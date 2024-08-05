Окей, погнали! Как начать свой бизнес без вложений и связей? Реальный опыт, а не сопли!

Короче, решил я провести эксперимент с одним моим начинающим предпринимателем. Узнать, реально ли в нашей стране поднять бизнес с нуля. Знаешь, что получилось? Офигеешь! (рассказ от первого лица)
Итак, ситуация:
- Денег нет от слова совсем
- Знакомых предпринимателей - 0
- Опыта в бизнесе - не было (кроме меня, но я был лишь наблюдателем)
С чего начал:
1. Мозговой штурм идей
Нарыл кучу форумов, групп в соцсетях. Смотрел, что людей реально парит. На какие проблемы они жалуются чаще всего.
И ты не поверишь! Оказалось, что куча народу страдает от того, что некому выгуливать собаку. Прикинь, да?
2. Сделал простейший лендинг Ну какой там лендинг - одну страницу на Тильде. Без наворотов, зато с конкретным предложением: "Выгуляю вашего питомца. Недорого. Когда вам удобно".
3. Настроил рекламу
Хотел уже впихнуть сюда, как я запустил таргет в ВК за 100 рублей... Но нет! Я просто прошелся по району и расклеил объявления на подъездах. Знаешь, сколько звонков было в первый же день?
(Барабанная дробь)
27 КАРЛ!
Люди звонили, писали, умоляли выгулять их Шариков и Мурзиков.
4. Масштабирование
Через месяц я уже не справлялся один. Завел страницу в районном паблике, предложил студентам подработку.
Не буду утомлять цифрами, но...
Спустя полгода мы выгуливали 130+ собак ежедневно!
Доход - 420 тысяч в месяц!
И внимание! Ноль рублей вложений!
Хочешь также, подписывайся на мой ТГ канал https://t.me/+2PLJfcJQHkxkYjI6
Фишка: Когда запускаешь бизнес без денег - забудь про перфекционизм. Здесь работает принцип "сделал криво - быстро поправил".
Еще совет, который вообще космос: Не пытайся изобрести велосипед. Посмотри, что уже работает у других, и сделай лучше. Просто на 5%.
Например, я предложил выгул в любое время. Хоть в 3 часа ночи. И люди просто посходили с ума!
Многие спросят: а что дальше?
А дальше - мы не остановились на собаках. Сейчас у нас сервис "Помощник на час". Убрать, погладить, сгонять за продуктами, починить... Оборот - более ляма в месяц!
Итог: Чтобы начать бизнес, не нужны деньги. Нужны мозги и наглость. Ну и готовность пахать, конечно.
Хочешь и ты попробовать? Погнали, в мой Телеграмм канал, расскажу, как запустить свою первую фишку без копейки! P.S. И да, хватит там мяться и думать "я не смогу". Сможешь! Главное - начать!
Начать дискуссию