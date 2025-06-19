Спор с налоговой: где выгоднее — в УФНС или в суде? Цифры решают
Я проанализировал официальную отчетность ФНС России за 2024 год — и вот что выяснилось.
📍Миф №1: «Судам можно доверять — они всё отменят»
В 2024 году суды уменьшили налоговые доначисления на 53,4 млрд рублей. Однако они сами же восстановили 32,4 млрд из этой суммы (при рассмотрении дел в другой инстанции). Фактически в пользу налогоплательщиков осталось только 21 млрд — лишь 39% от первоначально отменённых начислений.
🟡Для сравнения: вышестоящие налоговые органы отменили начисления на 38,5 млрд рублей — и эти решения не были пересмотрены. То есть результат — 100% реальной экономии для бизнеса.
Вывод: административное обжалование в УФНС работает в 2,5 раза эффективнее, чем через суд.
📍Миф №2: «Камералка — ерунда, а вот выездная проверка боль»
Разбираем статистику за 2024 год:
Камеральных проверок — 54 млн, доначислений на 132,6 млрд
Среднее доначисление — 2 450 рублей.
Выездных проверок — 4 736, доначислений на 332,1 млрд
Среднее доначисление — 70,1 млн рублей.
🐚🐚🐚: под камеральные проверки попадает практически каждый, под выездные — лишь 0,08% компаний (меньше 1 организации из 1000). Массовость и частота делают камералки главным источником фискального давления.
Вывод: реальную угрозу представляют именно камеральные проверки.
Разбор по налогам
1⃣ Налог на прибыль
УФНС снизили начисления на 28,9 млрд
Суды — сначала уменьшили на 48,3 млрд, но затем восстановили 31,8 млрд
Фактически только 16,5 млрд в пользу налогоплательщика
Вывод: административный порядок — надёжнее.
2⃣ НДС
Камерально начислено — 36,7 млрд, выездные — 177,7 млрд
УФНС вернули 1,9 млрд
Суды — только 154 млн (в 13 раз меньше, чем жалобы «внутри системы»)
Вывод: для НДС обжалование через УФНС эффективнее и быстрее.
3⃣ Иные налоги
Малые суммы, простые процедуры
Быстрее и дешевле решаются без суда
⚡Когда суд действительно оправдан
➖ Спор о толковании законодательства, особенно при наличии спорных писем Минфина или ФНС
➖ Серьезные процессуальные/ процедурные нарушения (неправомерные действия инспекции)
➖ Крупные суммы — от 100 млн рублей и выше
📍Подводя итог, скажу - если речь идет про типовые споры (НДС, прибыль, имущество, НДФЛ) — проще и выгоднее решать через УФНС. В суд идите только если есть принципиальный вопрос, крупная сумма или нарушение процедуры
Цифры говорят громче предположений. Делайте выводы на основе данных, а не страхов.
Смотрите отчетность ФНС за 2024 год. Используйте ее, чтобы взвешенно подойти к выбору стратегии обжалования.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию