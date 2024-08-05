Окей, погнали! Как начать свой бизнес без вложений и связей? Реальный опыт, а не сопли!

Знаешь, сколько раз я слышал нытье: «У меня нет денег на старт», «Без богатого папы ничего не выйдет»? Да миллион! И что в итоге? Люди так и сидят в заднице, а кто-то берет и делает. Без копейки в кармане!

Короче, решил я провести эксперимент с одним моим начинающим предпринимателем. Узнать, реально ли в нашей стране поднять бизнес с нуля. Знаешь, что получилось? Офигеешь! (рассказ от первого лица)

Итак, ситуация:

- Денег нет от слова совсем

- Знакомых предпринимателей - 0

- Опыта в бизнесе - не было (кроме меня, но я был лишь наблюдателем)

С чего начал:

1. Мозговой штурм идей

Нарыл кучу форумов, групп в соцсетях. Смотрел, что людей реально парит. На какие проблемы они жалуются чаще всего.

И ты не поверишь! Оказалось, что куча народу страдает от того, что некому выгуливать собаку. Прикинь, да?

2. Сделал простейший лендинг Ну какой там лендинг - одну страницу на Тильде. Без наворотов, зато с конкретным предложением: "Выгуляю вашего питомца. Недорого. Когда вам удобно".

3. Настроил рекламу

Хотел уже впихнуть сюда, как я запустил таргет в ВК за 100 рублей... Но нет! Я просто прошелся по району и расклеил объявления на подъездах. Знаешь, сколько звонков было в первый же день?

(Барабанная дробь)

27 КАРЛ!

Люди звонили, писали, умоляли выгулять их Шариков и Мурзиков.

4. Масштабирование

Через месяц я уже не справлялся один. Завел страницу в районном паблике, предложил студентам подработку.

Не буду утомлять цифрами, но...

Спустя полгода мы выгуливали 130+ собак ежедневно! Доход - 420 тысяч в месяц! И внимание! Ноль рублей вложений! Хочешь также, подписывайся на мой ТГ канал https://t.me/+2PLJfcJQHkxkYjI6

Фишка: Когда запускаешь бизнес без денег - забудь про перфекционизм. Здесь работает принцип "сделал криво - быстро поправил".

Еще совет, который вообще космос: Не пытайся изобрести велосипед. Посмотри, что уже работает у других, и сделай лучше. Просто на 5%.

Например, я предложил выгул в любое время. Хоть в 3 часа ночи. И люди просто посходили с ума!

Многие спросят: а что дальше?

А дальше - мы не остановились на собаках. Сейчас у нас сервис "Помощник на час". Убрать, погладить, сгонять за продуктами, починить... Оборот - более ляма в месяц!

Итог: Чтобы начать бизнес, не нужны деньги. Нужны мозги и наглость. Ну и готовность пахать, конечно.

Хочешь и ты попробовать? Погнали, в мой Телеграмм канал, расскажу, как запустить свою первую фишку без копейки! P.S. И да, хватит там мяться и думать "я не смогу". Сможешь! Главное - начать!