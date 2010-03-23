Цены вырастут в 2 раза/ Когда будет кризис? / Россиянкам пора рожать!

Добрый день, уважаемые коллеги! Сейчас я нахожусь не дома, а в очередной командировке и пробуду в ней около двух месяцев. Однако не менее важно обсудить, какие нормативно-правовые акты наша власть подготовила за прошедшую неделю.

Честно признаюсь, говорю это со вздохом. Не могу предсказать, на каком этапе все это прекратится, но ощущение такое, что нас, как будто, хотят осчастливить принудительно и любой ценой. Может быть, я неправильно оцениваю происходящее, и все это на самом деле делается нам во благо. Поэтому давайте просто перейдем к фактам и рассмотрим данные, которые у нас есть.

Ваши деньги отберут

Передо мной интересный документ – Указание Банка России от 31 июля 2024 года № 6814-У «О порядке направления таможенным органом оператору платформы цифрового рубля отдельных документов таможенного органа в виде электронных документов, направления оператором платформы цифрового рубля в таможенный орган сообщения, содержащего сведения об остатке цифровых рублей, учитываемых на счете цифрового рубля плательщика (лица, несущего солидарную обязанность), а также об установлении даты получения оператором платформы цифрового рубля отдельных решений таможенного органа». Согласно этому указанию, Центральный банк начнет обмен информацией с таможенными органами по вопросам, связанным с цифровым рублем.

Идея проста – таможенные органы будут передавать в Центральный банк, оператору платформы цифрового рубля, отдельные документы в электронном виде. В ответ оператор платформы будет предоставлять необходимую информацию.

Фактически, таможенные органы направят поручения оператору цифрового рубля (Центробанку) на списание цифровых рублей с бизнесменов, если у них возникнет задолженность. Также в электронном виде будут отправляться решения о приостановлении операций с цифровым рублем.

Цель этого и подобных документов – окончательно внедрить цифровой рубль в экономику и наше сознание. Таможенные, налоговые органы и службы судебных приставов, согласно №340-ФЗ, будут обмениваться информацией с Центральным банком для списания цифровых рублей с предпринимателей в случае долгов.

Подобные документы выходят один за другим, и все это ведет к полной интеграции цифрового рубля в нашу повседневную жизнь. Как я уже не раз говорил, мое мнение о цифровом рубле остается прежним. Государство планирует окончательно ввести цифровой рубль с 1 июля следующего года. Будем следить за развитием событий и будем надеяться, что не все из этого реализуется.

Нелегалы исчезнут навсегда

Следующая новость: в Госдуму поступило пять законопроектов, касающихся наведения порядка с трудовыми мигрантами и миграцией в целом.

Так вот, вице-премьер Марат Хуснуллин выступил и заявил, что мы будем работать с трудовыми ресурсами, поскольку они нам нужны. Но все это будет осуществляться абсолютно легально. В Госдуме сейчас находятся не менее пяти законопроектов, направленных против нелегальной миграции. Судя по всему, нелегальной миграции в нашей стране больше не будет, и в этой области у нас наведут порядок.

Россиянкам пора рожать!

Следующая новость: в Госдуме высказались за возвращение к советской практике взимания налога на бездетность. По словам спикера Государственной Думы, господина Володина, поступления от этого налога будут направлены на модернизацию детских домов. Он выступал вчера и заявил примерно следующее: «Мы должны быстро принять закон, запрещающий бездетность».

Формулировки в этом законе настолько расплывчатые, что может возникнуть ситуация, когда женщин в возрасте от 18 до 40 лет, у которых нет детей, будут стимулировать рожать, например, штрафуя их. Я не знаю, до какой степени власти готовы дойти, но идей у них предостаточно. Законопроект сейчас находится в Госдуме, и господин Володин пообещал, что в середине октября он станет законом. Как только он появится, я прочитаю, что же на самом деле будет в принятом федеральном законе. Но, несмотря на то что я говорю об этом бодрым голосом, ничего хорошего от этого закона я лично не ожидаю.

Чиновники перестанут отвечать на письма

Следующая новость: в Госдуму поступил законопроект на рассмотрение, который разрешает российским чиновникам не отвечать на обращения, если для обратной связи указана почта с иностранным доменом. То есть, если вы напишете письмо с gmail или с какого-то другого иностранного домена, наши чиновники будут иметь право не отвечать на такие письма.

Идея этого законопроекта обосновывается необходимостью защитить органы власти от угроз. Я надеюсь, что этот законопроект не станет законом и нам, гражданам России, все-таки разрешат использовать те почты и почтовые серверы, которые мы хотим.

Иностранцам НДФЛ до 60%

Следующая новость: в Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий разрешить устанавливать дифференцированные ставки по налогам в зависимости от гражданства налогоплательщика – российского или с двойным гражданством. Речь идет о транспортном налоге и налоге на имущество.

