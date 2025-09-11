Маркетплейсы сольют всю инфу о вас!/ Получить кредиты становятся сложнее/ Связь наконец-то улучшат?

Вы скажете: «Как же так? Ты говоришь о сплошном тотальном контроле еженедельно. Когда же это кончится?» Не знаю. Не я сочиняю эти документы. А сегодняшний тотальный контроль распространится, в том числе, на ваших домашних животных, на отправляемые вами посылки, на все ваши покупки, которые вы делаете в маркетплейсах и так далее и тому подобное. И всё это будет передаваться в наши спецслужбы.
Но я ценю ваше время и ценю своё. У нас его мало, поэтому давайте сразу перейдём к делу.
Защиту животных усилят!
Что реально есть в законе о контроле над домашними животными? Вот это свеженький документ – Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021года № 1089 (ред. от 29.08.2025) «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными» (вместе с «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными») – оно действует. В это постановление правительства вносятся изменения новым Постановлением правительства № 1319 от 28 августа 2025 года. Вы видите, что это абсолютно свежий документ.
И я здесь задался вопросом: ну хорошо, вот есть Постановление правительства №1089, есть постановление номер 1319. Оба эти постановления направлены на заботу о животных и, чтобы люди к животным относились по-человечески. Я задался вопросом: «А можно ли приходить домой, к вам домой, и контролировать, как вы относитесь к своим домашним животным, не издеваетесь ли вы над ними» и так далее? Ответ: да, возможно.
Согласно этим двум постановлениям, уполномоченные органы, а именно Федеральная служба по надзору и так далее, вправе проводить проверки нарушений законодательства о животных, например, если будет заподозрено или кто-то пожалуется, что вы, гражданин, ненадлежащим образом содержите своё домашнее животное или жестоко с ним обращаетесь.
Это означает, что визиты к вам на дом действительно возможны, но с целями контроля за размещением домашних животных, уходом за ними, а не просто проверить, как там у вас кот живёт. То есть просто посмотреть на кота к вам прийти не могут. Но если кто-то на вас пожалуется или власти посчитают, что вы ненадлежащим образом относитесь к домашним животным, тогда, конечно же, будут возможны плановые контрольные надзорные мероприятия и обязательные профилактические визиты.
Они будут проводиться в отношении объектов контроля. А объектами контроля являются любые животные, независимо от присвоенной категории риска. А когда мы говорим о категориях риска, ну там есть питомники, есть приюты для брошенных животных, есть просто домашние животные, это всё разные вещи, да. Но животные отнесены все к объектам контроля, и у них разная степень риска. Одно дело собачка, другое дело крокодил, третье – бегемот какой-нибудь. Извините, я прикалываюсь. Понятно, что это не домашние животные, но в вольерах могут содержаться разные виды.
Соответственно, может быть профилактический визит, он может быть нанесён любым должностным лицом, может быть видеовизит через специальное приложение инспектора и так далее. Этот документ будет у меня в Telegram-канале, кому надо – сможете его скачать и поизучать.
В рамках обязательного профилактического визита, если к вам кто-то придёт, то они осмотрят вашу квартиру или вольеры, где вы содержите животных, потребуют документы, возьмут пробы и образцы, а то вдруг в вольере грязновато будет. Проведут инструментальное обследование, испытания, экспертизу.
Обратите внимание: всё это есть в постановлении правительства. Я здесь совершенно ничего не придумываю. Таким образом, наше правительство собирается позаботиться о животных.
Маркетплейсы сольют всю инфу о вас правоохранителям!
Ну а следующие документы посвящены все до единого заботе о нас с вами, а то вдруг мы с вами сделаем что-то не так. Да. И вот перед вами Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2025 № 1328 «Об утверждении Правил предоставления владельцем агрегатора информации о товарах (услугах) сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».
Им устанавливаются правила для владельцев агрегатора информации о товарах, работах, услугах. Короче, это правила для маркетплейсов. И теперь маркетплейсы, согласно этому постановлению правительства, будут передавать нашим властям, любым правоохранительным органам, занимающимся оперативно-розыскной деятельностью, всю информацию о том, что же мы там покупаем или продаём через маркетплейсы.
И если вы что-то покупаете или продаёте через маркетплейсы, то наши правоохранительные органы, а им всё это передадут агрегаторы, получат ваши паспортные данные, телефоны, e-mail, всю вашу историю заказов, все адреса доставки, где и что и когда вы покупали, данные о любых билетах, купленных вами, о способах оплаты. И они должны будут передать всю эту информацию в правоохранительные органы в течение трёх дней с момента запроса.
