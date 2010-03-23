Правительство «прессует» майнеров/ Цифровой рубль не отменят/ В России начался кризис!

Вначале поделюсь некоторыми новостями, которые уже освещал в своем Telegram-канале. Подписывайтесь – там много полезной информации для развития, самосовершенствования и бизнеса, а также обзоры и аналитика.

Россияне слишком много зарабатывают

Начнем. Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что подорожание сливочного масла в нашей стране связано с ростом доходов россиян. Такое заявление она сделала в интервью газете «Ведомости». Цитирую: «Дорожают логистика, упаковка и другие составляющие. Кроме того, у нас одни из самых высоких темпов роста заработных плат в экономике, и именно рост зарплат влияет на ценообразование». Так что, уважаемые дамы и господа, по мнению чиновников, в том, что масло, даже, по официальным данным, в этом году подорожало на 25%, виноваты вы, граждане Российской Федерации. Так как, оказывается, что вы слишком много зарабатываете. Кроме того, звучат заявления о том, что россияне стали жить лучше и питаться более качественно, что тоже якобы влияет на рост цен. Ну вот так вот.

Кодекс служения государству

Коллеги, следующая новость, к сожалению, затрагивает важные аспекты, которые могут повлиять на экономику и социальную сферу, если эта практика получит широкое распространение. На сайте Российского государственного университета народного хозяйства был опубликован этический кодекс, который требует от студентов и преподавателей, цитирую, «воспитывать потребность в служении и уважении к государству и лично к Президенту Российской Федерации». Нарушение этого требования может повлечь за собой отчисление или увольнение. Автором этого документа является ректор вуза Алексей Комиссаров. Лично я предпочел бы видеть в таких кодексах положения, ориентированные на служение чиновников людям, а также уважение к тем, кто трудится, зарабатывает и стремится выживать в текущих условиях. Ведь те, кто находится у власти – это избранные представители, чья прямая обязанность – заботиться о населении, о людях, для которых они и работают.

Долги россиян выросли до 1,5 трлн руб.

Следующая новость касается долговой ситуации в стране. За 9 месяцев этого года в России было возбуждено почти 11 миллионов исполнительных производств по взысканию с граждан долгов по кредитам и займам на сумму порядка 1 триллиона рублей. Такие данные содержатся в официальной статистике Федеральной службы судебных приставов, изученной телеканалом РБК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дел о взыскании выросло почти на 12%, а сумма неисполненных обязательств – на 35%. Объем задолженности, по которой было обращено взыскание с января по сентябрь, уже превысил показатели за весь прошлый год. Однако, несмотря на ухудшение финансового положения, согласно опросам ВЦИОМ и Высшей школы экономики, граждане все больше довольны своей жизнью и выражают доверие ключевым институтам страны. В этом году россияне стали на 7% более удовлетворены своей жизнью по сравнению с прошлым годом. Доверие к армии выразили 75% опрошенных, недоверие – 11%; церкви доверяют 61%, не доверяют – 20%; силовикам – 55% доверяют и 23% не доверяют; СМИ доверяют 41%, а 40% – нет; судебной системе доверяют 40%, не доверяют – 30%; правящей партии доверяют 36%, не доверяют – 25%. Как видите, статистика рисует вполне положительную картину, если, конечно, верить данным опросов ВЦИОМ.

В России начался кризис!

Следующая новость касается российских компаний, которые в третьем квартале текущего года столкнулись с резким ростом просрочек по платежам со стороны своих контрагентов. Это может свидетельствовать о кризисных тенденциях в экономике и возможном росте числа банкротств. О проблемах с платежами сообщили 37% предпринимателей, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. Не буду вдаваться в детали, но стоит отметить, что, несмотря на это, есть и хорошие новости.