Для граждан Российской Федерации по рождению, которые не вышли из гражданства иностранного государства, кроме Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии, предлагается поднять общеустановленные ставки по указанным налогам в два раза. Это означает, что, например, вместо обычной ставки по НДФЛ 13% российские граждане с двойным гражданством будут уплачивать НДФЛ по ставке 26%.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, введение таких дифференцированных ставок позволит минимизировать число граждан с устойчивой политико-правовой связью с иностранными государствами. Таким образом, цель законопроекта – заставить российских граждан отказаться от всех иностранных гражданств, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению легитимной власти в России.

То есть, если у тебя есть иностранное гражданство и ты от него откажешься, это будет направлено, как написано в пояснительной записке, на укрепление легитимной власти в России. Какие слова-то используются! Мне это просто умиляет. После всех тех выборов, которые у нас типа прошли, я изнутри знаю эту систему, и меня это действительно веселит.

Что касается удвоения налоговых ставок, доходная часть бюджета Российской Федерации… Ну, кто бы сомневался! Раньше говорили, что граждане России – это новая нефть, а нет, граждане России – это батарейки, которые должны подпитывать все хотелки наших чиновников.

А если ты, являясь гражданином Российской Федерации с двойным гражданством, одновременно являешься нерезидентом, тогда налоговая ставка составит 30%. А так ты будешь платить НДФЛ в двойном размере – 60%. Комментировать это даже не хочу. Не хочу комментировать!

Пионерские лагеря возвращаются

Следующая новость: депутаты Государственной Думы выступили за возвращение пионерских лагерей в Россию. Зачем нам пионерские лагеря? Они нужны для воспитания патриотизма и укрепления духовных ценностей.

Вчера выступал человек с именем и отчеством Владимир Владимирович, который заявил, что надо проводить патриотические часы в детских садах. Они собирают пятилетних детей и проводят с ними такие часы, прививая им российские духовно-нравственные ценности. Я представляю себе эту картину! Это никакая не шутка – я всего лишь цитирую чиновников.

Что касается пионерских лагерей, я могу сказать, что я бывал в них. Почему я смеюсь и не расстраиваюсь из-за этих новостей? Да, создадут пионерские лагеря, и что с того? Я бывал в таких лагерях и помню, как со сцены звучали различные лозунги. Мы это просто пропускали мимо ушей.

Сейчас, когда у детей есть смартфоны, телефоны и компьютеры, у них есть возможность получать информацию откуда угодно. Господи, пусть там в пионерских лагерях вещают что угодно! А детям будет хорошо на природе, и я лично проблем не вижу. Ради бога, пусть продвигают свои духовно-нравственные ценности и патриотизм!

Лишение водительских прав за сокрытие номера

Следующая новость: Государственная Дума приняла законопроект о лишении водительских прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров автомобиля. В настоящее время штраф составляет до 5 тысяч рублей, а срок лишения прав может достигать 3 месяцев. Теперь же водителей будут лишать прав сразу на полтора года.

Громкие суды бизнесменов

Давайте рассмотрим некоторые новости для бизнеса. Я наткнулся на ужасное судебное решение, которое, на мой взгляд, является абсолютно противозаконным. Я бы рекомендовал судьям почитать, например, статью 3.1 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, статью 69 Федерального закона об акционерных обществах и гражданский кодекс.

Как учредитель юридического лица, вы имеете право выбирать единоличный исполнительный орган общества из любых кандидатов. Вы можете назначить директора или управляющего – это ваше право. Но, тем не менее, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 9 августа 2024 года № Ф06-5304/24 по делу № А12-30450/2022 удивляет. Судья встала на сторону налогового органа, полагая, что договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему ИП был заключен с целью неуплаты НДФЛ.

Как они это обосновали? Управляющий контактирует с сотрудниками, у него есть кабинет, он выполняет трудовые функции согласно распорядку дня организации. Таким образом, суд счел, что целью заключения договора управления была неуплата НДФЛ. Серьезно? Государство испытывает нехватку денег на выполнение своих нужд, и все понимают, о каких хотелках идет речь.

Когда в официальном проекте бюджета Российской Федерации на 2025 год 33% бюджета выделено только на военно-промышленный комплекс, это вызывает много вопросов. Я, как россиянин, не имею права комментировать подобные вещи, но, кому нужно, можете обсудить.

Теперь о следующей новости: суд признал, что хозяйственные отношения с субподрядчиками оформлялись налогоплательщиком исключительно с целью получения налоговой экономии. Это было доказано в деле, рассматриваемом Арбитражным судом Поволжского округа – Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22 августа 2024 года № Ф06-5956/24 по делу № А49-1845/2023.