Таким образом, наступает эра полной прозрачности для граждан. Будет фактическая прозрачность всех ваших онлайн-покупок, всех поездок, любых финансовых транзакций. Ну а на бизнес вырастет соответствующая нагрузка. Коллеги, ну что тут говорить? Вот что можно сказать о том, что, наверное, вы должны выразить радость: силовые органы получат прямой канал доступа к данным пользователей и агрегаторов.
А вдруг вы понимаете, какая штука: государство должно знать, что вы покупаете на маркетплейсах. Вдруг вы купите что-то, что может повредить вашему здоровью, психике, а может быть, и государству. Поэтому, конечно, здесь должен осуществляться тотальный контроль.
И, естественно, наше государство должно знать, как зовут человека, который купил что-то на маркетплейсе, каковы его паспортные данные, где он зарегистрирован, номер телефона, где он живёт, данные симки, какие явки-пароли использует для входа, все данные о товарах и услугах, которые он разместил для продажи или купил. Любые заказы, покупки, наименования, стоимость, адрес доставки, любые ваши комментарии при покупке или продаже. И так далее и так далее.
Крайне интересный документ. Захотите — скачайте, почитайте, он написан путано, как и все наши законы. Но ведь классно же, ребята. Когда-то давно, много-много лет назад, были модными шоу «Жизнь за стеклом». Вот теперь это жизнь за стеклом.
А вот мне интересно: как скоро появится закон или постановление правительства о нормах морали и нравственности при осуществлении покупок? Я так представляю: купили вы на маркетплейсе какие-нибудь стринги, которые с точки зрения властей противоречат нормам морали и нравственности – ибо по новому закону, который они, возможно, примут, все должны будут ходить, и девушки тоже, в широких трусах, как это было в великие времена XV–XIX веков. И всё. Хлоп. Вас могут поставить на профилактический учёт.
Я имею в виду закон, который я условно назвал «о нормах морали и нравственности». По этому закону поручено следить за нашей моралью и нравственностью органам МВД, Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ. И вот вас вызывают на профилактическую беседу и говорят: «Ты почему стринги купила?»
Прикольный документ. Конечно же, государство безусловно, я даже не сомневаюсь, заботиться о нас. Самое интересное, что такими документами создаётся новая нормальность. И, поверьте мне, больше половины населения Российской Федерации, даже если узнают о существовании этого документа, носом не поведут. Ну, людям, наверное, нравится жить под микроскопом.
Экспедиторы обязаны будут сотрудничать с ФСБ
Следующий документ, уважаемые граждане и гражданки, относится к экспедиторам и экспедиционной деятельности.
И теперь экспедиторы и те, кто занимаются экспедиционной деятельностью, будут в обязательном порядке взаимодействовать с ФСБ и другими силовыми органами через специальные программно-технические средства. Экспедиционные компании обязаны устанавливать оборудование для подключения к пунктам управления ФСБ. Вся деятельность логистических компаний будет интегрирована в систему оперативно-разыскных мероприятий.
Что это означает для граждан? Потерю приватности в сфере перевозок и доставки грузов. Для бизнеса – рост издержек. Итак, экспедитор обязан подать в ФСБ заявление о начале взаимодействия с силовыми структурами в течение 45 дней с момента внесения в реестр экспедиторов. Он должен разработать совместно с ФСБ план внедрения оборудования – оборудования по слежке за грузами и программного обеспечения. Он обязан установить точки подключения к своим информационным системам и пунктам управления ФСБ, чтобы у ФСБ был прямой доступ ко всем этим системам.
То есть силовики напрямую, без всяких запросов, будут видеть, что вы покупаете, что перевозите и так далее. Итак, ФСБ получает прямой доступ к информационным системам экспедиторов через специальные точки подключения. Тут можно дальше ничего не говорить – полный контроль грузоперевозок, любая отправка и любая доставка может подпасть под мониторинг. Полная потеря приватности. ФСБ сможет собирать данные о маршрутах, получателях, содержании грузов и так далее.
Усиление цензуры. Ребят, давайте вы лучше это прокомментируете. У меня уже нет сил всё это комментировать. Вы понимаете, что я сначала пропускаю через себя все эти документы, анализирую, только потом снимаю. Поэтому сил уже нет анализировать эти шедевры. Вы там в комментариях и прокомментируете.
Я думаю, что, учитывая всю вашу гражданскую сознательность, а мы больше не имеем права критиковать наши власти – власти священные, бессмертны и непогрешимы – вы выразите в комментариях весь ваш восторг. Напишите восторженные отзывы и как вы счастливы.
