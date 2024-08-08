Изменения в трудовом законодательстве в 2025 году: чего ожидать?

В 2025 году в России ожидаются важные изменения в трудовом законодательстве, они вызваны необходимостью адаптации законов к современным реалиям рынка труда, потребностями граждан и стремлением к улучшению условий на рабочих местах.

Эксперты Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг подробно осветили ключевые аспекты, касающиеся изменений в трудов

Новшества, запланированные на 2025 год, направлены на создание более гибкой, безопасной и справедливой среды как для работодателей, так и для работников. Ожидается, что эти изменения помогут повысить уровень занятости и улучшить качество жизни граждан.

Одним из основных изменений станет упрощение процедуры трудоустройства. Правительство планирует внедрить электронные сервисы для подачи документов на трудоустройство, что значительно упростит данный процесс как для соискателей, так и для работодателей. Это позволит сократить время на оформление документов, уменьшить количество бумажной работы и повысить прозрачность системы. Работодатели смогут отправлять запросы и документы через портал Госуслуг или платформу «Работа в России».

В 2025 году будут введены четкие правила и нормы, регулирующие дистанционное трудоустройство. Это будет касаться как санитарных условий, так и компенсаций за использование личного оборудования, рабочего времени и прав работников на гибкий график.

С 1 марта 2025 года начнут действовать новые нормы, которые окажут влияние на охрану труда. Эти изменения направлены на улучшение условий труда и повышение безопасности работников в различных сферах деятельности. Работодатели будут обязаны адаптировать свои внутренние процедуры и обеспечить соответствие новым требованиям, что, в свою очередь, должно способствовать созданию более безопасной рабочей среды.

Также планируется введение обязательных стандартов безопасности и здоровья на рабочем месте. Вырастут штрафы за нарушение этих стандартов, что должно стимулировать компании к созданию безопасной рабочей среды.

В 2025 году будут введены новые категории работников, которые будут иметь особые права и обязанности в области кадрового учета. К ним относятся: работники-удаленщики; самозанятые; фрилансеры. Для каждой из этих категорий будут установлены специальные правила и нормы, которые будут учитывать их особенности

Размер МРОТ с 2025 года

С 1 января 2025 года (МРОТ) будет 22 440 рублей в месяц. С нового года минимальная оплата труда будет зависеть от медианной зарплаты, и доля МРОТ в отношении медианной зарплаты будет постепенно увеличиваться. К2030 году минимальный уровень оплаты труда должен составить не менее 35 000 рублей в месяц.

Правительство Российской Федерации утвердило квоты на трудоустройство иностранных специалистов, приезжающих по визе. В 2025 году работодатели смогут нанять 234 958 иностранных граждан, и такое же количество разрешений на въезд и работу будет выдано для их официального оформления. Также установлен порядок распределения квот по приоритетным профессионально-квалификационным группам.

Размер прожиточного минимума на 2025 год

В 2025 году прожиточный минимум в России составит 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 а для пенсионеров — 15 250 рублей. Субсидии за трудоустройство участников специальной военной операции (СВО) будут предоставляться в виде частичной компенсации заработной платы при приеме на работу следующих категорий граждан: ветеранов и участников боевых действий в составе Вооружённых Сил ДНР и ЛНР; родственников погибших в зоне СВО; людей с инвалидностью; людей, уволенных с военной службы, и членов их семей; освобожденных из тюрьмы в течение года после освобождения; одиноких и многодетных родителей с несовершеннолетними детьми и детей с инвалидностью.

С 1 января 2025 года планируется установить приоритет при трудоустройстве граждан Российской Федерации, если они имеют такую же квалификацию, как и иностранные специалисты (законопроект от 03.12.2024 № 785205-8). Работодатели смогут заключать трудовые договоры с иностранцами только в случае невозможности нанять россиянина.

С 2025 года НДФЛ будет рассчитываться по новым правилам, варьируясь от 13% до 22% в зависимости от типа дохода и налогового статуса. Для годового дохода до2, 4 млн руб минимальная ставка останется на уровне 13%. Повышенная ставка будет применяться только к сумме, превышающей порог.

С 1 января 2025 года для сотрудников с ежемесячным доходом до 30 тысяч рублей планируется ввести налоговый вычет в размере 13% от годового дохода.

С 1 января 2025 года для иностранных граждан, находящихся в стране нелегально, будет введен режим высылки, который усилит контроль за мигрантами. В случае урегулирования их статуса или выезда из России этот режим будет отменен. Также сокращается максимальный срок временного пребывания до 90 дней в год.

Еще одно нововведение - работодатели смогут отправлять трудовые книжки сотрудников за границу по письменному заявлению работника.

С 1 марта 2025 года вступят в силу новые изменения, касающиеся работы региональных комиссий, которые будут заниматься вопросами задолженности по заработной плате. Основные задачи этих комиссий включают выявление причин задержек в выплатах, предложение решений для их устранения и разработку мер по финансовому оздоровлению проблемных работодателей.

Что касается компенсации за неиспользованные дни отдыха при увольнении, работник сможет воспользоваться отгулом за труд в выходные или праздничные дни в течение года с момента отработанного выходного, либо объединить его с оплачиваемым отпуском за тот же период. Если работник не использует отгулы в установленный срок, работодатель будет обязан выплатить компенсацию за все накопленные дни отдыха при увольнении. Кроме того, будет произведен перерасчет оплаты, и разницу между фактически выплаченными суммами и повышенной ставкой за работу в выходной день сотрудник получит при окончательном расчете.

Новый порядок проведения медосмотров

В таких областях, как медицина, общественное питание, торговля, а также в детских учреждениях работодатели обязаны формировать перечень работников, которые должны пройти обязательные медосмотры, и передавать этот список в Роспотребнадзор. Медицинские учреждения должны предоставлять заключение не позже пяти рабочих дней после проведения осмотра.

Начиная с 1 марта 2025 года, работодатели будут обязаны следить за полнотой аптечек, контролировать сроки их использования и своевременно обновлять запасы. Содержимое аптечек должно соответствовать нормам, установленным приказом Минздрава от 24.05.2024 № 262н.

В Трудовой кодекс будет введено новое понятие «наставничество», которое подразумевает поддержку сотрудников в освоении новых навыков и повышения компетенций. Назначение наставника возможно только с его письменного согласия, что аналогично процедуре совмещения должностей. Размер вознаграждения для наставников в государственных учреждениях будет определяться на уровне федерального законодательства, а в частном секторе — внутренними документами компаний.

С 1 марта 2025 года согласие на обработку персональных данных должно быть отдельным документом. Это нововведение направлено на снижение рисков несанкционированного доступа к личной информации и утечке данных.

Также будет уточнен порядок обязательного психиатрического освидетельствования. Если во время медосмотра у человека найдут симптомы возможного психического расстройства, работодатель обязан направить его на дополнительное психиатрическое освидетельствование для определения его профессиональной годности.

С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения, касающиеся ежегодных дополнительных отпусков для сотрудников федеральных государственных учреждений, которые периодически трудятся сверхурочно. В соответствии с новой схемой, в Правилах внутреннего трудового распорядка или других нормативных документах будет необходимо указать перечень должностей, имеющих право на такие отпуска. В него должны быть включены сотрудники с ненормированным рабочим временем, а также те, кто самостоятельно распределяет свое рабочее время и чья рабочая нагрузка разделена на части в течение рабочего дня.

Также с 1 сентября 2025 года все организации будут обязаны предоставлять обезличенные персональные данные по запросу Минцифры. При этом передача, копирование или выдача этих данных зарубежным юридическим лицам будет строго запрещена.