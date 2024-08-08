Необычные факты о трудовом праве в мире

В каждой стране свои законы для трудящихся, порой, кажущиеся россиянам абсурдными. Об интересных фактах в трудовом праве зарубежных стран рассказали эксперты Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг.

Трудовое право регулирует отношения между работниками и работодателями. Существует множество необычных и интересных фактов, которые подчеркивают разнообразие и сложность трудовых отношений в разных странах мира.

Необычные законы в сфере труда за рубежом часто могут удивить и даже вызвать улыбку. В разных странах существуют различные нормы и правила, которые отражают культурные особенности и традиции того или иного общества.

Например, в некоторых регионах Италии существует закон, запрещающий работодателям проводить собрания и совещания после 18:00. Это правило установлено с целью сохранения рабочего и личного времени сотрудников, а также на поддержку баланса между работой и личной жизнью.

В Норвегии существует закон, предписывающий работодателям предоставлять работникам возможность проводить часть рабочего времени на свежем воздухе. Это связано с акцентом на здоровье и благополучие сотрудников, а также с особенностями климата.

Во многих европейских странах, таких как Германия, существуют ограничения на работу в воскресенье. Этот день считается временем для отдыха и семьи, что отражает важность личного времени в жизни граждан.

В Австралии законы о труде предусматривают, что работники имеют право на оплачиваемый отпуск для участия в выборах. Это инициатива направлена на обеспечение активного участия граждан в демократическом процессе и поддержку гражданских прав.

В Чехии существует закон, согласно которому работники могут не явиться на работу 1 апреля, не объясняя причины, так как этот день считается неофициальным праздником шуток. Такой закон, хоть и неформальный, стал частью культурной традиции страны.

Эти примеры показывают, как законы о труде могут быть адаптированы к культурным традициям и социальным условиям различных стран. Они не только защищают права работников, но и способствуют созданию гармоничной атмосферы на рабочем месте, что, в свою очередь, положительно влияет на производительность и моральный дух сотрудников.

Интересные факты о трудовых отношениях

В империи Цинь опоздавших на работу казнили. Это было время строительства Великой Китайской стены, где трудились миллионы человек. Из-за таких жестких мер начались массовые восстания, и первая Китайская империя пала.

Первый трудовой кодекс в России занимал всего две страницы. Тогда он назывался «Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». В документе был прописан порядок увольнения по инициативе работника и хозяина фабрики, ПВТР и обязанность вносить в расчетные листки сведения о взыскании денег за прогул или причинение вреда хозяину.

Первые трудовые книжки появились во Франции. Таким образом компании боролись с текучестью кадров. Если до 1781 года работник мог просто уйти и не вернуться, то после им начали выдавать трудовые книжки где ставили отметку, что работник честно выполнил всю работу. В случае отсутствия такой отметки на новую работу не брали.

Первые правила составления договора подряда придумал Царь Вавилона. В XVIII до н. э. Хаммурапи издал единый свод законов, которые содержали правила для договора подряда и оплаты труда наемных работников. В документе было указано, сколько заказчик обязан платить человеку, построившему для него дом либо лодку. Также в своде законов говорилось о сумме, которую в год нужно было платить пахарю, лодочнику, погонщику волов.

Отпуска и рабочее время

Самые длительные отпуска в мире у жители Швеции, Дании, Финляндии, Австрии и Канады — не менее 5 недель в год. А самые короткие — у жителей Филиппин, Мексики и Сингапура — всего лишь 5, 6 и 7 дней в год соответственно. В США обязательный отпуск не предусмотрен вовсе, и работодатели вправе устанавливать его время и продолжительность на свое усмотрение. В Японии вообще считается дурным тоном брать отпуск – поэтому большинство японцев отдыхает всего 8 дней в году вместо положенных 18. Зато в этой стране поощряется сон на работе. Это значит, что люди работают усердно и сильно устают. Также в Японии некоторые компании предоставляют оплачиваемые выходные по причине расставания с партнером. Это связано с тем, что неразделенная любовь может сказаться на эмоциональном состоянии японских женщин. Причем, чем старше женщина, тем больше дней отдыха ей положено за разбитое сердце.

В Израиле кроме отпуска дают ещё и «оздоровительные» дни. Продолжительность и того, и другого, зависит от стажа работы.

Самая короткая трудовая неделя в Нидерландах – 30,5 часа. В некоторых странах выходные — это не суббота и воскресенье. Израильтяне выходят на работу в воскресенье, а заканчивают рабочую неделю в четверг или пятницу после обеда. В Алжире и Саудовской Аравии люди работают с субботы по среду, а в Иране — с субботы до четверга.

В Китае — шестидневная рабочая неделя с 10-часовым рабочим днём. При этом отпуск у них всего 10 дней в год.

Расскажем о других необычных законах, касающихся работников из разных уголков планеты. В Саудовской Аравии только женщины могут работать в магазинах нижнего белья. Регулирование, предположительно, было введено из-за того, что женщины выражали дискомфорт по поводу покупки нижнего белья у мужчин, сообщает Los Angeles Times.

В Португалии невозможно уволить работника. Если работодатель хочет, чтобы сотрудник покинул компанию, он должен предложить ему заманчивый пакет документов для увольнения, умолять его уйти и надеяться, что он действительно уволится. В Новой Зеландии, если вы наденете на работу смешную шляпу, которая нарушает единый дресс-код, ваш работодатель может уменьшить зарплату на 10%.