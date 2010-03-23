Как повысят рождаемость / Россияне будут жить дольше / Кому дадут дополнительный отпуск

Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодняшний обзор я начну с вопроса, который сильно волнует наше правительство. Настолько, что оно уже начало выпускать соответствующие постановления. Итак, о чем же идет речь?

Как повысят рождаемость в России

Перед вами Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2024 года № 1199 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296», которое касается мер социальной поддержки. В том числе поддержки граждан с целью повышения рождаемости в стране. Постановление достаточно объемное, но я выделил для вас самое важное.

Правительство стремится увеличить рождаемость, так как на сегодняшний день средний коэффициент рождаемости составляет всего 1,4 ребенка на семью (муж и жена). Этот показатель, к сожалению, ведет к вымиранию, так как 1,4 ребенка не могут заменить двух взрослых.

Цель правительства – повысить коэффициент рождаемости до 1,8 ребенка на семью к 2030 году. По сути, это говорит о том, что мы продолжаем находиться в зоне демографического кризиса, хотя и планируется рост рождаемости. Чтобы стимулировать семьи к рождению большего числа детей, правительство намерено предпринимать различные меры, включая ежемесячные денежные выплаты семьям с тремя и более детьми.

Таким образом, нас ждут изменения в политике поддержки семей, направленные на увеличение рождаемости в России.

При рождении третьего и последующих детей, до достижения ребенком трехлетнего возраста, семьи будут получать ежемесячное пособие на воспитание ребенка и другие формы поддержки. Но я сейчас не буду углубляться в уровень бедности, давайте сначала немного поговорим о проблемах с рождаемостью.

За последние три дня вышло множество новостей, связанных с повышением рождаемости в нашей стране. К сожалению, женщин, решивших рожать, действительно становится все меньше. Это не мои выводы – так сообщают информационные агентства, в том числе исследовательские центры и Высшая школа экономики.

Согласно исследованию, на которое ссылается «Форбс», россияне все чаще отказываются от идеи заводить детей, несмотря на призывы властей. Одна из главных причин – негативное отношение к политическому курсу страны. Опрос проводился в мае этого года, и хотя наши люди часто боятся открыто выражать свои мысли, многие все же решаются заявить о своей позиции. В результате выяснилось, что 25% семей изменили планы на рождение детей.

Основные причины такого решения: сложная политическая и экономическая обстановка, финансовые трудности, специальная военная операция, а также личные негативные эмоции и отношения с партнером. Когда четверть семей решает отказаться от рождения детей – это серьезная проблема, и, конечно, власти обеспокоены этим.

Ситуация дошла до того, что звучат призывы рожать сразу после школы. В Государственной Думе считают, что 18-20 лет – это подходящий возраст для создания семьи. Депутат от «Единой России» Жанна Рябцева заявила, что студенческие годы – лучшее время для того, чтобы рожать. Так что, милые дамы, согласно призывам властей, рожать нужно как можно раньше, даже сразу после окончания школы.

Вот, например, в Ивановской области беременным женщинам планируют показывать эмбрионы, чтобы отговорить их от аборта. Даже читать дальше не хочу. Или, вот еще: правительство Российской Федерации активно обсуждает меры стимулирования рождаемости среди россиян. В частности, рассматриваются варианты увеличения пенсий, предоставления льготной ипотеки по ставке 2-3% после рождения второго ребенка, а также льготного арендного жилья. По сути, желание женщин рожать пытаются «купить».

Я провел небольшой опрос среди знакомых, и знаете, что услышал? Люди говорят: «Владимир Викторович, ситуация непредсказуемая. Непонятно, что будет с нашей страной, как и в каких условиях будут жить дети». И вот эту непонятность сложно перебить деньгами.

Дальше – инициатива Минздрава. Они предложили отправлять женщин к психологу дважды за время беременности. Это информация из газеты «Ведомости». Первая консультация должна проходить при обращении в женскую консультацию на ранних сроках беременности, а вторая – в третьем триместре. Это не шутка, а часть проекта стандарта первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности, опубликованного 5 сентября.

