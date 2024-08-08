Может ли книжный магазин нанять самозанятого?

Самозанятые платят Налог на профессиональный доход (НПД), который составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% при сотрудничестве с юридическими лицами. Книжные магазины, как и другие предприятия малого бизнеса, могут быть заинтересованы в найме самозанятых для выполнения различных задач. Однако важно понимать все нюансы этого процесса, чтобы избежать возможных проблем. О том, как книжным магазинам грамотно выстраивать работу с плательщиками Налога на профессиональный доход (НПД), рассказывают эксперты платформы для самозанятых «Наниматель».

В чем преимущества найма самозанятых?

Работа с самозанятым исполнителем имеет свои плюсы. И вот ключевые из них. Упрощенная система налогообложения.Книжному магазину не нужно платить за самозанятого взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, что снижает общие расходы на оплату труда. Гибкость в трудовых отношениях.Самозанятый может работать по договору подряда или оказания услуг, что дает больше свободы обеим сторонам. Например, можно заключить договор на выполнение конкретных задач без необходимости оформления трудового договора. Минимум бюрократии. Не требуется оформление большого количества документов, таких как трудовая книжка, приказы о приеме на работу и т.д. Возможность привлечения специалистов на короткий срок. Если книжному магазину нужен специалист на проект, например, дизайнер обложек книг или копирайтер для описания товаров, это удобно сделать через самозанятость.

Какие задачи можно поручить самозанятым?

Самозанятыми могут стать люди самых разных профессий: дизайнеры, копирайтеры, курьеры, маркетологи, программисты, бухгалтеры, консультанты. Для книжного магазина наиболее актуальными могут быть такие услуги: – разработка дизайна обложек и рекламных материалов; – написание текстов для сайта и социальных сетей; – организация доставки книг клиентам; – проведение маркетинговых кампаний и продвижение магазина в интернете. Пример. Вероника много лет работает самозанятым маркетологом. В городе, где она проживает, открылся новый книжный магазин, который заказал у нее ряд маркетинговых услуг. Конечно, торговая точка могла бы взять Веронику в штат, однако так как бизнес небольшой и на первых порах стоит экономить, то принято было решение обратиться к самозанятому специалисту. Для этого достаточно заключить с ним договор ГПХ. Самозанятому маркетологу также выгоден такой формат – ведь он сможет трудиться в удобном для себя графике и брать на подработку дополнительные проекты.

Как правильно оформить отношения с самозанятыми?

Чтобы избежать рисков, необходимо соблюдать несколько правил: Заключите договор. Даже если речь идет о разовой услуге, обязательно оформляйте письменное соглашение. Это может быть договор подряда, оказания услуг или авторского заказа. Убедитесь, что самозанятый зарегистрирован. Перед началом сотрудничества попросите у исполнителя справку о регистрации в качестве самозанятого. Эту информацию также можно проверить онлайн через приложение «Мой налог». Следуйте правилам расчета налогов. Если вы работаете с юридическим лицом, то ставка НПД составит 6%. Важно помнить, что именно самозанятый должен самостоятельно уплачивать этот налог. Оформление актов выполненных работ. По окончании работы подписывайте акт выполненных работ, подтверждающий, что услуга была оказана в полном объеме. Соблюдайте правила охраны труда. Хотя самозанятые работают на себя, книжный магазин обязан обеспечить безопасные условия труда, если работа выполняется непосредственно в магазине.

Какие возможны риски?