Признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми

В основе определения положен анализ решения АС Челябинской области (дело № А76-20897/2023), четко показавший, при каких обстоятельствах и налоговая и суд, даже при наличии договоров ГПХ, признают отношения трудовыми.
Ознакомиться с определением ВС РФ можно по ссылке
Основные правовые позиции, закреплённые в деле:
Формальная смена статуса
Физлица, ранее работавшие в группе взаимозависимых компаний, увольнялись, регистрировались как самозанятые и продолжали выполнять те же функции. После завершения взаимодействия снимались с учёта как СЗ. Это говорит об отсутствии самостоятельной предпринимательской деятельности.
Взаимозависимость участников
Работодатель и взаимозависимая организация использовали общее имущество (например, транспорт), действовали под единым брендом и пользовались одними ресурсами — без оформления договоров между собой.
Фиксированные выплаты и подчинённость
Оплата производилась регулярно, по установленным графикам, за функции, а не за конкретные результаты работ. Самозанятые соблюдали внутренние регламенты, находились под контролем и пользовались средствами компании (одежда, техника и т.п.).
Признаки трудовых гарантий
Включали: испытательный срок, график работы, выплаты через кассу, предоставление отпусков и оплачиваемых больничных.
Факт передачи доступа к ЛК «Мой налог» работодателю
Это указывает на отсутствие самостоятельного налогового контроля со стороны самозанятых.
Наличие показаний самих исполнителей
Допросы подтвердили, что самозанятые работали исключительно на одного заказчика и получали задания в порядке, аналогичном трудовым отношениям.
Юридическая квалификация и последствия
Верховный суд подтвердил выводы нижестоящих инстанций: характер отношений носил признаки трудовых (ст. 15 и 67 ТК РФ), а значит — должны были быть оформлены трудовые договоры.
Факт заключения договоров ГПХ с физлицами не освободил работодателя от обязанностей по уплате страховых взносов и НДФЛ.
Дополнительно напомним:
🟡 наличие массовых договоров с самозанятыми и
🟡 неадекватное документальное обоснование статуса исполнителей
может послужить основанием для включения компании в реестр недобросовестных работодателей Роструда: rostrud.gov.ru
⚡То есть выходит, что работать с самозанятыми вообще нельзя?
Конечно же нет. Но, как и везде и всегда – дело в деталях, которые смогут убедить фискалов в том, что никакой подмены трудовых отношений у вас конечно же нет.
Работа с самозанятыми требует не только формального оформления, но и фактического соответствия признакам независимой предпринимательской деятельности.
При наличии признаков подчинения, регулярной занятости, единственного заказчика, отсутствия предпринимательского риска и элементов трудовой дисциплины — велик риск переквалификации отношений и доначислений.
Что делать
🔔 Вопрос требует комплексного анализа. Если структура компании уже использует самозанятых — целесообразно провести внутренний аудит взаимодействия, пока это не сделала налоговая инспекция. Есть порядка 5-7 критериев (самостоятельность исполнителя; оплата результата, а не время; нет подчинения внутреннему распорядку; множественные заказчики; добровольная регистрация, и.т.д.) каждый со своим «весом», которые помогут доказать, что вы работаете именно с самозанятыми, а не подменяете трудовые отношения.
Начать дискуссию