Цель этих консультаций – сформировать у женщины положительные установки на вынашивание и рождение ребенка. Если у женщины обнаружат показания для дополнительных консультаций, например, если она не хочет рожать, ей окажут дополнительную помощь. В документе указано, что помощь будет направлена на выявление заболеваний, а возможно, и психических. Ведь ранее чиновники уже заявляли, что нежелание рожать может быть признаком психических заболеваний.

Депутат от «Единой России» Игорь Антропенко внес на рассмотрение законопроект, согласно которому пары, желающие развестись, особенно если у них есть несовершеннолетние дети или один из супругов против развода, будут обязаны пройти обязательную консультацию. Новостей на эту тему много. Вот, например, в Псковской области планируют проверять беременных женщин на предмет нахождения в трудной жизненной ситуации и, в случае необходимости, оказывать им поддержку. Главное – чтобы они рожали.

Следующая новость: 39% россиян, то есть четверо из десяти, выросли в многодетных семьях, а сейчас только 13% опрошенных заявили, что сами являются многодетными родителями. Государство, конечно, ставит задачу повысить рождаемость, чтобы женщины рожали все больше и больше.

Я, кстати, специально не стал вас злить и не стал упоминать новость о том, что в некоторых регионах уже начали выплачивать 139 тысяч рублей студенткам, которые обучаются очно в вузах и рожают во время учебы. Причем в документах не уточняется, должна ли студентка быть замужем, – главное, чтобы она родила.

Еще ходили слухи, что обсуждается возможность стимулирования рождаемости путем увеличения числа случаев искусственного оплодотворения, чтобы восполнить нехватку рабочих рук в стране. Пока это только разговоры, и никакого закона на эту тему нет.

Поделитесь своими мыслями в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение.

Продолжительность жизни вырастет до 81 и более лет

Одновременно с этим, правительство Российской Федерации озаботилось вопросами увеличения продолжительности жизни. Возвращаясь к постановлению правительства, хочу отметить, что по статистике, которую я смотрел осенью 2022 года, средняя продолжительность жизни мужчин составляла 63–66 лет. Может быть, с тех пор наши мужчины стали жить значительно дольше, но на момент осенних данных ситуация выглядела именно так.

Теперь же, согласно планам правительства, ожидаемая продолжительность жизни мужчин вырастет до 78 лет к 2030 году, а к 2036 году они будут жить до 81 года! За счет чего это произойдет – в документе не указано, но раз постановление принято, значит, так тому и быть. Жить дольше – всегда хорошо. Вот и повод для радости: правительство своим решением увеличивает нам годы жизни. Смотрите, как просто – издали постановление, и живем дольше!

В этом постановлении не объясняется, за счет каких мер люди будут жить дольше, но, тем не менее, давайте порадуемся. Ведь действительно, лучше прожить 81 год и больше, чем всего 66 лет. Кроме того, в документе сказано, что граждане будут получать долговременный уход.

Я, честно говоря, рад таким постановлениям. Это же радостные новости! Поэтому не забудьте поставить лайк этой статье и оставить комментарий. И мне приятно, и правительству нашему тоже.

А вот еще одна новость: к 2030 году 45% молодых людей будут добровольно участвовать в волонтерских и добровольческих организациях. Это же здорово! Половина молодежи возьмет на себя ответственность и будет активно участвовать в общественной деятельности. Это тоже прекрасный повод для радости и гордости.

Давайте попросим наше правительство радовать нас такими оптимистичными документами почаще. Реально позитивные новости!

Кому дадут дополнительный отпуск на Мальдивах

Второй документ тоже весьма оптимистичный – это Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2024 года № 1212 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В нем расширен список стран, в которых наши дипломатические работники, находясь на службе, будут получать дополнительный оплачиваемый отпуск сверх основного. Изменения внесены в старое Постановление №258, которое тоже у вас перед глазами.

