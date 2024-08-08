Заемный труд. Как арендовать персонал, не нарушая закон?

Одновременно значительно возросла стоимость государственной пошлины за оформление разрешений на работу, делится «Макси Стафф». Что же предпринять в этой ситуации?
Аутстафинг (перевод с англ. «вывод персонала за штат») — модель организации труда, при которой сотрудник юридически оформлен в одной компании, но фактически работает в другой. Эта модель позволяет компании-заказчику (клиенту) пользоваться трудом специалистов, не нанимая их в штат.
История вопроса
В 2016 году в России вступил в силу запрет на заемный труд. Решение было принято для защиты прав работников, так как недобросовестные работодатели активно использовали этот инструмент в обход трудового законодательства. Основной проблемой стало выведение сотрудников за штат. Например, предприятия с вредными условиями труда нанимали работников через посреднические компании с целью избежать выплат компенсаций и надбавок за вредность, что привело к ущемлению прав сотрудников.
Чтобы исправить ситуацию, законодатели ввели ограничения, определив четкие рамки использования заемного труда. На данный момент такие формы, как аутстаффинг и аутсорсинг, остаются эффективными инструментами для оптимизации бизнеса при соблюдении законодательных требований. Как же выстроено эторегулирование? Глава 53.1 Трудового кодекса РФ регламентирует вопросы аренды персонала. В частности, заемный труд разрешен только при выполнении ряда условий, таких как:
Использование услуг аккредитованных агентств занятости;
Направление сотрудников в аффилированные компании. Например, ООО «Логистик Плюс» направило двух водителей в ООО «Склад Комплект» для доставки товаров клиентам в период пиковых нагрузок. Поскольку обе компании принадлежат одному учредителю, они являются аффилированными, что делает предоставление персонала законным, при условии оформления дополнительного соглашения к трудовому договору с сотрудниками.
Привлечение персонала между акционерными обществами, связанными акционерными соглашениями. У ООО «Сервис-Групп» есть 20% акций АО «Технопром», что делает их сторонами акционерного соглашения. Руководство «Сервис-Групп» направило своих технических специалистов в «Технопром» для наладки оборудования в новом производственном цехе.
Условия для аккредитованных агентств. Аккредитация агентств занятости требует выполнения строгих критериев:
Уставной капитал свыше 1 млн рублей.
Отсутствие задолженностей по налогам и взносам.
Высшее образование и опыт работы у руководителя (не менее двух лет за последние три года).
Отсутствие судимости у руководителя.
Обязательный статус резидента РФ.
Применение общей системы налогообложения (ОСН).
Преимущества и риски
Аутстаффинг обладает рядом значительных преимуществ, которые делают его востребованным инструментом для бизнеса. Прежде всего, он обеспечивает гибкость в управлении персоналом, позволяя оперативно увеличивать или сокращать штат в зависимости от текущих задач компании. Это особенно актуально для организаций, работающих в условиях сезонных колебаний или временных проектов.
Кроме того, аутстаффинг способствует оптимизации затрат, так как снижает расходы на кадровое администрирование, налоговые выплаты и социальные взносы. Перенос функций найма и управления персоналом на стороннего провайдера позволяет компаниям сосредоточиться на стратегических целях, минимизируя временные и ресурсные затраты на второстепенные задачи.
Однако эта модель сотрудничества связана и с определенными рисками. Одним из главных является зависимость от качества работы агентства, предоставляющего услуги. Ошибки в оформлении сотрудников или нарушение законодательства могут нанести серьезный удар по репутации компании. Кроме того, управление заемными сотрудниками может быть сложным, особенно если возникают вопросы контроля за их работой или оценки эффективности.
Где востребована аренда персонала?
Торговля. Особенно в периоды пиковых нагрузок, таких как сезонные распродажи.
Логистика и складская деятельность. Для выполнения временных задач, например, при увеличении объемов грузоперевозок.
Строительство. Временные проекты требуют привлечения большого количества рабочих.
Сфера услуг. Уборка, охрана, обслуживание мероприятий.
Промышленный сектор. Для реализации как краткосрочных проектов и временного замещения, так и на долгосрочной основе.
В течение года ключевыми трендами в сфере аренды персонала стали ужесточение контроля, выраженное в увеличении числа проверок со стороны Федеральной миграционной службы с акцентом на легальность привлечения иностранных работников, и рост госпошлин(по отдельным категориям она увеличилась в три раза), что существенно повысило финансовую нагрузку на компании, работающие с мигрантами. Это вызвало заметное смещение акцентов: доля граждан России среди арендованного персонала выросла (в «Макси Стафф» распределение в процентах сотрудников в текущем году составляет 55% граждан РФ к 45% иностранцам (патентам). Раньше было 65% иностранцев к 35% гражданам РФ).
В то же время спрос на услуги аренды персонала остается стабильным. Аренда персонала остается инструментом, который при грамотном подходе помогает бизнесу адаптироваться к изменениям на рынке. Однако успешное использование этой модели требует соблюдения законодательных требований, тщательного выбора партнеров и анализа возможных рисков.
Начать дискуссию