Спор с налоговой: где выгоднее — в УФНС или в суде? Цифры решают

В интернете везде звучит уверенное: «С налоговой надо судиться — только так что-то отобьёшь». Но стоит копнуть глубже — и цифры начинают рассказывать совсем другую историю.

Я проанализировал официальную отчетность ФНС России за 2024 год — и вот что выяснилось.

📍Миф №1: «Судам можно доверять — они всё отменят»

В 2024 году суды уменьшили налоговые доначисления на 53,4 млрд рублей. Однако они сами же восстановили 32,4 млрд из этой суммы (при рассмотрении дел в другой инстанции). Фактически в пользу налогоплательщиков осталось только 21 млрд — лишь 39% от первоначально отменённых начислений.

🟡Для сравнения: вышестоящие налоговые органы отменили начисления на 38,5 млрд рублей — и эти решения не были пересмотрены. То есть результат — 100% реальной экономии для бизнеса.

Вывод: административное обжалование в УФНС работает в 2,5 раза эффективнее, чем через суд.

📍Миф №2: «Камералка — ерунда, а вот выездная проверка боль»

Разбираем статистику за 2024 год:

Камеральных проверок — 54 млн, доначислений на 132,6 млрд

Среднее доначисление — 2 450 рублей.

Выездных проверок — 4 736, доначислений на 332,1 млрд

Среднее доначисление — 70,1 млн рублей.

🐚🐚🐚: под камеральные проверки попадает практически каждый, под выездные — лишь 0,08% компаний (меньше 1 организации из 1000). Массовость и частота делают камералки главным источником фискального давления.

Вывод: реальную угрозу представляют именно камеральные проверки.

Разбор по налогам

1⃣ Налог на прибыль

УФНС снизили начисления на 28,9 млрд

Суды — сначала уменьшили на 48,3 млрд, но затем восстановили 31,8 млрд

Фактически только 16,5 млрд в пользу налогоплательщика

Вывод: административный порядок — надёжнее.

2⃣ НДС

Камерально начислено — 36,7 млрд, выездные — 177,7 млрд

УФНС вернули 1,9 млрд

Суды — только 154 млн (в 13 раз меньше, чем жалобы «внутри системы»)

Вывод: для НДС обжалование через УФНС эффективнее и быстрее.

3⃣ Иные налоги

Малые суммы, простые процедуры

Быстрее и дешевле решаются без суда

⚡Когда суд действительно оправдан

➖ Спор о толковании законодательства, особенно при наличии спорных писем Минфина или ФНС

➖ Серьезные процессуальные/ процедурные нарушения (неправомерные действия инспекции)

➖ Крупные суммы — от 100 млн рублей и выше

📍Подводя итог, скажу - если речь идет про типовые споры (НДС, прибыль, имущество, НДФЛ) — проще и выгоднее решать через УФНС. В суд идите только если есть принципиальный вопрос, крупная сумма или нарушение процедуры

Цифры говорят громче предположений. Делайте выводы на основе данных, а не страхов.

Смотрите отчетность ФНС за 2024 год. Используйте ее, чтобы взвешенно подойти к выбору стратегии обжалования.

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