходимых законов и правил для ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации».

Промт продолжается, там она описывает, что в конце года нужно составить учетную политику предприятия. Тут нужно быть очень точным, учитывая вид деятельности предприятия: торговля, производство, сельское хозяйство и так далее. Ее запрос таков: «составь учетную политику для бухгалтерского учета торгового предприятия в РФ с учетом налогообложения». Далее она описывает прочие нюансы.

Ребята, теперь внимание, она пишет, что чат GPT выдает рабочую версию на 90%. То есть у данного главного бухгалтера стало, внимание, при той же зарплате, работы на 90% меньше. Можете представить?

Когда ваша работа и усталость уменьшаются наполовину, это уже хорошо, а тут на 90%. Не говоря уже о том, что знаете, это превращается в творчество. С ним просто интересно общаться.

А еще одна наша студентка подготовила что-то, типа, рекламного буклета для ИИ, где написано, зачем нужен искусственный интеллект, как он автоматизирует процессы, про прогностическое моделирование, как все это происходит — этика и безопасность, развитие профессиональных навыков…

ИИ существует, это факт, и в нашей стране тоже. Я тут с банком разговаривал, перепутал, что со мной искусственный интеллект говорит. Это уже есть.

А дальше вы сможете выдержать конкурентную борьбу, чем бы вы ни занимались — даже если строите мосты или дома. Иначе вы не сможете выдержать эту конкурентную борьбу, вылетите из сети. Сотрудники, овладевшие методами, навыками и способами работы с искусственным интеллектом, применительно к вашей компании и к каждой должности в вашей компании, будут на вас смотреть сверху. Приходите, всему этому хозяйству мы вас научим.

Изучайте искусственный интеллект, изучайте цифровые технологии и побеждайте в конкурентной борьбе. Ну и, богатейте, что тут я еще вам сказать.

Спасибо и удачи в делах.