Все данные об абонентах сольют силовикам
Следующий документ. Видите, я уже как-то даже говорю со скукой на лице. Что называется – ничего особенного. Мы сейчас говорим про Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2025 года № 1316 «Об утверждении Правил предоставления оператором связи сведений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия по запросу уполномоченного государственного органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации». Отслежка за вами через операторов связи.
Ничего особенного, ребят, вообще ничего особенного. Просто создаётся централизованная система, и все данные об абонентах в автоматическом режиме будут стекаться и подаваться напрямую силовым органам. Ничего особенного, понимаете? Вообще, ничего особенного.
То есть государство получает централизованный канал для получения данных об абонентах: о ваших паспортных данных, реквизитах, вот этих вот номерах IMEI, внутренних номерах телефонов, номерах AIL, IP-адресах, ну, короче, обо всём.
Оператор должен по любому запросу немедленно реагировать и всю информацию о вас сливать. Всё абсолютно: и данные вашей симки, и историю. И при этом оператор всю историю использования нами телефонных номеров обязан хранить 3 года. И в любой момент всю эту историю передаст в правоохранительные органы в течение 24 часов. Всё. Всё оператор передаст.
Я думаю, что вы даже уже не удивлены. Кому надо целиком это постановление прочитать – заходите в телеграм, скачивайте, дочитайте вместе с подготовленной мной справкой к каждому из этих документов.
А я из этих постановлений, видите, только первую страничку распечатал, чтобы вам показать. Постановления сами-то шире и толще. Мне уже даже бумагу жалко тратить на все эти шедевры. Ну а смысл их целиком распечатывать?
Связь наконец-то улучшат?
Следующий документ, ребят. Опять ничего особенного. Вообще, ничего особенного. Это принято для вашей безопасности, для противодействия угрозам устойчивости средств связи.
Короче, постановление исключительно принято в заботе о том, чтобы связь в нашей стране была устойчивой, чтобы связь в нашей стране была безопасной и чтобы вы все тоже, уважаемые граждане, были в безопасности.
Одновременно с этой безопасностью радиочастотная служба и Роскомнадзор получают прямой доступ к инфраструктуре операторов связи. Операторы связи – любые операторы связи – должны обеспечить электропитание этого оборудования, доступ, удалённое управление этим оборудованием, хранение оборудования, установку всего оборудования, которое будет поставлено нашими спецслужбами.
Вы скажете: «Так там же уже всё давно стоит». Ну а это постановление направлено на совершенствование всего этого хозяйства. Это постановление фактически формализует техническую основу для тотального контроля всего интернет-трафика, в том числе DPI – глубокой инспекции пакетов.
Поясню для тех, кто не знает, что такое глубокая инспекция пакетов. Именно благодаря этой технологии наши власти научились, допустим, не запрещать Telegram, но сделать связь в Телеграме невозможной. Это благодаря DPI. Там условный искусственный интеллект видит: о, вот такие пакетики – это голос, а вот такие – текст или картинки. И система DPI просто вырезает, блокирует нужную информацию. В итоге разговаривать невозможно ни в Телеграме, ни в Ватсапе, Google Meet блокирует и так далее.
Но этого мало. Надо, чтобы все эти пакетики были доступны ещё и нашим спецслужбам. Ну, как бы вот тут написано: ограничение частной жизни, усиление цензуры, падение качества связи, рост издержек, риски.
Да мы же с вами ко всему этому привыкли, понимаете? Короче, государство получает возможность в реальном времени управлять трафиком. Ещё раз услышьте: государство получает возможность благодаря этому постановлению правительства в реальном режиме времени управлять трафиком, ограничивать доступ к ресурсам, фильтровать и блокировать информацию без участия операторов связи.
То есть если раньше, в соответствии с тем оборудованием, которое уже установлено, оператор связи по требованию Роскомнадзора и иных органов мог кого-то там ограничить, заблокировать и так далее, теперь сидит майор какой-нибудь и напрямую контролирует весь трафик. Может его менять, отменять, просматривать, слушать. Без участия операторов связи – они теперь не нужны.
Ну и что? Вводится обязанность удалённого доступа представителя радиочастотной службы тоже к оборудованию. Операторы связи должны предоставить схемы построения своих сетей, характеристики каналов, планы модернизации. То есть они фактически передают государству всю карту своей инфраструктуры.
Ребят, небольшая такая цензурка, ничего особенного, мы уже привыкли с вами. Контроль использования протоколов, контроль использования VPN, контроль всех наших мессенджеров. Ну, полный такой, хороший, добрый контроль.
Да, будут массовые сбои, падения качества интернета. У меня есть надежда, что вдруг власть поменяется и новая власть все эти замечательные постановления быстренько отменит. Но пока мы видим с вами тенденцию. Мы видим, куда всё это движется.