Здесь важно отметить, что сотрудники спорных контрагентов не подтвердили выполнение работ, не пришли на допрос в налоговый орган. Более того, один из контрагентов был исключен из ЕГРЮЛ из-за недостоверности адреса, а у других контрагентов отсутствовали недвижимое имущество и транспортные средства. Документы, подтверждающие выполнение работ, также вызывали сомнения.

Господа бизнесмены, будьте осторожны! Сегодня на рынке, где большинство компаний выжимают последние ресурсы, особенно те, кто работает на классической системе налогообложения, еще остаются законные методы оптимизации налогов. Не стоит пользоваться странными схемами, которые напоминают схематоз.

Следующая новость также интересна для бизнесменов и будет полезна всем гражданам. Бремя доказывания реальности операций с лицом, осуществившим фактическое исполнение по сделке с фиктивными контрагентами, лежит на налогоплательщике. Это значит, что, по сути, закон изначально объявляет гражданина или юридическое лицо виновным, и именно на него возлагается обязанность доказать свою невиновность.

Мы наблюдаем тенденцию, когда налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль назначаются на основании недоказанности реальности поставки товаров контрагентами. Суд согласился с позицией налогового органа, отметив, что расходы, связанные с приобретением товара у заявленных контрагентов, не отражены в бухгалтерском и налоговом учете налогоплательщика. Товар не принят к учету на складе, контрагенты фактически не производили закупок, а налогоплательщик не раскрыл реальных поставщиков.

Безусловно, налогоплательщик допустил ошибки, но меня настораживает, что по Конституции человек считается невиновным, пока не доказана обратная позиция. А здесь говорят: «Ты виноват, хочешь доказать, что не виновен – доказывай сам».

Что касается нового законопроекта о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Госдума приняла его сразу во втором и третьем чтениях 1 октября. Возможно, уже в понедельник, когда вы будете читать эту статью, он станет законом. Я уже упоминал, что закон касается скрытых номеров, штрафов и лишения прав на срок до полутора лет.

Штрафы за опасное вождение

Депутаты Государственной Думы приняли законопроект, который вскоре станет законом и ужесточит наказания за опасное вождение. Это Законопроект № 644297-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления административной ответственности за опасное вождение). Теперь за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное опасное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок до 3 месяцев.

Вопрос в том, что в законах не должно быть оценочных понятий. Например, если вы дважды перестроились, вас могут обвинить в опасном вождении. Но если вы просто сменили полосу, то в чем тогда опасность? Некоторые могут сказать, что это правильно – наказывать всех, но существуют действительно опасные водители, которые создают угрозу на дороге.

Уважаемые дамы и господа, проблема заключается в том, кто будет толковать и применять эти нормы. Понимаете, это будет происходить не в вашу пользу. Если бы законодательство в нашей стране применялось с полной презумпцией невиновности, это было бы одно дело. Но, к сожалению, законодательство применяется с презумпцией виновности, и именно поэтому у меня возникают опасения.

Цены опять вырастут вдвое!

Следующая новость: в Госдуму внесен очередной законопроект с внесением изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации – Проект федерального закона № 727330-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот законопроект предусматривает индексацию ставок акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую алкогольную продукцию, сидр, пиво и так далее. Вы, граждане, можете задать вопрос: «А какое отношение это имеет ко мне?» Ответ прост: цены на все поднимутся.

Также меняются критерии и уточняется порядок применения вычетов по акцизам. Теперь любые неалкогольные напитки, содержащие сахар, будут считаться подакцизными, что также приведет к увеличению цен.

Также ставка налога на прибыль по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам увеличивается с 15% до 20%. То есть, если ваша организация покупала государственные или муниципальные ценные бумаги, раньше вы платили 15% налога, а теперь будете платить 20%.

Кроме того, вводится госпошлина на регистрацию договора аренды, если она требуется. Если вы сдаете что-то в аренду, то теперь вам придется заплатить госпошлину в размере 4 тысяч рублей, а для организаций – 44 тысячи рублей. Также увеличиваются госпошлины за совершение отдельных действий в сфере оборота оружия.

В этом осеннем сезоне планировалась третья налоговая реформа, которая предполагала резкое повышение налогов для мелких организаций, индивидуальных предпринимателей и бизнесменов. Кроме того, планировалось значительно увеличить штрафы для граждан с целью пополнения бюджета. Однако поговаривают, что этот третий этап налоговой реформы может быть перенесен на начало следующего года.

Тем не менее, законопроекты продолжают появляться, и налоговые ставки потихоньку растут. Например, меняются формы отчетности по НДС для упрощенцев и так далее. В общем, налоги будут увеличиваться, что, безусловно, отразится на ценах. За изменениями цен уже можно наблюдать, но основной рост, скорее всего, придется на начало 2025 года, когда все эти законы вступят в силу, и предприятия, организации и индивидуальные предприниматели начнут платить налоги по новым ставкам. Естественно, все эти налоги будут заложены в цену готовой продукции или услуг.

