Неинтересное предложение: как отказаться от новой должности
Казалось бы, получение новой должности, особенно если это повышение, — событие радостное и, порой, долгожданное. Но не всегда такое предложение подходит работникам по разным причинам. Как вежливо и грамотно отказаться и остаться в коллективе, рассказали эксперты Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг.
Если работнику комфортно на занимаемой им должности, его устраивает зарплата, график, обязанности, то предложение о повышении может поставить человека в тупик. Новая должность – это и новые обязанности, к которым готовы далеко не все. С одной стороны внимание руководства и осознание своей ценности для компании – это приятно. Но с другой стороны если не хочется ничего менять, сотрудник попадает в неловкое положение и не знает, как себя вести.
Или еще один вариант — сотрудник не уверен, что справится с новыми задачами, которые будут на него возложены, поэтому боится не оправдать ожиданий начальника. В такой ситуации ему проще отказаться.
Как правило, предложение новой должности – синоним повышения, которое бывает разным. Рассмотрим возможные варианты
Виды повышения на работе
Обычно продвижение по карьерной лестнице подразумевает получение руководящей должности, то есть сотрудник возьмет на себя управленческие функции, и у него появятся люди в подчинении. Есть и другой вариант — расширение полномочий, увеличение объема и содержания обязанностей и задач. Иногда чтобы трудиться на новой должности, возникает необходимость проходить дополнительное обучение. То есть, рядовой сотрудник может стать как начальником, так и профессионалом более высокого ранга в рамках своей должности.
Отказаться или согласиться
Эксперты рекомендуют согласиться, если человеку предлагают и дальше заниматься тем, что ему нравится. Но в случае необходимости сменить привычные обязанности стоит отказаться, иначе никакого удовлетворения от новой должности человек не получит. Нужно в любом случае взвесить все «за» и «против», возможно, посоветоваться с близкими. Важно понимать, что в этой ситуации нужно не потерять доверие руководства, каким бы ни был ответ.
Если работник точно решил отказаться от должности, не следует придумывать невероятных причин, лучше открыто сообщить все нюансы и максимально обходительно и аргументированно пообщаться с руководителем.
Это могут быть семейные обстоятельства, нежелание брать на себя ряд задач, невозможность трудиться по другому графику и тд.
Сотруднику нужно попытаться как можно более последовательно и четко объяснить все начальству.
Иногда, если есть возможность, можно попросить подумать над предложением столько времени, сколько это возможно, и вернуться к разговору по истечении этого периода.
Предупреждаем, что отказ от повышения может навсегда положить конец перспективам в карьере, второй раз такое предложение вряд ли поступит. Отказ могут воспринять как неуверенность сотрудника в себе.
Подводные камни
Повышение может противоречить не только карьерным, но и профессиональным целям или личным. Кроме того, его могут предложить в неподходящий момент, и даже если человек стремится к карьерному росту, в неудобное время предложение о повышении может поставить сотрудника перед сложным выбором. Иногда перевод на новую должность и вовсе кажется нелепым, например, когда зарплата останется та же или даже меньше. а человек будет вынужден полностью перестроиться.
Нередки случаи, когда другую должность предлагают не за какие-либо заслуги, а чтобы найти человека, на которого можно свалить, например, ворох незаконченных кем-то дел. Тем самым, работник становится козлом отпущения, которого впоследствии могут уволить за то, что он не справился с возложенными на него задачами.
Права работника
Если в трудовом или коллективном договорах не прописано, что работник обязан обосновать причины отказа от перевода на другую должность, то делать это ему необязательно. Если работник сначала согласился, потом передумал и хочет отказаться от новой должности, ему нужно составить соответствующее письменное заявление. В документе указывают причины отказа.
Если перевод на другую должность — вынужденная мера
Рассмотрим случаи, когда работодатель может предложить другую должность не в связи с повышением. Это, например, сокращение штата компании, — в такой ситуации работодатель обязан предложить вакантные должности для перевода. при отказе персонала следует увольнение. Еще одна причина – реорганизация компании. Из-а этого не расторгнут трудовой договор, но человека могут уволить за отказ перехода на другую должность. Иногда случается так, что работника нужно перевести на другую должность, которая ему не противопоказана по состоянию здоровья. Если работник отказывается, его могут уволить. В случае переезда организации в другой населенный пункт персонал имеет право согласиться либо отказаться от переезда. Если в компании намечается изменение технологических условий труда, реорганизация структуры, то работодателю необходимо сообщить об этом персоналу за 2 месяца до события предложить новые должности. При отказе с работниками расторгнут соглашение.
Рекомендации экспертов
Чтобы не жалеть о принятом решении, можно задать себе следующие вопросы: действительно ли я хочу эту работу, имеются ли для нее нужные умения, будут ли на новой должности дальнейшие возможности карьерного роста, не противоречат ли обязанности личным принципам, можно ли ждать поддержки от руководства и не сильно ли велика будет нагрузка. Ответив на них, вы поймете, как вам следует поступить. В любом случае, разговор с работодателем должен включать в себя благодарность за предложение, за оказанное доверие. Понимающий начальник вряд ли будет негативно реагировать на отказ и примет к сведения все приведенные со стороны сотрудника аргументы.
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