Усиливают борьбу с неиспозуемыми участками
А вот этот документ, я прямо его даже вам с гордостью покажу. Это, видите, информация. Я уже говорил в роликах, что выпустили документы, в соответствии с которыми, если вы дом не построили своевременно, или ваш земельный участок захламлён, или на вашем земельном участке сорняки растут, то это всё будут изымать.
А они, вот видите, вот Федеральная служба регистрации, кадастра и картографии, подготовили вот такой красивый документ. Видите – признаки неиспользования земельных участков и что вам следует учитывать, вам, собственникам. В противном случае у вас этот земельный участок заберут.
Давайте посмотрим, какой красивый документ. С 1 сентября двадцать пятого года вступило в силу вот это постановление. И с 1 сентября двадцать пятого года у вас могут отнять земельный участок, если у вас там что-то не так. Разработаны вот эти признаки неиспользуемых земельных участков.
И если, например, на вас необоснованно пожаловался сосед по даче, то вы, наоборот, сможете аргументированно доказать: «Нет, у меня ещё не истёк семилетний срок строительства дома, и государство не может отнять у меня земельный участок». Или сосед пожалуется, что у вас сорняки растут. Вы скажете: «Нет, приходите, посмотрите, у меня никаких сорняков нет».
Потому что теперь все решения будут приниматься только на основе признаков неиспользования. Решения об изъятии будут приниматься на основе признаков неиспользования.
И этот документ создан для того, чтобы воздействовать на тех собственников, которые годами не используют свои земельные участки. Такие участки зарастают борщевиком и другими сорными растениями, на них иногда образуются свалки, стоят заброшенные здания. И все эти земельные участки будут государством, естественно, изъяты.
Давайте посмотрим дальше. Будут ли изымать земельные участки, на которых – это вот они так пишут, да, ребят? Конечно, будут, но через суд. И тут вот написано, как и что. И тут написано, что изъятие земли – это очень сложный и длительный процесс, осуществляемый в судебном порядке, и вам беспокоиться не о чем. Но тут они правду пишут. Что значит сложный? Он совершенно не сложный. А что значит «длительный»? На изъятие уйдёт от одного до полутора лет, ребят. Ну, вы же, наверное, ещё будете как-то защищаться. Короче, на изъятие должно уйти от одного до полутора лет.
Дальше. Если у вас садовый, огородный или приусадебный земельный участок в населённом пункте, не предназначенный для строительства, и он будет захламлён, загрязнён и так далее, или там будут расти сорные растения высотой больше 1 м, или «неправильные» деревья и кустарники, которые не являются предметами благоустройства и озеленения. Ну, например, рядом с моим участком стоит – весь участок зарос соснами. Обычные сосны. Сосны не являются предметами озеленения и обустройства, поэтому такой участок заберут.
Ещё раз: отнимать приусадебные участки будут не только тогда, когда там сорняки, но и тогда, когда там деревья или кустарники, которые не считаются благоустройством. Понятное дело, да?
Также будут забирать участки для индивидуального жилищного строительства, если они захламлены или ваш дом не достроен – крыша не доделана, стены не достроены, окон нет. Я такие дома и участки знаю. А должны были дом построить в течение 7 лет с момента оформления права на землю. Если вы получили участок под ИЖС и за 7 лет не построили дом, не ввели его в эксплуатацию, чтобы платить налоги, у вас этот участок вместе с домом отнимут. Всё в порядке.
Вот видите, если участок приобретён до 1 марта двадцать пятого года, то с 1 марта двадцать восьмого начнётся изъятие. Почитаете сами.
Ребят, тут ещё много интересного. Давайте так, это всё-таки обзор.В телеге много другой важной информации, там его скачаете и спокойно изучите.
А так – документик интересный, ребята. Документик интересный. Ну и потихонечку будем заканчивать, да?
Получить кредиты становятся сложнее!
Я вас уже задолбал информацией о блокировках счетов, банковских карт. Ну что, Центральный банк продолжает нам рассказывать о новом документе. С 1 сентября вводится период охлаждения. Это свежий документ, раньше я его ещё не показывал.
С 1 сентября кредиты и займы от 50 до 200 000 рублей будут доступны для использования только через 4 часа. Кредиты и займы свыше 200 000 рублей будут доступны для использования только через 48 часов. Это чтобы вы не подверглись воздействию мошенников, «остыли» и поняли вообще – нужен вам этот кредит или не нужен.
И вот дополнительная информация, отдельный документ. Микрофинансовые организации тоже будут проверять, действительно ли реквизиты для онлайн-займа принадлежат заёмщику. То есть теперь вы не сможете перевести деньги мошенникам. Вы сможете только сами себе перевести эти деньги, когда берёте кредит или заём.
