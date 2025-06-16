Как учредителю выгодно забирать прибыль в 2025 году — ЗП, дивиденды или через ИП?

Всё про «зарплаты в конверте»

ЗП «в конверте» — это почти как молоко в кофе, для многих без этого и кофе не кофе. Судя по количеству вопросов, задаваемых бухгалтерами на форумах, как именно им прокомментировать налоговой то, что ЗП у них ниже среднеотраслевой или МРОТ, компаний, которые практикуют «конверт» по-прежнему очень много.

Да, ответить на такой запрос не сложно. И фискалы отстанут. Но есть один момент.... Как поется в песне: «Там у них всем платят «налом» – будем проверять».

Низкая ЗП у работающего бизнеса – красный флаг📍. Ведь чтобы обналичить деньги для выплат, надо отправить их тем, кто НДС платить не станет или же где-то купить «встречный» кэш. И то и другое плохо само по себе (особенно с 2025 года, когда банки начали передавать в ФНС расширенные формы сообщений о движении средств), даже без учета того, что при «конвертах» в бюджете не будет ни взносов, ни НДФЛ.

Конечно, сразу выездную проверку никто не назначит — начнут с ППА деятельности компании. Изучат 6-НДФЛ, расчеты по взносам, перссведения о физлицах. Постараются вычислить, есть ли у компании ресурсы, чтобы платить работникам неофициально.

Смысла прятать ЗП при помощи выдачи подотчетных сумм, командировочных, займов или «кривого» обнала через ИП нет. Все это на контроле, рука у фискалов «набита» и вряд ли вы что-то оспорите.

Проведя анализ судебных дел за 2018–2025 гг. я выделил ТОП убойных аргументов, использование которых в судах всегда приводит к выигрышу налоговой:

1⃣ Недовольные сотрудники после конфликта идут и лично дают показания о выплатах «в конвертах».

2⃣ Аномально низкий ФОТ, который в несколько раз ниже среднеотраслевого. У вас ЗП в 2-3 раза ниже, чем у конкурентов.

3⃣ При проверке найдена «серая бухгалтерия» («реальная» зарплатная ведомость), где ведется расчет фактической ЗП (сервера за границей проблемы не решают). Еще хуже «обидеть» сисадмина, который случайно сделал копию вашего сервера.

4⃣ Выписки по банковским счетам. «Белая» часть идет официально, а «серую» руководитель переводит через мобильный банк. Или же сотрудник вносит ее себе на счет через терминал. Бывает и так, что для получения кредита в банке работодатель выдает справку, где отражает весь размер ЗП.

5⃣ Крупные расходы работников, которые не «бьются» с их ЗП.

📍Какие советы я бы хотел дать работодателям на основе анализа решений судов?

1⃣ Следите за уровнем ЗП в регионе и не «выбивайтесь из стаи». Помните – скупой платит дважды, тупой – трижды. Так вы исключите риск «автоматического» попадания в план проверок.

2⃣ Документально фиксируйте причины низких выплат – это ваши доказательства в случае спора.

3⃣ Исключите массовые снятия наличных руководством в дни выплаты зарплаты – не оставляйте «денежный» след.

4⃣ Никаких неформальных «зарплатных» таблиц и старайтесь не конфликтовать с работниками.

❗️Ну а если же вы не смогли оспорить решение налоговой о доначислении, то напомню, что вы имеете право зачесть фактически выплаченные налоги, в счет общей суммы доначислений. Суды на вашей стороне (Решение по делу А40-220968/2021 от 07.07.2023).

И еще раз повторю.

Если вы так работаете и проблем не было, то это вообще не значит, что они не появятся завтра. ФНС быстро меняется, деньги собирать надо, и ваши вчерашние хитрости, сегодня уже слишком просты.