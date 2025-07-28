Месенджер МАХ захватит Россию!/Запретят технику без отечественного ПО…/Долги по ЖКХ заберут онлайн!

Третий документ – теперь штрафы для граждан за неправильное содержание домашних животных резко повышаются, и за это вы можете заплатить до 50 000 рублей и так далее, и так далее, и так далее.
И закончим сегодняшний обзор национальным мессенджером «Макс». Я полностью покажу, что в нем будет и чем вам это грозит. И, конечно же, как вы сможете словить штраф за вход в интернет – в сумме от 50 до 80 000 рублей.
Меня зовут Владимир Туров. Я владелец юридической компании. Моей юридической компании более 22 лет.
Сегодняшний обзор будет посвящен вот этим событиям. А специализированный обзор для мира бизнеса – там тоже будут крайне интересные новости, господа бизнесмены, предприниматели, вы посмотрите в среду на этой неделе.
Итак, ребята, погнали. Давайте разберем новые «радостные» новости, которые транслирует нам наша замечательная Государственная Дума и наши замечательные чиновники.
Запретят технику без отечественного ПО
Итак, перед вами уже принятый в третьем чтении вот этот законопроект. А это означает, что никаких изменений в него вносить не будут. А еще это означает, что, вполне возможно, когда вы будете читать этот обзор, этот законопроект уже станет федеральным законом. То есть, по сути, перед вами уже готовый федеральный закон. Ему только осталось присвоить номер.
И согласно этого федерального закона, так сказать, выносятся поправки, расширяющие ваши цифровые права. Этот закон направлен на защиту ваших прав. А что это означает? Как же будут защищаться ваши цифровые права?
Теперь при продаже в Российской Федерации любой техники – смартфонов, планшетов, любой умной техники – эту технику, чтобы «защитить» ваши цифровые права, нельзя будет продавать в нашей стране, если на ней не предустановлено российское программное обеспечение. Например, если на ней не предустановлен замечательный мессенджер «Макс», которым, по данным наших властей, пользуется уже больше 2 миллионов человек. В конце ролика расскажу, в чем тут ловушка и почему этот мессенджер залезет вам в душу, в постель, в туалет, в трусы – все расскажу в конце обзора.
Так вот, если не будет этого предустановленного мессенджера «Макс», такую технику продавать нельзя. Если не будет предустановлено на этой технике, например, на айфоне российского магазина приложений, такую технику тоже нельзя будет продавать в России.
И вот перед вами этот закон. И тут черным по белому написано, что наши граждане будут защищаться и при продаже, и при использовании отдельных видов технически сложных товаров. Если там не будет предварительно установленных программ, то это будет приводить, внимание, к ограничению ваших прав.
То есть, понимаете, нет мессенджера «Макс» на телефоне – это же ограничивает ваши права. Нет российского магазина приложений, нет иных программ слежки за вами – это тоже ограничивает ваши права. И поэтому такую технику в Российской Федерации с 1 сентября продавать будет нельзя. Согласится ли компания Apple все это хозяйство предустанавливать или не согласится, ребят, я не имею ни малейшего понятия. Что вы об этом думаете – напишите ниже в комментариях.
Долги по ЖКХ заберут онлайн!
Следующий документ – у нас в России. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 июня 2025 года № 964 «О проведении эксперимента по взаимодействию государственных информационных систем при подаче мировым судьям документов в электронном виде и вынесении ими судебных приказов о взыскании задолженности по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, энергетических ресурсов» стартует замечательный эксперимент в сфере жилищно-коммунального хозяйства, который позволяет фактически без суда и следствия взыскивать любые долги по ЖКХ через электронную систему.
И этот судебный приказ может быть вынесен без личного вашего участия. Пока это только эксперимент. Конечно же, он будет проводиться до 30 июня 2026 года. И, конечно же, закончится он успешно – и после этого, с лета следующего года, без суда и следствия все долги по ЖКХ, согласно вот этому постановлению правительства и новому, которое они выпустят, будут с нас, со всех взыскиваться.