Интересно, да? Тут много информации, коллеги. Вот Приказ Банка России от 28 августа 25 года № ОД-1897 об установлении признаков совпадения сведений о заёмщике и получателе денежных средств.
То есть если вы – заёмщик и вы же – получатель, всё нормально. Но если данные не совпадают, деньги вам не дадут, потому что это тоже расценивается как мошенничество.
Документ, конечно, прикольный. Он действительно предназначен для борьбы с мошенниками, но в то же самое время и жизнь нам с вами немножко усложняет.
Беременные студентки получать пособия?
Вот это тоже, ребята, интересный документ. О чём документ? С 1 сентября этого года Социальный фонд по всей стране открыл приём заявок на оформление пособий по беременности и родам для студенток вузов и училищ. Ещё раз – радостная новость: студентки вузов и училищ, независимо от того, замужем они или не замужем, самое главное, чтобы рожали. Для них с 1 сентября по всей стране открыт приём заявок на получение соответствующих пособий.
Теперь что? Ну, как-то так. Давайте прочитаем вот это. Важным изменением с сентября стало повышение размера пособия. Если раньше выплаты рассчитывались из средней стипендии, теперь для этого применяют установленный в регионе прожиточный минимум.
При стипендии на уровне 3 500 рублей пособие раньше составляло 16 000 рублей. А с 1 сентября та же девушка, которая забеременела, в среднем по стране получит пособие по беременности и родам 90 000 рублей. То есть размер пособия увеличивается в разы.
Поэтому, милые барышни в возрасте 17 лет (а тут речь идёт именно о студентках вузов и училищ), вам рекомендовано, так сказать, срочно встать на учёт и получить пособие. Ну, правда, перед этим надо забеременеть.
Ой, господи, извините за такую реакцию. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ой, господи. Не хочу больше. Не хочу больше делать обзор
Приняли оплату криптой — штраф 2 млн!
Ну, хорошо, еще один документ. Это важный документ. Новый законопроект, куча новых штрафов.
Господа, которые занимаются криптовалютой, майнингом, я уже 100 раз говорил, что, ну, как бы в нашей стране заниматься криптой – так себе удовольствие, да. Ну, теперь вот: приём крипты в счёт оплаты товаров, работ или услуг. Если вы, гражданин, оплатите криптой или примете крипту в России, как только этот документ станет законом (а ближайшие недели он станет законом), вы как гражданин заплатите 200 000 рублей.
Должностное лицо – до 400 000 рублей. Допустим, ваша организация криптой кому-то за что-то заплатила. Да не вопрос. Штраф-то всего-навсего: на директора 400 000 рублей, а само юрлицо на 1 млн рублей оштрафуют. Ну, подумаешь.
Или вы решили майнить в России и не встали в реестр на учёт, который автоматически сливает всю информацию о намайненном – адреса, идентификаторы, кошельки – в Роскомнадзор, в налоговую, там по №418-ФЗ, в ФСБ, в Росфинмониторинг и так далее. Это №221 и №223 федеральные законы. В этом случае вы, гражданин, если каждый день в автоматическом режиме, в электронном виде вы не пишете явки с повинной, вас оштрафуют на 200 000 рублей с конфискацией оборудования и всего того, что вы намайнили.
ИПшника – до 400 000 рублей, директора организации – до 400 000 рублей, ну и юридическое лицо на 2 млн рублей всего-навсего.
Ну, а так, вот есть ещё про оператора. Оператор майнинга, да? А оператор майнинга… Ну, вы можете стать оператором. Вы должны всех поставить на учёт и всех на всех стучать. Вас тоже тут вот до 2 млн рублей оштрафуют.
Ребят, ну, по-моему, тут всё понятно. Вот видите: в том числе непредоставление информации нашим властям и нашим органам – тоже до 2 млн штраф.
Ну, по-моему, уже как-то давно пора привыкнуть к подобным штрафам и к подобной ситуации, что уже всё ясно.
Итоги
Коллеги, дамы и господа, граждане и гражданки, товарищи. Я половину своей жизни был товарищем при советской власти, поэтому для меня это нормальное обращение. Хер его знает, как всё это комментировать. Единственное, что я от вас хочу – это, зная всё это, делайте какие-нибудь, чёрт возьми, выводы, блин. Ну и поддержите меня, поддержите мой блог. С вас подписка, лайк, комментарии. Пусть и другие люди узнают об этой восхитительной заботе государства о безопасности каждого своего подданного.
Спасибо и удачи в делах.
