Путь в аудит: цель — за эти 4 года стать аудитором

Я решил завести свой небольшой блог, который будет посвящен моему пути к должности аудитора. Не знаю, что из этого получится… Это больше не ради блога, а ради некой самоорганизации.

Пока план заключается в том, что я буду сам для себя разбирать вопросы из бухгалтерии, аудита, финансов и аналитики и делиться сложностями или мыслями, которые меня посещают. Не знаю, будет ли это интересно другим пользователям, но если кто и заглянет, то буду рад послушать Ваше мнение о том, что я буду разбирать, и особенно я буду рад критике и замечаниям, связанным с разбором каких-то экономических тем, которые я затрону.

Немного о себе. Сколько себя помню, я мечтал стать экономистом. Закончив школу в 2015 году, я поступил на экономический факультет на направление «Финансы и кредит». Проучившись полтора года, я решил, что теория — это конечно замечательно, но пора уже что-то делать на практике (сразу скажу, что идея оказалась ошибочной).

Начинали мы вдвоем с одногруппником с того, что звонили по объявлениям на Авито, где требовались расклейщики объявлений. Предлагали им забрать у них всю партию, но чуть дороже. А потом в общежитии предлагали первокурсникам «заработать». Распределяли между группами районы, снимали фотоотчет и радовались той разнице, которая оставалась нам. Но система быстро сдулась после наступления холодов, поэтому пришлось искать другой вариант заработка.

Нас посетила новая чудесная мысль. А что, если звонить по объявлениям о продаже парикмахерских и предлагать владельцам взять их бизнес под управление на условиях 50 на 50? Мы полностью занимаемся всеми задачами, а от собственника — только готовый бизнес. В случае дохода мы делим прибыль пополам, а в случае расхода делим убытки. Ведь если бизнес продают, что бы кто ни говорил, он не приносит деньги. И пока мы искали такой салон, на нас вышел человек, который занимается продажей готового бизнеса и предложил нам рассмотреть вариант с «Соляной пещерой». Все вроде как сложилось, но через пару недель моему партнеру надоело это занятие, и остался только я.

Первый месяц бизнес сработал почти в 0 (поделили по 5 тыс. с собственником), второй месяц мы вышли уже в плюс и поделили уже по 30 тыс. После этого собственник предложил мне выкупить бизнес в рассрочку (честно, не помню, но вроде около 25 тыс. в месяц я платил), а второй весомый для меня платеж был за аренду (его я хорошо запомнил — 22 480 руб.). Как сказал позже мой отец: «Купил себе рабочее место за кучу денег».

Работать приходилось очень много. Я сам был и администратором, и маркетологом, и бухгалтером. Я находился там по 12 часов в день по будням и по 6-7 часов по выходным. По вечерам клеил листовки на подъезды и раскладывал их по почтовым ящикам. Я точно не жалуюсь. Тогда мне это было прям по кайфу! Я по-настоящему гордился, что без чьей-либо помощи управляю своим бизнесом. Мне тогда это все казалось таким значимым.

Естественно, с таким графиком учеба быстро ушла на второй план (перевелся на заочное), а после ушла вовсе. Через несколько лет параллельно с моим маленьким социальным бизнесом я начал заниматься грузоперевозками. Как по дальним направлениям, так и по Москве и МО.

Наконец смог позволить себе нанять постоянного администратора в соляную пещеру.

В грузоперевозках денег, конечно, крутилось больше, но и сложнее с точки зрения контроля и организации.

Держать такой бизнес на одном ИП с соляной пещерой я не хотел, поэтому открыл еще и ООО. И вроде все шло неплохо, но потихоньку популярность соляной пещеры начала падать, и я стал уделять ей меньше и меньше времени.

Потом начали появляться слухи об ограничениях, связанных с коронавирусом. И было принято решение попытаться быстро продать «соляную пещеру», но покупателя на готовый бизнес я не нашел, поэтому пришлось просто закрываться и продавать оборудование, мебель и группу в контакте по отдельности.

Потом начались проблемы и с грузоперевозками. Сначала ввели пропускные режимы в Москве, потом резко сократилась наработанная клиентская база. И так одно за другим меня начало тащить в минуса, а когда кончились налоговые каникулы, я еще и словил аресты счетов.

У меня нет негатива, что вот именно из-за короны я прогорел. Бизнес был построен без глубоких знаний, я не думал о будущем (не сформировал подушку), да и вообще бизнес был построен на юношеском максимализме. Так что я абсолютно никого не виню.

Главный итог в том, что я остался без образования, с долгами и арестованными счетами как бизнеса, так и личными.

Потом был четырёхлетний путь восстановления. Я работал на складе сначала фасовщиком, потом комплектовщиком, затем кладовщиком. (Главное условие для меня была неофициальная зп.)

Попытался восстановиться в ВУЗ, но на мое направление не было набора, а на первый курс, чтоб просто поступить, сначала уже требовалось ЕГЭ, а у меня уже кончился срок действия.

Терять еще год на подготовку к ЕГЭ я не хотел и решил поступить на заочное на бюджет в колледж на «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». В этом году в июне я закончил с красным дипломом, и в августе загасил последние 120 тыс. долга по налогам.

Я решил поступать в следующем году в ВУЗ на бухгалтерский учет и аудит. А сейчас я уже 2 месяца работаю аналитиком (наконец официально). Параллельно последние 2 года я прохожу различные курсы по 1С, бух. учету, оценке и управлению стоимостью компании, информационным технологиям в экономике… Из ближайших планов — пройти переподготовку по направлению «Финансы и кредит», так сказать, закончить хоть так то, с чего начинал 10 лет назад.

Так вот, к чему я это все рассказываю. В этом блоге я буду разбирать разные вопросы, с которыми мне приходится сталкиваться как в учебе, так и на работе. Поэтому темы будут разнообразные, но по одной сфере.

Моя цель — за эти 4 года стать аудитором. Параллельно получению образования я буду набираться опыта на практике. Я знаю, что там необходим опыт в бух. учете, поэтому я планирую в дальнейшем сменить работу, но конкретно в данный момент мне нужна именно эта работа, так как здесь довольно конкурентная заработная плата и много практического опыта, особенно в Excel.