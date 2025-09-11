Маркетплейсы сольют всю инфу о вас!/ Получить кредиты становятся сложнее/ Связь наконец-то улучшат?

Усиливают борьбу с неиспозуемыми участками

А вот этот документ, я прямо его даже вам с гордостью покажу. Это, видите, информация. Я уже говорил в роликах, что выпустили документы, в соответствии с которыми, если вы дом не построили своевременно, или ваш земельный участок захламлён, или на вашем земельном участке сорняки растут, то это всё будут изымать.

А они, вот видите, вот Федеральная служба регистрации, кадастра и картографии, подготовили вот такой красивый документ. Видите – признаки неиспользования земельных участков и что вам следует учитывать, вам, собственникам. В противном случае у вас этот земельный участок заберут.

Давайте посмотрим, какой красивый документ. С 1 сентября двадцать пятого года вступило в силу вот это постановление. И с 1 сентября двадцать пятого года у вас могут отнять земельный участок, если у вас там что-то не так. Разработаны вот эти признаки неиспользуемых земельных участков.

И если, например, на вас необоснованно пожаловался сосед по даче, то вы, наоборот, сможете аргументированно доказать: «Нет, у меня ещё не истёк семилетний срок строительства дома, и государство не может отнять у меня земельный участок». Или сосед пожалуется, что у вас сорняки растут. Вы скажете: «Нет, приходите, посмотрите, у меня никаких сорняков нет».

Потому что теперь все решения будут приниматься только на основе признаков неиспользования. Решения об изъятии будут приниматься на основе признаков неиспользования.

И этот документ создан для того, чтобы воздействовать на тех собственников, которые годами не используют свои земельные участки. Такие участки зарастают борщевиком и другими сорными растениями, на них иногда образуются свалки, стоят заброшенные здания. И все эти земельные участки будут государством, естественно, изъяты.

Давайте посмотрим дальше. Будут ли изымать земельные участки, на которых – это вот они так пишут, да, ребят? Конечно, будут, но через суд. И тут вот написано, как и что. И тут написано, что изъятие земли – это очень сложный и длительный процесс, осуществляемый в судебном порядке, и вам беспокоиться не о чем. Но тут они правду пишут. Что значит сложный? Он совершенно не сложный. А что значит «длительный»? На изъятие уйдёт от одного до полутора лет, ребят. Ну, вы же, наверное, ещё будете как-то защищаться. Короче, на изъятие должно уйти от одного до полутора лет.

Дальше. Если у вас садовый, огородный или приусадебный земельный участок в населённом пункте, не предназначенный для строительства, и он будет захламлён, загрязнён и так далее, или там будут расти сорные растения высотой больше 1 м, или «неправильные» деревья и кустарники, которые не являются предметами благоустройства и озеленения. Ну, например, рядом с моим участком стоит – весь участок зарос соснами. Обычные сосны. Сосны не являются предметами озеленения и обустройства, поэтому такой участок заберут.

Ещё раз: отнимать приусадебные участки будут не только тогда, когда там сорняки, но и тогда, когда там деревья или кустарники, которые не считаются благоустройством. Понятное дело, да?

Также будут забирать участки для индивидуального жилищного строительства, если они захламлены или ваш дом не достроен – крыша не доделана, стены не достроены, окон нет. Я такие дома и участки знаю. А должны были дом построить в течение 7 лет с момента оформления права на землю. Если вы получили участок под ИЖС и за 7 лет не построили дом, не ввели его в эксплуатацию, чтобы платить налоги, у вас этот участок вместе с домом отнимут. Всё в порядке.

Вот видите, если участок приобретён до 1 марта двадцать пятого года, то с 1 марта двадцать восьмого начнётся изъятие. Почитаете сами.