Но давайте сначала разберемся, зачем я об этом говорю. Я не ставлю своей целью настроить вас против наших чиновников, Министерства иностранных дел или правительства. У меня просто возникают вопросы, как у налогоплательщика. Ведь каждый раз, когда мы покупаем хлеб или бензин, в стоимость уже заложены налоги: около 45% в хлебе и 70–75% в бензине. Это наши с вами деньги, и мне интересно, насколько рационально они расходуются.

Согласно этому постановлению правительства, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам представительств Российской Федерации за границей, если в стране их работы присутствуют тяжелые климатические условия, неблагоприятная экологическая обстановка, военные действия, вооруженные конфликты, нестабильная общественно-политическая ситуация или высокий уровень преступности. В таких случаях сотруднику полагается дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом оклад, денежное довольствие и все другие выплаты сохраняются.

Интересно, что с каждым новым постановлением мы видим, как добавляются все новые льготы и преференции для определенных категорий госслужащих. Конечно, забота о здоровье и благополучии дипломатов важна, но возникает вопрос: насколько такие меры оправданы с точки зрения расходования наших с вами налогов?

А что это за страны такие с тяжелыми климатическими условиями, неблагоприятной экологической обстановкой, военными действиями и вооруженными конфликтами? Давайте посмотрим. Ну вот, например, Япония и Ямайка. То есть, по мнению нашего правительства, в Японии и на Ямайке настолько тяжелая экологическая обстановка, высокий уровень преступности или даже идут военные действия, что нашим дипломатам там необходим дополнительный оплачиваемый отпуск.

Или возьмем Шри-Ланку, Узбекистан, Таиланд, Сингапур, Мексику – по этому списку кажется, что весь мир теперь охвачен «тяжелыми» условиями работы для наших дипломатов. Тяжелая политическая обстановка, высокие показатели преступности и боевые действия – все это, конечно, заставляет задуматься, как там вообще живут люди. А уж в таких странах, как Бразилия, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия и Индонезия, видимо, условия настолько сложные, что без дополнительного отпуска там и не справиться.

Теперь к этому списку добавили Мальдивы и Экваториальную Гвинею. Ну, согласитесь, работать на Мальдивах, безусловно, тяжело, и дополнительный отпуск там просто необходим.

Дорогие налогоплательщики, порадуйтесь за наших дипломатов – они трудятся в таких непростых условиях. Ну, а наши депутаты, конечно, тоже не дремлют и продолжают активно принимать новые законы. Вот, например, еще одно Постановление Правительства РФ от 29 августа 2024 года № 1177 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 540». И это уже не шутки. Пожалуйста, будьте осторожны и внимательно следите за тем, какие лекарства вывозите или ввозите в Россию, или что заказываете для своих родственников.

Теперь под строгий контроль попадают любые препараты с малым содержанием наркотических веществ, психотропных средств и их прекурсоров, даже если это всего лишь аналитические стандартные образцы. Постановление подробно описывает, какие препараты и вещества попадают под этот контроль, и содержит целую инструкцию по их ввозу и вывозу.

Я не являюсь специалистом в классификации этих препаратов. Если среди вас есть специалисты, напишите, пожалуйста, в комментариях и дайте более подробные разъяснения, что это все означает. Я лишь пришел к выводу, что нужно быть крайне осторожным при заказах на маркетплейсах за пределами России или при ввозе товаров в страну, чтобы случайно не нарушить закон и не оказаться в неприятной ситуации.

Итоги

Я физически не успеваю охватить весь объем информации. Вчера, ради интереса, я опубликовал в своем Telegram-канале только названия нормативно-правовых актов, которые вышли за один день. Это было 75 документов только за вчерашний день из рассылки системы «Гарант», на которую я подписан. А я подписан на профессиональные версии таких систем, как «Гарант», «Консультант», а еще я использую РБК и другие ресурсы.

Кроме того, у меня консультации, семинары, управление бизнесом, ведение каналов — я просто физически не успеваю все охватить. Поэтому мои обзоры касаются только самых интересных и важных, на мой взгляд, новостей. Надеюсь, этот обзор пошел вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах!