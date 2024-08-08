Неинтересное предложение: как отказаться от новой должности

Казалось бы, получение новой должности, особенно если это повышение, — событие радостное и, порой, долгожданное. Но не всегда такое предложение подходит работникам по разным причинам. Как вежливо и грамотно отказаться и остаться в коллективе, рассказали эксперты Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг.

Если работнику комфортно на занимаемой им должности, его устраивает зарплата, график, обязанности, то предложение о повышении может поставить человека в тупик. Новая должность – это и новые обязанности, к которым готовы далеко не все. С одной стороны внимание руководства и осознание своей ценности для компании – это приятно. Но с другой стороны если не хочется ничего менять, сотрудник попадает в неловкое положение и не знает, как себя вести.

Или еще один вариант — сотрудник не уверен, что справится с новыми задачами, которые будут на него возложены, поэтому боится не оправдать ожиданий начальника. В такой ситуации ему проще отказаться.

Как правило, предложение новой должности – синоним повышения, которое бывает разным. Рассмотрим возможные варианты