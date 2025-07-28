Месенджер МАХ захватит Россию!/Запретят технику без отечественного ПО…/Долги по ЖКХ заберут онлайн!

Мессенджер МАХ захватит Россию!

А теперь, уважаемые дамы и господа, мы перейдем к вот этому распоряжению правительства. Это пресловутый, замечательный мессенджер Макс. И я сейчас вам сначала покажу исключительно восторженный официальный документ об этом мессенджере Макс, который вышел уже после вот этого постановления правительства.

Итак, в нашей стране создан мессенджер Макс, который с 1 сентября в принудительном порядке будет предустанавливаться на все телефоны Российской Федерации. И 15 июля двадцать пятого года председатель правительства Мишустин вот подписал вот это вот распоряжение. Почему 15? А это 15 июля информация опубликована, распоряжение подписано… Ну, дата распоряжения – 12 июля. Ну, может, он действительно подписал 15 июля. Хрен его знает.

Короче, это официальное сообщение. Это новость Минцифры. Это, ребят, я распечатал новость Минцифры. Вот тут написано – 15 июля. Я не знаю, почему они так написали, да? И давайте мы посмотрим, что же это такое. Национальный мессенджер Макс создает ООО-шка, коммуникационная платформа – дочернее предприятие холдинга ВК.

Вот Макс обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам государства и бизнеса. Давайте посмотрим его преимущества. Что уже есть на национальном мессенджере Макс? Уже там есть.. легкий, быстрый – это легкий и быстрый мессенджер с возможностью отправки тяжелых файлов до 4 ГБ. Качественные аудио- и видеозвонки даже при нестабильном интернете.

Я в прошлый раз показывал вам федеральный закон. Согласно федеральному закону, мессенджер Макс может функционировать без интернета – через вышки сотовой связи. И можно будет спокойно заблокировать на хер весь интернет.

Зачем он нам нужен? Ну, скажите на милость, ну зачем россиянам нужен интернет? Расстраиваться из-за него? Достаточно мессенджера Макс с доступом к строго одобренным сайтам.

Также там уже есть у нас групповые видеозвонки без ограничений и продолжительные сессии без ограничений количества участников. Есть групповые чаты. Есть функция денежных переводов в чате с собеседником. Есть Гигачат 2.0 – это интегрированный лучший в мире искусственный интеллект. Наверняка он лучше Claude платного, Claude Opus, которым я пользуюсь. Наверняка. А у меня все платные – штук 20. Наверное, он лучше GPT-4, лучше GPT-4o. Лучше – он лучше всех, короче. Лучше всех, на самом деле.

Те из вас, кто уже пользуется мессенджером Макс, напишите о его качествах – вот согласно этого списка. Плюс там уже есть мини-приложения российских компаний. Плюс уже в тестовом режиме доступны информационные каналы СМИ.

А в ближайшее время туда подключат Госуслуги, и вы получите доступ прямо к Госуслугам. А затем, скажу шепотом – как написано в федеральном законе – надобность доступа к Госуслугам через интернет пропадет. И получить доступ к Госуслугам через интернет, согласно закону, граждане больше не смогут. И если хочешь получить доступ к Госуслугам, ты вынужден будешь скачать мессенджер Макс и пользоваться им.

А еще в мессенджере Макс скоро появится цифровой ID – и ваш паспорт, ваши права, ваш СНИЛС, все на свете будет в этом мессенджере Макс. И вам не придется носить с собой бумажные документы. А теперь опять, шепотом скажу: и, конечно же, он будет на 100% защищен от мошенников и от взлома. И ваш паспорт, ваш СНИЛС, ваши данные, ваши водительские права – они никогда не попадут к мошенникам. Это на 100% надежная система. Я вам зуб даю.

Ну так говорят наши власти. Я же не могу противоречить нашим властям.

Также там будет Госключ для подписания вами документов. И это тоже никогда никуда не утечет. И там будут все образовательные сервисы. И там много всего будет. И уже больше 2 млн человек пользуются мессенджером Макс, и они очень довольны.

А еще выскажу свое мнение – аккуратно. У мессенджера Макс будет доступ ко всем внутренностям вашего телефона. Он будет знать, на какие сайтики вы заходите, что вы смотрите, что вы читаете, с кем вы общаетесь и так далее, и так далее, и так далее. Ну, давайте будем считать мое последнее заявление предположением. На этом мы ограничимся.

А так – вот замечательный мессенджер Макс перед вами.