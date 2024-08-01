10 000 подписчиков — точка невозврата: Новый закон обязывает блогеров делиться данными с Роскомнадзором

Что изменится для блогеров?



Согласно новому закону, блогеры с аудиторией более 10 000 подписчиков должны будут:



* Зарегистрироваться в Роскомнадзоре: предоставить информацию о себе, своей деятельности, а также контактные данные.

* Предоставлять данные о контенте: регулярно передавать в Роскомнадзор информацию о публикуемых материалах, включая текст, видео и фото.

* Соответствовать требованиям законодательства: соблюдать все нормы российского законодательства в отношении контента, который они публикуют.



Что говорят критики?



Многие критикуют новый закон, утверждая, что он может повлечь за собой ряд негативных последствий:



* Цензура: власти получат возможность контролировать контент блогеров и ограничивать свободу выражения мнений.

* Угроза анонимности: закон может заставить блогеров раскрыть свою личность, что может привести к угрозам и преследованию.

* Бюрократические барьеры: процедуры регистрации и передачи данных могут стать громоздкими и затруднить работу блогеров.



Что будет дальше?



Остается неясно, как будет исполняться новый закон и какие последствия он будет иметь для блогеров и всего интернет-пространства в целом. Однако очевидно, что он может привести к ограничению свободы слова и уже вызвал волну недовольства среди блогеров и защитников свободы интернета.



Остается надеться, что закон будет применен с учетом интересов как властей, так и простых пользователей сети.