Почему так сложно создать профсоюз сейчас

Создать профсоюз может любой работающий человек, которому исполнилось 14 лет. Но в этом процессе есть определенные сложности. Что нужно делать и с какими проблемами можно столкнуться, объяснили эксперты Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг.

Современные профсоюзы находятся в процессе постепенного преобразования, но все также являются объединением граждан, связанных по роду профессиональной деятельности. В настоящее время отмечаются трудности в укреплении профсоюзного фактора в развитии гражданского общества. Это связано с низкой профсоюзной активностью трудящихся, отсутствием постоянных профсоюзных каналов связи, невысокой социальной сплоченностью и солидарностью трудящихся. Современным профсоюзам необходимо завоевывать авторитет в обществе в качестве эффективного фактора борьбы за права трудящихся.

Создание профсоюза. Возможные проблемы

Для любого коллектива важно быть организованным, чтобы в случае спорных ситуаций с работодателем изменить расстановку сил в свою пользу. Для создания профсоюза достаточно всего тройки единомышленников, чтобы организовать заседание, принять устав, выбрать председателя. Обязательно изучить действующий закон о профсоюзах и Трудовой кодекс. Профсоюз также можно, но необязательно зарегистрировать как юридическое лицо.

Отметим, что при создании независимого профсоюза ( представляющего интересы работников одного завода или компании и свободного от контроля работодателя) работникам, возможно, придется столкнуться с противодействием со стороны руководства. Только эффективные методы коллективной самозащиты помогут выстоять. Сила профсоюза именно в коллективном участии. Нужно понимать, что профсоюз – это сам рабочий коллектив, который своими силами готов отстаивать свои права и интересы.

Еще одна сложность в том, что верить работодателю на слово членам профсоюза не стоит. Эта ошибка может стоить дорого. Рекомендуется требовать документальное подтверждение любых слов и обещаний.



Также иллюзией можно назвать слепую веру в волшебную силу законодательства. Даже если правда и справедливость на стороне работников, все может обернуться наоборот. Сила работников не на бумаге, а в массовой организации и коллективных действиях.

Создание профсоюза не должно быть формальностью. Это ответственный процесс, который должен сопровождаться активностью и инициативностью участников. В противном случае с профсоюзом никто не будет считаться и воспринимать его всерьез.

Также проблема, которая может появиться, – нежелание и страх коллектива перед начальством.

Рекомендации экспертов по созданию профсоюза

Лучше всего не сообщать работодателю о том, что коллектив планирует организовать профсоюз. Это может негативно сказаться на дальнейшем функционировании организации. Пока все находится в стадии разработки, профсоюз — слабая и уязвимая структура. На этой стадии его проще всего уничтожить, а конфликт с начальством может обернуться увольнениями.



Поэтому каждый шаг нуждается в тщательном планировании. Нужно не пренебрегать изучением теоретических аспектов, примеров создания сильных профсоюзов. В Российской Федерации действует закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». В нем прописаны все нюансы, которые пригодятся на практике.

Важно, чтобы инициаторы создания профсоюза имели авторитет в коллективе или взяли себе в союзники таких людей.

Крепкий профсоюз развивается быстрее, если много времени уделять профсоюзным задачам, поэтому не стоит ограничиваться первоначально набранным костяком активистов, необходимо привлекать ресурс в виде новых лиц.

Еще одно важное правило — следить за внешними обстоятельствами, современными тенденциями, изменениями в законодательстве и подстраиваться под них всем членам профсоюза. Профсоюзный лидер должен побуждать людей действовать коллективно, а не тащить все сам в каждом конфликте.

Многие компании, несмотря на подписание коллективного договора, не спешат выполнять свои обязательства. Председателю профсоюза приходится в первую очередь бороться не за права работников, а за выживание профсоюза, что тоже большая проблема.

Еще одной серьезной проблемой является работа с молодежью. Молодые сотрудники не стремятся вступать в профсоюз и уже тем более активно в нем работать.

Если создать профсоюз самостоятельно не получается, всегда есть возможность обратиться к отраслевому профсоюзу в регионе или общероссийскому профсоюзу и стать его составляющей.

Беды современных профсоюзов

Эксперты выделяют в качестве основных организационно-структурных проблем профсоюзных структур разного уровня следующие:

неосознанное членство,

снижение уровня профчленства,

проблемы профсоюзных организаций на малых предприятиях,

сохранение (реформирование) профсоюзной организации при реструктуризации предприятия,

неосвобожденные профруководители и их зависимость от работодателя,

нерациональное использование профвзносов,

низкая активность членов профсоюза,

неподконтрольность организаций среднего звена вышестоящим профорганам и членам профсоюза,

отсутствие управляемости и единства, кадровые и финансовые проблемы. Эти проблемы ведут к падению членства и снижению числа профорганизаций: численность членов отраслевых профсоюзов постоянно сокращается.

Среди кадровых проблем наблюдается старение и недостаточная ротация профсоюзных кадров; низкая численность молодежи в составе выборных профсоюзных органов и среди лидеров профсоюзных организаций; отсутствие системы в работе с кадровым резервом.

Сегодня налицо противоречие между социально-институциональными функциями профсоюзов и реальными возможностями их осуществления. Это является следствием слабости российских профсоюзов, их недостаточной действенности, а также отчасти, негативного восприятия профсоюзов обществом, слабой мотивированности и недостаточной компетентности профсоюзных кадров и руководителей