Когда цифровой рубль появится в вашем кошельке?

Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я принял решение немного сократить время, которое уделяю обзору нормативно-правовой базы. Взамен я планирую добавить больше роликов на социальные и экономические темы, обсуждать бизнес, самосовершенствование.

И вот что пишет газета РБК в своей статье. Полностью цитировать ее не буду, она довольно объемная, но кому интересно, вы можете прочитать сами.

Центральный банк наконец-то определился со сроками массового внедрения цифрового рубля. Напомню, изначально планировалось внедрение с 2020 года, затем переносили на 2021, потом на 2022, позже на 2023. И вот сейчас срок снова перенесли на 1 июля 2025 года.

Цитирую: «Крупнейшие банки к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями, открывать и пополнять счета, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре».

С 1 сентября этого года расширили эксперимент с цифровым рублем, о чем я уже вам неоднократно рассказывал. Нам сообщили, что 99 тысяч физических лиц и 1200 организаций в России уже используют цифровой рубль и довольны этим. Нас тоже призывают к тому же. А с 1 июля 2025 года это станет обязательным – крупнейшие банки, их у нас около 13-15, начнут предлагать эту услугу. Остальные банки присоединятся к процессу с 1 июля 2026 года.

Кроме того, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для бизнеса. Как я уже говорил неоднократно, бизнес обяжут принимать цифровые рубли. Компании с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей должны будут внедрить оплату в цифровой национальной валюте с 1 июля 2025 года. Если выручка превышает 20 миллионов рублей – с 1 июля 2026 года. Все остальные – с 1 июля 2027 года.

Итак, уважаемые бизнесмены, если ваша выручка составляет 30 миллионов и больше, с 1 июля 2025 года вы должны будете принимать цифровые рубли. Я записал уже десятки роликов и написал столько же статей о «прелестях» цифрового рубля, и никто так и не объяснил мне, зачем он нам нужен, кроме как для создания цифрового рабства.

В итоге нас хотят постепенно заставить отказаться от наличных и безналичных средств, и свести все к единственному банку в стране – Центральному банку. Ведь цифровой рубль – это не настоящие деньги, а просто записи в компьютере, находящемся в Центробанке. Эти записи даже не будут выходить за пределы этой платформы. Конечно, выбор за вами, но подумайте сами, хотите ли присоединяться к такой системе.

Мое отношение к этой «замечательной» – хотел сказать валюте, но какая же это валюта? Это просто запись. В общем, мое мнение остается неизменным. Честно говоря, я не знаю, что делать, но питаю надежду, что этот закон не продержится и года. Есть основания полагать, что ситуация изменится, и я стараюсь быть оптимистом. Однако пока хороших новостей для вас про цифровой рубль нет.

Закон я уже неоднократно цитировал и упоминал, что цифровые рубли можно «метить». В законе №34-ФЗ прописано, что можно устанавливать «срок годности» цифрового рубля, лимиты на его использование, а также определять, куда эти рубли можно тратить, а куда – нельзя. Я ссылался на слова главы Минфина, который заявил, что все социальные выплаты будут производиться в цифровых рублях.

Что еще можно добавить? Выскажите свое мнение в комментариях или хотя бы мысленно. Кто знает, вдруг кто-то из чиновников увидит ваш комментарий? Они ведь заявляют на сайте Центрального банка, что большинство россиян одобряют цифровой рубль. Возможно, это «большинство» они как-то упустили именно в вашем лице. Так что оставьте свой комментарий, пусть ваше мнение будет услышано.

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