Ну, давайте посмотрим, ребят. Давайте посмотрим сам документ. Вот – «Положение о проведении эксперимента». И настоящее положение устанавливает порядок проведения этого эксперимента по взаимодействию новой государственной информационной системы (ну, все на основе искусственного интеллекта, все хорошо) жилищно-коммунального хозяйства со всеми нами – гражданами и организациями.
И вот в рамках этого эксперимента какие же цели ставятся? Цели такие. Все цели благие, ребят. Вы должны встать и, стоя сейчас поаплодировать, что с вас долги по жилищно-коммунальному хозяйству, по задолженностям энергосетям, электросетям, за ХВС (холодную воду), ГВС (горячую воду), за вывоз мусора, капитальный ремонт будут взыскивать в автоматическом режиме. И все это – в заботе о вас.
И целями эксперимента, официально цитирую, является повышение информированности физических лиц о наличии у них задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, специализированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность, направленную на обеспечение и проведение капитального ремонта и так далее, и так далее, и так далее.
И благодаря этому эксперименту, который, естественно, закончится успешно, и автоматическому взысканию всех задолженностей по ЖКХ, у нас снизится нагрузка на судебную систему. Вот, пожалуйста, пункт «б»: сократятся сроки взыскания задолженности. Я думаю, одних суток на взыскание задолженности хватит. Электронная система будет работать успешно.
Это эксперимент, направленный на развитие электронных форм взаимодействия по подготовке и подаче мировым судьям заявлений о вынесении судебных приказов, которые, да, тут написано – могут выноситься без вашего участия. Зачем вы там, на хрен, нужны?
Сейчас пройдет опытная эксплуатация до лета следующего года, и с лета следующего года все это заработает. Но пока что, пока что участие в эксперименте, ваше участие, является добровольным. Вот тут написан список всех тех, кто должен принять участие в эксперименте. И физические лица тоже могут принять участие в этом эксперименте по автоматическому взысканию с них всех задолженностей на добровольной основе.
У меня к вам вопрос. Напишите честно под этим обзором: а готовы ли вы присоединиться к этому эксперименту и опробовать на себе автоматическое списание всех долгов по ЖКХ с вашей личной карточки – с соответствующей блокировкой, если там не будет хватать денег? Просто интересно.
Вот же государство говорит нам о том, что граждане в эксперименте сейчас будут участвовать добровольно. Полностью, ребят.
Штраф 500 тыс. за ненадлежащее содержание животных
Кошки, и собаки, и попугаи были, и еноты – кого только дома мы не заводили. Но, честно говоря, читая этот закон, вот этот проект федерального закона – я первую страничку распечатал, целиком его посмотрел – читая этот закон, я, да простят меня животные, подумал: вот бы о пенсионерах так заботились. О животных тоже надо заботиться, но я подумал – как было бы здорово, если бы о пенсионерах так заботились. Ну просто… так подумал, да.
Короче, теперь, уважаемые граждане, за ненадлежащее содержание домашних животных вы заплатите от 10 000 рублей до максимального штрафа в 50 000 рублей. То есть, если вы ненадлежащим образом содержали домашнее животное – штраф 50 000 рублей. Должностные лица – до 300 000 рублей, организация – до 500 000 рублей.
Законопроект вот перед вами, так сказать. В телеге у меня скачаете, посмотрите. Ну, что, как бы все нормально, все нормально. Всего-то-навсего 50 000 рублей за ненадлежащее содержание домашнего животного. Да, для вас, граждан, самых богатых россиян, граждан в мире – что такое 50 000 рублей? Да это ни о чем вообще.
Мессенджер МАХ захватит Россию!
А теперь, уважаемые дамы и господа, мы перейдем к вот этому распоряжению правительства. Это пресловутый, замечательный мессенджер Макс. И я сейчас вам сначала покажу исключительно восторженный официальный документ об этом мессенджере Макс, который вышел уже после вот этого постановления правительства.