Экономический кризис на пороге

Следующая новость касается перечня поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам. Что же было поручено на этом совещании? Даны команды и ряд поручений, включая функционирование сервиса рассрочки и внесудебного банкротства граждан, а также противодействие хищению денежных средств с использованием методов социальной инженерии.

Ключевым пунктом стало то, что плата за оказание услуг операторами сервиса рассрочки не должна взиматься. Также необходимо предусмотреть гарантии защиты прав граждан, аналогичные тем, что установлены при потребительском кредитовании. Клиенты должны быть информированы о полной стоимости принимаемых обязательств и возможностях их изменения. Важно, чтобы плату за рассрочку могли взимать только лица, ведущие профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов.

Таким образом, всех нас загоняют в коммерческие банки, чтобы поддержать их в период экономического кризиса, который уже начинает проявляться по действиям властей. Также поручено определить особый порядок внесудебного банкротства для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы. Это, так сказать, «защитит» тех, кто участвует в службе, в то время как остальные граждане останутся без должной поддержки.

Кроме того, нередки случаи, когда граждане под воздействием угроз, обмана или злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита и передают заемные средства мошенникам. Следует создать механизмы, помогающие предотвратить такие случаи, но неясно, какие именно меры необходимо предпринять. Период охлаждения уже существует, закон принят, и с 1 октября Центральный банк начал его реализацию. В первый день работы закона было остановлено более 30 000 платежей. Неясно, что еще можно сделать в данной ситуации.

Не используйте фирмы-однодневки!

Ну ладно, вернусь к бизнесменам. Для вас еще один документ – Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13 августа 2024 года № Ф04-1269/24 по делу № А46-14118/2022. По мнению налогового органа, налогоплательщики искажают сведения о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения с целью применения вычетов по НДС и учета по налогу на прибыль. Опять налогоплательщик-бизнесмен использовал технические компании. Ребята, прекратите, наконец, использовать такие схемы! Я понимаю, что необходимо уменьшать НДС, но контроль за НДС работает великолепно, и то, что налоговая не пришла сразу, не означает, что она не придет. Существуют другие законные способы, и если вы не хотите рисковать, лучше не обращаться к таким схемам.

То, что я наблюдаю – это просто абсурд. Начисляют сумасшедшие суммы!

Давайте посмотрим на какие-то хорошие новости. Вот, например, Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 30 августа 2024 года № 03-03-06/1/82285 «О государственной поддержке малых технологических компаний». Если вы относитесь к организации малого бизнеса, и ваша компания внесена в реестр малых технологических компаний, то в соответствии с Федеральным законом №478-ФЗ вам предоставляется возможность применения коэффициента 2 к расходам на научные исследования и опытно-конструкторские разработки. И это действительно хорошо!

Итоги выпуска: что делать дальше?

Ну вот, это были хорошие новости. А теперь внимание, ребята: у меня для вас много плохих новостей. Я в сегодняшнем обзоре исключил самые негативные моменты и оставил только более консервативные, почти добрые новости. Я уже несколько раз упоминал это, и когда я об этом говорил, вы всегда писали в комментариях: «Какого черта? Давай, рассказывай все!» Но не могу, ребята, не могу! Это невозможно читать, и я не хочу это вываливать в закрытом канале. Я стараюсь перейти на создание какой-то надежды, хоть какого-то позитива.

Хорошо, давайте я скажу честно: я был довольно оптимистичным, но сейчас мне нужно откорректировать свои взгляды. Наблюдая за всеми происходящими событиями, я понимаю, что 2025 год будет намного хуже, чем 2022, 2023 и 2024 вместе взятые. Скорее всего, так оно и будет. Понимаете, надеяться на то, что вот сейчас, через месяц-два, все закончится и все начнет налаживаться – это не реалистично. Не закончится в ближайшие месяц-два.

Если 2025 год пройдет относительно успешно и будут реализованы все запланированные изменения, то это все равно будет самый тяжелый год в истории России за последние 30 лет. И даже в самом оптимистичном сценарии, чтобы выйти на устойчивую, более-менее нормальную траекторию развития, нам потребуется не меньше 35 лет. Внимание: не меньше 35 лет! Поэтому давайте расслабимся и будем готовы к тому, что ближайшие 35 лет будут очень интересными. Скучно точно не будет.

Извините, что я исключил из сегодняшнего обзора совсем уж ужасные новости. Давайте постараемся смотреть на мир более оптимистично. Заходите ко мне в канал, там я стараюсь делиться мыслями, направленными на созидание и оптимизм, чтобы вы могли пройти этот год с меньшими потерями, а может, даже с выигрышем, если вы занимаетесь бизнесом.

Спасибо, друзья! Всем хорошей рабочей недели!