Бизнесмены разбогатели на $26 млрд

Как люди с эмпатией, давайте порадуемся за успехи ближних. Общее состояние богатейших российских бизнесменов с начала текущего года увеличилось на 26,5 миллиардов долларов, согласно рейтингу агентства Bloomberg. Среди лидеров – Владимир Потанин, владелец «Норникеля», который увеличил свое состояние на 1 миллиард долларов, его состояние оценивается в 32,2 миллиарда долларов. Владимир Лисин, владеющий Новолипецким металлургическим комбинатом, увеличил свое состояние почти на 5 миллиардов долларов, доведя его до 30 миллиардов. Вагит Алекперов, основатель компании «Лукойл», добавил к своему состоянию почти 3 миллиарда долларов, достигнув отметки 27,5 миллиарда. Так что теперь у вас есть повод радоваться за других людей – радуйтесь за тех, кто, несмотря на трудности, добивается успеха в нашей стране.

Цифровой рубль не отменят!

Я уже неоднократно говорил, что действительно не понимаю всей ситуации. Многие эксперты, уверяющие, что они «в теме», утверждают: «Туров, да не пугай нас, никакого цифрового рубля не будет, все у нас нормально, и вообще его якобы уже отменили». Честно, может быть, на следующий год и не будет массового внедрения цифрового рубля, возможно, его даже отложат. Но если все это так, то почему каждую неделю принимаются все новые нормативные документы и указания, направленные на развитие и ускоренное внедрение цифрового рубля? Вот буквально позавчера появилось новое Указание Банка России от 12 июля 2024 года № 6804-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 августа 2023 года № 820-П «О платформе цифрового рубля» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2024 № 79208). Почему, спросите вы, я говорю «позавчера», если оно от 12 июля? Дело в том, что документ долгое время проходил регистрацию в Министерстве юстиции, и только позавчера был опубликован в нормативно-правовых базах, таких как «Гарант» и «КонсультантПлюс». Номер этого указания – 6804-У и оно посвящено внесению изменений в Положение Банка России от 3 августа прошлого года № 820-П «О платформе цифрового рубля» и других связанных с цифровым рублем моментах. Этот документ еще не вступил в силу, но вот-вот это произойдет. Здесь подробно расписано, как заключать договоры на цифровые рубли, как их расторгать, как предъявлять претензии. Также указано, как банки смогут блокировать и разблокировать нас, приостанавливать и возобновлять доступ к платформе цифрового рубля как для граждан, так и для организаций. Банк обязан уведомлять клиентов в течение рабочего дня о блокировке, и уведомления будут приходить через платформенные приложения, то есть в каждом банковском приложении появится раздел, посвященный цифровому рублю. Документ охватывает все аспекты работы с цифровыми рублями: порядок их перевода, пополнение счета, вывод средств, и, если наши деньги заблокируют – порядок взаимодействия банков со службой судебных приставов или другими ведомствами. Документ вступит в силу в ближайшие 10 дней, а некоторые его положения – с 1 января следующего года. К этой дате все и готовится, чтобы цифровой рубль полноценно заработал. Поэтому все разговоры о том, что цифрового рубля в стране не будет, выглядят сомнительно. Я, как говорится, вижу, что происходит, и опираюсь на реальные документы.

Минфин: родственник в компании — не дробление!

Теперь перейдем к новостям для бизнесменов. Коллеги, обращаю ваше внимание на Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 30 сентября 2024 года № 03-07-11/94439 «О налогообложении НДС операций по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, осуществляемых с 1 января 2025 г. организацией, применяющей УСН». В этом документе рассмотрен вопрос о применении схемы кооперации лиц, включая близких родственников, при ведении бизнеса с целью уменьшения налоговой базы, что может трактоваться как дробление бизнеса. Однако Минфин поясняет, что сам факт ведения бизнеса с участием членов одной семьи не свидетельствует о дроблении. Но если члены семьи формально вовлечены в предпринимательскую деятельность исключительно для получения налоговой экономии, не выполняя при этом реальных функций, это будет расценено как нарушение, выходящее за пределы допустимого, установленного Налоговым кодексом. В таких случаях возможно объединение доходов и доначисление налогов. Запомните номер письма, распечатайте его и внимательно изучите, оно важное.