Итак, в нашей стране создан мессенджер Макс, который с 1 сентября в принудительном порядке будет предустанавливаться на все телефоны Российской Федерации. И 15 июля двадцать пятого года председатель правительства Мишустин вот подписал вот это вот распоряжение. Почему 15? А это 15 июля информация опубликована, распоряжение подписано… Ну, дата распоряжения – 12 июля. Ну, может, он действительно подписал 15 июля. Хрен его знает.
Короче, это официальное сообщение. Это новость Минцифры. Это, ребят, я распечатал новость Минцифры. Вот тут написано – 15 июля. Я не знаю, почему они так написали, да? И давайте мы посмотрим, что же это такое. Национальный мессенджер Макс создает ООО-шка, коммуникационная платформа – дочернее предприятие холдинга ВК.
Вот Макс обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам государства и бизнеса. Давайте посмотрим его преимущества. Что уже есть на национальном мессенджере Макс? Уже там есть.. легкий, быстрый – это легкий и быстрый мессенджер с возможностью отправки тяжелых файлов до 4 ГБ. Качественные аудио- и видеозвонки даже при нестабильном интернете.
Я в прошлый раз показывал вам федеральный закон. Согласно федеральному закону, мессенджер Макс может функционировать без интернета – через вышки сотовой связи. И можно будет спокойно заблокировать на хер весь интернет.
Зачем он нам нужен? Ну, скажите на милость, ну зачем россиянам нужен интернет? Расстраиваться из-за него? Достаточно мессенджера Макс с доступом к строго одобренным сайтам.
Также там уже есть у нас групповые видеозвонки без ограничений и продолжительные сессии без ограничений количества участников. Есть групповые чаты. Есть функция денежных переводов в чате с собеседником. Есть Гигачат 2.0 – это интегрированный лучший в мире искусственный интеллект. Наверняка он лучше Claude платного, Claude Opus, которым я пользуюсь. Наверняка. А у меня все платные – штук 20. Наверное, он лучше GPT-4, лучше GPT-4o. Лучше – он лучше всех, короче. Лучше всех, на самом деле.
Те из вас, кто уже пользуется мессенджером Макс, напишите о его качествах – вот согласно этого списка. Плюс там уже есть мини-приложения российских компаний. Плюс уже в тестовом режиме доступны информационные каналы СМИ.
А в ближайшее время туда подключат Госуслуги, и вы получите доступ прямо к Госуслугам. А затем, скажу шепотом – как написано в федеральном законе – надобность доступа к Госуслугам через интернет пропадет. И получить доступ к Госуслугам через интернет, согласно закону, граждане больше не смогут. И если хочешь получить доступ к Госуслугам, ты вынужден будешь скачать мессенджер Макс и пользоваться им.
А еще в мессенджере Макс скоро появится цифровой ID – и ваш паспорт, ваши права, ваш СНИЛС, все на свете будет в этом мессенджере Макс. И вам не придется носить с собой бумажные документы. А теперь опять, шепотом скажу: и, конечно же, он будет на 100% защищен от мошенников и от взлома. И ваш паспорт, ваш СНИЛС, ваши данные, ваши водительские права – они никогда не попадут к мошенникам. Это на 100% надежная система. Я вам зуб даю.
Ну так говорят наши власти. Я же не могу противоречить нашим властям.
Также там будет Госключ для подписания вами документов. И это тоже никогда никуда не утечет. И там будут все образовательные сервисы. И там много всего будет. И уже больше 2 млн человек пользуются мессенджером Макс, и они очень довольны.
А еще выскажу свое мнение – аккуратно. У мессенджера Макс будет доступ ко всем внутренностям вашего телефона. Он будет знать, на какие сайтики вы заходите, что вы смотрите, что вы читаете, с кем вы общаетесь и так далее, и так далее, и так далее. Ну, давайте будем считать мое последнее заявление предположением. На этом мы ограничимся.
А так – вот замечательный мессенджер Макс перед вами.
За вход в экстремистские ресурсы – штраф 500 тысяч
Закончить сегодняшний обзор кратенько я хочу совершенно потрясающим документом, ребята, совершенно потрясающим документом о том, как гражданин может словить штраф в 80 000 рублей за выход в интернет и посещение неправильных ресурсов.
