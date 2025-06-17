Признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми

В основе определения положен анализ решения АС Челябинской области (дело № А76-20897/2023), четко показавший, при каких обстоятельствах и налоговая и суд, даже при наличии договоров ГПХ, признают отношения трудовыми.

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Основные правовые позиции, закреплённые в деле: