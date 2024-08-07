Юридическая практика и искусственный интеллект: как цифровые инструменты облегчают работу специалистов

Цифровизация в юриспруденции: изменение подхода

Более 30 лет назад в России начали появляться справочные информационные системы для юристов, такие как «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс». Во многом они облегчили деятельность специалистов: вместо поиска в книгах достаточно стало открыть ноутбук. Это породило некую «зону комфорта»: справочные системы начали восприниматься как вершина в автоматизации юриспруденции. Кажется, если все хорошо, зачем что-то менять?

Тем не менее предпосылок к переменам в отрасли — достаточно. Темпы нормотворческой, в том числе законотворческой, деятельности государства постоянно растут: по данным Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, в период с 1995 по 2000 годы Госдума приняла 876 законодательных актов, с 2007 по 2011 — в два раза больше — 1607 законов, а с 2016 по 2021 годы — уже в три — 2532.

При этом ситуация на рынке труда в юриспруденции остается неоднозначной. С одной стороны, из-за резкого увеличения спроса на юристов несколько лет назад, многие выучились на соответствующие специальности, и через довольно короткое время рынок пришел к насыщению. С другой — некоторые эксперты отмечают, что последние два года число вакансий для юристов растет намного быстрее, чем количество резюме. Например, по данным исследования HeadHunter, в январе 2024 года объем опубликованных вакансий юристов по персональным данным увеличился на 147% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалистов, особенно высококвалифицированных или узкоспециализированных, снова не хватает. Организациям необходимо повышать производительность труда в области юриспруденции, чтобы справляться с возросшим объемом задач, но при этом освобождать талантливых специалистов от рутины и развивать их компетенции.

Отсюда и спрос на цифровых помощников на основе технологий искусственного интеллекта, которые уже эффективно проявляют себя в других сферах. Ведь, как и везде, в юридической практике преобладающая доля работы персонала заключается в выполнении типовых операций, повторяющихся действий, которые могут быть автоматизированы.

«Преферентум» занимается решениями в области интеллектуальной автоматизации более 10 лет, и мы выделяем четыре наиболее часто встречаемых сценария, в которых технологии ИИ помогают юристам.

Сценарий первый: правовая экспертиза

Одна из распространенных рутинных задач юристов — оценка внутренних или поступающих в организацию документов с точки зрения различных рисков, нарушений требований юридической техники, формирование замечаний к ним. Например, перед тем как подписать важный договор, руководитель отправит этот документ на согласование в правовой департамент, чтобы получить компетентное заключение — какие риски могут возникнуть и не нарушает ли планируемая сделка требования законодательства.

При этом, по нашей статистике, около 80% всех выявляемых юристами ошибок в документах связаны с простыми и тривиальными вещами: неверно посчитали НДС, написали фамилию или должность с ошибками, сослались на недействующий нормативно-правовый акт, ввели неверные реквизиты контрагента.

Такого рода ошибки система искусственного интеллекта может легко выявлять вместо человека. Например, платформа «Преферентум» включает в себя десятки правил проверки документов (проектов исходящих писем, внутренних приказов, законопроектов) на те или иные нюансы, связанные с недопустимыми комбинациями, ссылками на нормативные правовые акты, упоминаниями наименований географических объектов, должностных лиц и прочим. Это экономит многие часы рабочего времени специалиста.

Допустим, в одном из государственных ведомств готовятся приказы, в которых сотрудники ссылаются на различные нормативные правовые акты, и зачастую допускают ошибки. Это неудивительно: каждый раз им приходится указывать не только название и номер действующего нормативно-правового акта, но и его пункт, часть, статью, главу, дату принятия или изменения, источник, а это — несколько строк.

Иногда пакет сопроводительной документа может составлять тысячи страниц. Цифровой инструмент с помощью технологий распознавания текста может моментально находить такие упоминания и проверять, нет ли в них ссылки на утративший силу документ, нет ли ошибок в наименованиях, правильно ли указаны дата и номер документа.