Проект Федерального закона № 755710-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях) (в части усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации) (текст ко второму чтению). Опубликована эта информация была 15–16 июля. Опубликована она также на официальном сайте government.ru – то есть я же ссылаюсь исключительно на официальные документы. И вполне возможно, через пару дней, 2–3 дня, когда вы этот обзор будете читать, этот законопроект уже станет законом.
Появляется новая статья 13.53 КоАП – «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которым ограничен».
Давайте я переведу это на человеческий язык. У нас экстремистским ресурсом считается Instagram1 (запрещен в РФ). Я обязан это сказать. У нас экстремистским ресурсом является, например, Facebook1 (запрещен в РФ). Не исключаю, что экстремистским ресурсом станет еще что-нибудь типа Telegram. Ну, у нас много уже экстремистских ресурсов, понимаешь ли.
Так вот, за сам вход на эти экстремистские ресурсы, просто за сам вход, граждане заплатят от 3 000 до 5 000 рублей. Вы скажете: «А как они узнают, что я туда вошел?» Ребята, я не знаю, вы не обязаны смотреть все мои ролики, это уж точно. У нас в стране в двадцать четвертом году проводился эксперимент. Этот эксперимент проводило ФСБ совместно с Роскомнадзором, и цель его была – создать систему отслеживания ресурсов, которые граждане страны посещают.
Как закончился эксперимент? Удачно он закончился, неудачно – я не знаю. Но я предполагаю, что закончился он удачно. И я предполагаю, что мессенджер Макс сможет отслеживать, какие ресурсы вы посещаете.
Более того, не надо же всех массово штрафовать. Достаточно будет провести публичные казни… ой, простите, публичные штрафы, чтобы отбить у граждан желание посещать экстремистские ресурсы.
Также появляется у нас часть восемнадцатая статьи 14.3. Здесь уже посерьезнее все – «Распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Короче, если вы, гражданин, рекламируете какой-нибудь VPN, то вы заплатите штраф. Вот и почему я говорил: за доступ в интернет – до 80 000 рублей. Штраф заплатите от 50 до 80 000 рублей.
Но тут, уважаемые граждане и не граждане, и организации – есть ловушка. Есть так называемое длящееся преступление. И если вы раньше рекламировали какие-то VPN, вам нужно будет – слушайте меня внимательно, я не шучу абсолютно – просто добрый совет: вам нужно за истекшие 10 лет почистить все свои информационные ресурсы и удалить любую рекламу любых VPN, если вы не хотите, чтобы вам прилетел штраф.
На вас как на физическое лицо – 80 000 рублей, а на вас как на директора – 150 000 лей, а на вашу организацию – 500 000 рублей. Допустим, вы рекламировали какой-то VPN от имени какой-нибудь организации, ну и не убрали эту рекламу. Допустим, вы там 3 года назад ее давали и не убрали. Милости просим. Вам ежедневно по полмиллиона может штраф прилетать. Радуйтесь, что называется, жизни.
Вот у нас еще появится новая статья 13.52 КоАП РФ. Штрафы для владельцев VPN. Для владельцев VPN тоже штрафы будут такие же: 50–80, 80–150 или 200–500 тысяч рублей. Ну, этот федеральный закон вступает в течение 10 дней. И как бы все хорошо.
Граждане, готовьтесь к штрафам от 3 до 80 000 рублей, а бизнесмены – до полумиллиона.
Итоги
Ребят, напомню: аналогичный обзор для мира бизнеса – тоже веселый, замечательный – вы увидите в среду. А пока, уважаемые дамы и господа, я вам так скажу: судя по всему, нам с вами, хотел сказать, озабоченное нашей безопасностью государство делает все возможное, чтобы мы не получали никаких тревожащих нас новостей. То есть, по-русски говоря, никакой правды о происходящих событиях.
Я на полном серьезе рекомендую вам посетить мой Telegram-канал – как платный, так и бесплатный, чтобы вы все-таки были в курсе, ребят, что же на самом деле происходит. А самое главное, а делать-то что?
Господа бизнесмены, к вам обращаюсь. Обзор для вас выйдет в среду. И настало время, господа бизнесмены. Почему настало? Потому что прямо сейчас у нас затеяна налоговая реформа номер три. Причем часть этой налоговой реформы вводится, внимание, не поверите – письмами ФНС и Минфина. Об этом расскажу на одном из вебинаров.
А так – обращайтесь в мою юридическую компанию. Как бы, мягче сказать, поможем вам сделать так, чтобы деньги законно остались в ваших карманах, и поможем вам пережить третью налоговую реформу.
Я обращаюсь ко всем: ребят, мне за мою работу – лайк. Пожалуйста, напишите, что вы обо всем об этом думаете. Подписывайтесь на мой блог и распространите этот обзор максимально широко. Пусть наши люди знают больше о заботе наших властей. Об их безопасности.
Видите – подобрал нужные слова.
Спасибо, ребята, и удачи в делах.
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
Комментарии26
Какой-то сумбур сплошной. В принципе ничего не изменилось - лишь бы что написать и лишь бы как.
С тем, что написано сумбурно - согласна. Но от этого не перестаёт быть правдой, не?
Что комментировать то? Когда Касперский работает, то ему можно, а Максу нельзя проверять весь контент? Купите кнопочный телефон, живите с иллюзией личного пространства, как некоторые)
Наверняка и вацапом какие-нибудь ФБРы не брезгуют пользоваться. Их вы не стесняетесь?
О, ужас! У вас не только Яндекс с Алисой, но ещё и Касперский есть?!
ФБР на нас в российский суд не подаст, поэтому чего они там нароют, никого внутри РФ не интересует. У них над нами власти нет, а у ФСБ, есть )
@Ирина Е, обязательно) ибо - Сергей Михайлович Брин не дремлет, мечтает увидеть мои голые фото!
@В П, а вы их только ФСБ показываете?)))))))
@В Виктория, пока нет. И я не хочу перемен.
@В П, главное на голых фото заблюрить все что может оказаться связанным с религиозными культами, даже деньги (1000 руб), там храм какой-то изображен. Могут посчитать за оскорбление чувств верующих
@Ирина Е, мне 55 лет, это сарказм про голые фотки)
Есть/были какие-то предпосылки к переменам?
В мире всякое бывает, особенно то для чего нет физических ограничений
@В Виктория, в 1991 году были, сейчас наверняка тоже имеются. Я не знаю.
Ну вот и я не знаю ))
а кого 91-м году ФБР внутри РФ упекла в казематы?
@В Виктория, мне не докладывали.
Тогда откуда страхи?
@В Виктория, одно могу сказать - пусть лучше все эти войны на просторах интернета ведутся. А в реальном мире будет интернациональная дружба и взаимопонимание. Вчера фильм Игра Астрахана посмотрела. Я согласна на такого папу, правда. Видимо это единственный способ жить счастливо - иллюзии.
Было бы прекрасно! Согласна с Вами очень очень
Надо посмотреть, а то я только "Игру" Девида Финчера помню и такое в жизни я не хотела бы ни за какие коврижки ))
@В П,
на миллиардера или на криминального авторитета?
@Ирина Е, на ФСБ
В Сети появились платные курсы для педагогов по переходу на мессенджер Max, занятия уже рекламируют (https://t.me/stormdaily/88041) в VK. Одно из «горячих предложений» включает три прямых эфира, за которые попросят заплатить 590 рублей. При этом в объявлении отмечается, что это цена уже со скидкой.
вот так вот
Вот это мессенджер, вот это я понимаю, чтобы им пользоваться ещё и заплатить требуется. Российское ПО самое лучшее ПО в мире!!!
@Ирина, видимо вложены огроменные деньжищщи, что отбивать будут любыми способами, а отказникам им пользоваться - штрафы
Ну, нормально - люди денежку заколачивают. главное всякие коды из смс им не говорить и не показывать))
@Блудный сын, они сами увидят) по примеру сев.корейских смартфонов, которые защищенный от стирания и просмотра скрин экрана делают каждые 5 сек., недавно обзор видела