Запрет на НДС для УСН

Следующий важный документ – Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 2 октября 2024 года № 03-07-11/95245 «Об отказе от освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, налогоплательщиком, применяющим с 1 января 2025 г. УСН». В этом письме разъясняется, что если вы ИП или организация на упрощенной системе налогообложения, и ваш оборот не превышает 60 млн рублей, вы не имеете права выставлять счета-фактуры и уплачивать НДС. Даже если вы пожелаете оплатить НДС добровольно, чтобы вашим покупателям было удобно, и могли бы выставлять счета-фактуры, Минфин указывает, что при обороте до 60 млн рублей вы не имеете права это делать. Таким образом, вводится фактический запрет на выставление счетов-фактур и уплату НДС для небольших организаций и ИП с оборотом менее 60 млн рублей. Со своей стороны, считаю это ограничение необоснованным, поскольку, если кто-то желает добровольно уплачивать НДС даже при меньших оборотах, например, при 30 млн рублей, налоговый кодекс прямо этого не запрещает. Однако Минфин считает иначе и предписывает, что так делать нельзя.

Минфин отказал в еде сотрудникам

Следующий документ, безусловно, заинтересует бизнесменов, и не только их. Это Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 17 сентября 2024 года № 03-15-05/88540 «О предложении об увеличении предельного размера не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами суточных работникам с 700 рублей до 1 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ». Бизнес-сообщество давно настаивало на том, чтобы размер суточных, не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами, был увеличен с 700 рублей до 1 500 рублей. Причина в том, что на нынешние 700 рублей работнику сложно питаться в течение суток, особенно если он работает в полевых условиях, например, в Сибири или тайге. Ведь 700 рублей на трехразовое питание – это несущественная сумма, особенно для крупных, физически активных работников. Однако Минфин сообщил, что Правительство РФ рассмотрело инициативу бизнеса и решило отказать, посчитав, что текущих 700 рублей на питание вахтовому работнику достаточно. Обоснование выглядит так: реализация этой инициативы повлекла бы снижение доходов бюджетов государственных и внебюджетных фондов, что потребовало бы дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Если перевести на понятный язык: оставляем суточные на уровне 700 рублей, а со всего остального – платите налоги, чтобы сохранить текущие объемы поступлений в бюджет. Отмечу, что на моем платном канале я подробно освещаю такие вопросы и делюсь обучающими материалами. Подписка доступна на месяц, квартал, полгода или год. При годовой подписке стоимость составит 1 500 рублей в месяц, а польза от информации, которую вы получите, позволит ее окупить с лихвой.

Хочешь уйти с рынка? Отдай все свои активы!

Публикую это, потому что на самом деле ситуация с уходом западных компаний с российского рынка требует внимания. Тысячи западных компаний пытаются уйти из России, и некоторые россияне, возможно, говорят: «Ну и ладно, не нужны вы нам». Однако такая позиция не учитывает реальности. Эти компании инвестировали около триллиона долларов в российскую экономику, и это критично для ее устойчивости. Например, мы сами не производим батарейки, качественные микрочипы, птицеводческую продукцию, многие виды кормов, не говоря уже об автомобилях на уровне мировых стандартов. Россия, как и любая другая страна, не может развиваться в изоляции, без международной кооперации. Ни Америка, ни Китай, ни другие крупные экономики не могут обойтись без таких связей. В связи с этим российские власти решили ограничить уход западных компаний с нашего рынка. Согласно новым правилам, если иностранная компания хочет покинуть рынок, она обязана передать свои активы в России практически бесплатно, а в некоторых случаях еще и покрыть определенные долги. Давайте процитирую один интересный документ – Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 15 октября 2024 года № 268/1, касающаяся этих новых условий. Цитирую: «Компания, которая хочет покинуть российский рынок, должна продать свои активы с дисконтом не менее 60% от рыночной стоимости». Итак, первое условие: хочешь выйти с российского рынка – продавай свои активы со скидкой не менее 60%. Второе: с этой продажи ты обязан заплатить все налоги. И третье: ты должен направить в федеральный бюджет не менее 35% от рыночной стоимости активов. Предположим, твои активы стоят 100 млн рублей. Ты должен продать их не дороже, чем за 40 млн рублей, и при этом 35 млн рублей ты должен заплатить в бюджет в качестве единовременного взноса. Плюс налоги с этих 40 млн – налог на прибыль, НДС и другие обязательства. Таким образом, продаешь активы за 40 млн, отдаешь 35 млн в бюджет, а на оставшиеся деньги еще платишь налоги. Это значит, что ты, по сути, остаешься в долгу перед страной, несмотря на продажу. Такие вот замечательные правила, такие замечательные условия. Интересно, что многие россияне поддерживают эту политику, думая, что «все отнять и поделить» – это единственный способ достижения успеха. Типа, давайте вернемся к телегам, главное, что «встали с колен». Да, при этом масло покупаем тоннами, но его все равно не хватает.