Таким образом существенное повышается эффективность работы с правовыми документами и качество издаваемых ведомственных нормативных правовых актов.

Другой востребованный аналитический функционал — сравнение версий документов. Платформа может сопоставлять разные редакции документа, выделять цветом тождественные, похожие и конфликтующие друг с другом области текста.

Сценарий второй: конструктор правовых документов

Юристы не только проверяют, но и сами формируют документы. Это сопровождается большим количеством типовых задач, связанных, например, с описанием изменений, которые вносятся в действующие документы. Это несложные операции, но они требуют внимательности и огромного количества времени.

Для создания и редактирования текстов документов, с опорой на утвержденные образцы, на российском рынке существуют конструкторы правовых документов. Подобные решения автоматически вносят данные в уже существующие шаблоны, формируют пояснительную записку «О внесении изменений…» в процессе редактирования, а также готовят пакет сопроводительных документов.

Подобное решение с 2020 года используется в Министерстве юстиции РФ: например, по результатам автоматизированной проверки пакета сопроводительных документов к законопроектам и ведомственным актам, формируются проекты исходящих писем с пояснениями.

Сценарий третий: проверка на соответствие внутренней нормативной базы требованиям законодательства

Изменение законодательства страны должно быстро отражаться на пересмотре локальных нормативных актов в любой организации: их необходимо модифицировать в соответствии с поправками в нормативных актах, а также в верхнеуровневых локальных правовых документах (например, в уставе организации). При этом в крупной компании тысячи действующих документов, каждый надо проверить и проанализировать.

Система на основе технологий искусственного интеллекта позволяет легко распознать, какие документы организации затронуты в результате изменений внешней или внутренней правовой базы. Она может регулярно мониторить документацию в поисках изменений, распознавать смысл и отсылки в тексте, инициировать изменения в СЭД или другой системе управления документооборотом, раскрывать общие формулировки и проставлять новые связи.

Сценарий четвертый: прогнозирование судебных решений

В данном случае мы говорим о подготовке к выстраиванию правовых позиций в суде: прогнозирование решений проводится на базе статистического анализа идентичных или схожих по ключевым параметрам ситуаций в судебной практике.

Например, арбитражные суды часто принимают решения по спорам хозяйствующих субъектов. В этом случае перед подачей искового заявления организации будет полезно понимать, какие перспективы есть у того или иного судебного процесса: надо ли его инициировать или правильнее сразу прийти к досудебным соглашениям.

Требования к интеллектуальным инструментам в юриспруденции

Внедрение автоматизированных систем для юристов сопряжено с преодолением ряда специфических вызовов. Право — это сложная и неоднозначная предметная область. Квалифицированные юристы в компаниях и госструктурах — специалисты с огромным опытом и экспертизой. Руководители должны объяснить команде, что в процессе автоматизации не будут заменять ценные кадры искусственным интеллектом, а создадут условия для более комфортной работы и развития сотрудников.

В юриспруденции высокая чувствительность к ошибкам: решения, выносимые специалистами, должны быть понятными и обоснованными. Соответственно, и от искусственного интеллекта заказчики ожидают четкого ответа: почему система предложила делать так, а не иначе? Почему в одном документе был выявлен риск, а в другом — нет?

Наконец, ключевой аспект, необходимый для применения технологий искусственного интеллекта, — релевантные и структурированные обучающие выборки. В юриспруденции до сих пор их критически мало, что во многом связано с большим количеством неформализованных данных. Необходимо собирать централизованные массивы документов, которые можно использовать для обучения модели: оцифрованные нормативные правовые акты, судебные решения, замечания юристов и другие сведения.

Цифровые инструменты в юриспруденции уже показали эффективность в проектах для коммерческих компаний и госсектора. И при создании условий для их внедрения у организации появляется возможность вывести деятельность своего правового отдела на качественно новый уровень.