Африканские коллеги приедут в Россию работать!

Кстати, сегодня в своем Telegram-канале я делал обзор на проблему, которая касается нас всех – кадрового голода. В России ощущается нехватка рабочих рук, и вот теперь найдено решение. В течение 2025 года эта проблема будет решена за счет подписания соглашений о поставке трудовых ресурсов из дружественных африканских стран. Конечно, многие граждане возмущаются по поводу иммигрантов из Киргизии, Таджикистана и других стран, но рабочими руками из африканских стран они, скорее всего, недовольны не будут. По планам, до конца 2025 года проблема кадрового голода будет решена.

ФНС: вы заплатите НДФЛ за свои долги

Следующий документ – Информация Федеральной налоговой службы от 31 октября 2024 года «Материальная выгода по жилищному кредиту, заключенному до 31 декабря 2024 года, освобождена от НДФЛ». Суть в том, что существует такое понятие, как материальная выгода от экономии на процентах по займам или кредитам, заключенным до конца этого года. Если вы берете деньги в долг в своей организации или у кого-то еще на личные нужды (кроме ипотеки), и ставка по кредиту низкая или беспроцентная, то вам придется заплатить НДФЛ с так называемой материальной выгоды. Но есть исключение: если деньги взяты на строительство или приобретение недвижимости, то материальная выгода не возникает, и НДФЛ платить не нужно. Это информация, которую ФНС России опубликовала недавно. Дальше хочу отметить еще один важный момент: предельные ставки по кредитам. Они высокие, и Центральный банк опубликовал четыре документа, касающихся этих ставок.

Наставникам прибавят к зарплате

Перехожу к следующей важной теме – изменениям в Трудовом кодексе, касающимся наставничества. Эти поправки были приняты в третьем чтении, и теперь с 1 марта 2025 года, если в организации есть наставники, обучающие новых сотрудников и повышающие их квалификацию, работодатели будут обязаны доплачивать наставникам за их работу. Эта информация должна быть отражена в трудовом договоре или соглашении с наставником. Важный момент: сотрудники будут иметь право досрочно отказаться от наставничества, а работодатели смогут отменить наставничество раньше срока, но в этом случае нужно будет уведомить об этом не позднее чем за три дня. Так что, уважаемые бизнесмены, если в вашей компании используется институт наставничества, обратите внимание на Проект Федерального закона № 575296-8 «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» (о регулировании труда работников, выполняющих функции наставников). Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Правительство «прессует» майнеров

Теперь пару слов для тех из вас, кто занимается майнингом. Уважаемые майнеры, хочу обратить ваше внимание: правительство Российской Федерации выпустило семь постановлений, все они были приняты 1 ноября и только позавчера появились в нормативно-правовой базе. Если суммировать все эти постановления, то становится ясно: майнинг в России становится настолько зарегулированным, что правила усложняются до предела. Не сказать, что это делает майнинг лучше, наоборот, сейчас может быть не лучшая пора для этого, несмотря на рост биткойна. Например, одно из постановлений – Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2024 года № 1466 «Об обязанности лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), по предоставлению информации о получении цифровой валюты в случае выпуска (получения) цифровой валюты в результате майнинга цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула». В частности если вы майните через майнинг-пул, то теперь вы обязаны предоставлять информацию о получении цифровой валюты. Также установлены дополнительные требования для участников майнинг-пулов. В общем, названия постановлений очень длинные, и в них прописано множество новых правил и обязательств для майнеров. Итак, очень коротко: «Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, включая майнинг через пулы, обязаны предоставлять в уполномоченные органы информацию об объеме полученной цифровой валюты». Что такое «уполномоченный орган»? Это, например, налоговая служба, Росфинмониторинг, ФСБ – в общем, несколько государственных органов, о которых я уже упоминал ранее. Вы обязаны сообщать о том, что и как вы намайнили, а также предоставить следующие данные: объем полученной цифровой валюты, адрес и идентификатор майнинг-пула. Все это необходимо предоставить в электронной форме через интернет, до 20 числа каждого месяца. Также нужно будет указать свои данные – ИНН, ОГРН для юридических лиц или ФИО для индивидуальных предпринимателей. Цитирую дальше: вы должны будете предоставить полную информацию о себе, включая фамилию, имя, отчество, ИНН, контактные данные, адрес электронной почты, а также реквизиты вашего информационного ресурса, где отображается ваш майнинг. Это нужно для того, чтобы органы могли следить за вами в онлайн-режиме. Кроме того, вы обязаны будете предоставить информацию о марке и модели ваших асиков, заводские номера, количество и общую вычислительную мощность оборудования. И это только одно из постановлений правительства. Таких постановлений было выпущено семь. Вот, например, Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2024 года № 1467 «Об утверждении Правил предоставления (открытия) адреса-идентификатора федеральным органам исполнительной власти, органам прокуратуры, органам дознания и органам предварительного следствия, органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность», которое регулирует правила предоставления и открытия адресов и идентификаторов, а также обязывает вас сообщить информацию о своих майнинговых мощностях до начала майнинга. Далее, Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2024 года № 1469 «Об установлении лимита энергопотребления при осуществлении майнинга цифровой валюты (в том числе участии в майнинг-пуле) без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, физическими лицами – гражданами Российской Федерации, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178». Это постановление устанавливает лимит энергопотребления при осуществлении майнинга цифровой валюты. Для граждан максимальный предел составит 6000 киловатт-часов в месяц – больше этой нормы потреблять электроэнергию нельзя. Постановление достаточно объемное, с множеством деталей, которые стоит изучить. Также Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2024 года № 1479 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» детализирует особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств, используемых для майнинга. В целом, все это регулируется и контролируется на очень высоком уровне. Гражданам Российской Федерации, занимающимся майнингом, предстоит сдавать всю информацию в ФСБ, Роскомнадзор и налоговую службу – все под полным контролем. Кроме того, налоговые органы будут требовать с вас уплаты налогов. Интересно, что все эти нормы вступили в силу с 1 ноября текущего года, то есть они уже действуют. Все, что было опубликовано, теперь обязательно к исполнению. Не буду зачитывать подробности, но есть еще Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2024 года № 1462 «Об установлении иных случаев исключения лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты», которое стоит внимательно изучить. Все это требует серьезного подхода, потому что правила довольно сложные и требуют тщательного анализа. Также есть Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2024 года № 1463 «Об утверждении требований к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры». В нем подробно описано, кого можно подключать, а кого – нет, кто будет сдавать информацию и как. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2024 года № 1464 «Об утверждении Правил ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и Правил ведения реестра операторов майнинговой инфраструктуры», касается ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты. В этом реестре будет содержаться информация о физических и юридических лицах, их точках поста, мощностях, фактических адресах и технических характеристиках, а также о наименованиях сетевых организаций. Все данные будут собираться и в дальнейшем использоваться для контроля. Как видите, документов и регламентов очень много. Я только назвал номера постановлений, но, чтобы получить полную картину, придется тщательно разбираться в каждом из них. Это действительно большой массив информации, и в одном обзоре все не уместить.

Итоги