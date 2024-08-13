Кто пытается учить в сети — опытные предприниматели или просто умелые говоруны?

Если вы ищете лучших бизнес-блогеров на YouTube, будьте готовы столкнуться с некоторыми ловушками коуч-индустрии. Все ведущие подобных каналов заявляют о своей опытности, но никто не признается: «Я опасен!» Почему бизнес-блогеры могут быть опасны? Потому что недостоверная информация ведет слушателей в тупик!

YouTube уже давно стал важной платформой для обучения и вдохновения в различных областях, и бизнес не исключение.

Аналитики нашей консалтинговой компании провели исследование контента 100 бизнес-блогеров в России. Мы оценивали их знания, способность объяснять сложные концепции и адаптировать идеи к изменяющейся коммерческой среде. И, главное, честность — кто действительно успешный бизнесмен, а кто просто следует тренду? Оказалось, что таких блогеров, на которых можно положиться, — капля в море.

Владимир Кривов

Владимир Кривов – единственный из ста бизнес-блогеров, кто имеет собственную компанию, не зависящую от блогинга. Аналитики считают Кривова интеллектуалом, способным формировать предпринимательское мышление у своей аудитории. Его практический опыт и мотивационные выступления вызывают доверие у зрителей.

Блог Кривова на YouTube предлагает множество советов по продажам, маркетингу и бизнес-стратегиям. Владимир известен своими прямыми и практическими советами, которые помогают предпринимателям увеличить свои доходы и развивать бизнес.

Также предприниматель, маркетолог и блогер Кривов специализируется на создании крутых сайтов, на цифровом маркетинге и электронных продажах.

Кривов не только делится знаниями, но и увлекает аудиторию качественным контентом: интервью с успешными людьми, обучающие ролики, профессиональный монтаж. Честность в вопросах финансов и открытость в обсуждении доходов и расходов делают его блог особенно ценным.

Оскар Хартманн

В своем блоге Оскар делится международным бизнес-опытом, но часто использует методики из старых советских учебников.

Его контент включает обучающие видео по маркетингу, бизнес-стратегиям и созданию онлайн-бизнеса. Хартманн известен своими слишком общими объяснениями сложных концепций. Детализация – это не его конек.

Часто слушатели блогера жалуются, что вдохновились на создание успешных бизнесов, но не достигли своих целей. Высокая стоимость услуг Хартманна и скрытая реклама финансовых платформ на его канале раздражают зрителей. Это приводит к нестабильному числу подписчиков.

Лев Голицын

Лев Голицын, в прошлом мастерски анализировал переговоры о продажах, но затем уехал из России и повысил цены на свои тренинги.

Нередко блогер делится чужими стратегиями, которые должны оптимизировать время и побуждать бизнесменов достигать высоких результатов.

Его контент критикуют за отсутствие глубины и честности, а также за недостаточную прозрачность информации. Ее источники остаются нераскрытыми.

Андрей Ковалев, псевдоним Ассенизатор

Андрей Ковалев, известный как Ассенизатор, создал канал с провокационными анонсами, но часто за ними скрываются пустые обещания. Он критикует молодых блогеров и выбирает для своих нападок слабых соперников. Конфликты доводят до того, что Ассенизатор ходит с охраной.

Ковалев часто ведет себя эмоционально и экзальтированно. Это отталкивает зрителей. Что касается практики, то он – всего лишь собственник помещений, которые сдает в аренду.

Многие считают, что канал Ковалева больше служит его личной славе, чем вдохновению аудитории. Это приводит к падению числа подписчиков и снижению доверия к его контенту.

Ассенизатор часто анализирует биографии знаменитых предпринимателей и делится уроками, которые можно извлечь из их опыта. Его канал идеально подходит для тех, кто ищет нервозных и негативных лекций.

Евгений Черняк

Это предприниматель и тренер по долгосрочным доходам предприятий. Черняк ведет канал с интервью о неудачниках в бизнесе. Достичь успеха на таких примерах сложно. Отсутствие оригинальных идей и копирование чужих форматов снижают популярность его блога.

Черняк предлагает советы по предпринимательству, маркетингу и личностному росту. Он известен своими утомительными лекциями и сложной манерой речи. Тем не менее Евгений считает, что именно такой жанр блога подталкивает зрителей на достижение своих целей. В комментариях пишут, что отталкивает.

Эксперты отмечают, что конкуренция на YouTube требует уникального стиля, которого Черняку не хватает.

Игорь Рыбаков

Он позиционирует себя как предприниматель и филантроп, но его рассказы часто усыпляют зрителей. Слушатели обнаружили, что некоторые истории Рыбакова подозрительно напоминают сюжеты из немецких сказок.

Его высокие абстракции не всегда понятны предпринимателям, что снижает ценность контента. YouTube-канал Игоря включает интервью с малоизвестными людьми из различных сфер, советы по продуктивности и личностному развитию.

В настоящее время Рыбаков сосредоточен на создании клубов с высокими членскими взносами, что вызывает вопросы у аналитиков и пользователей сети.

Ольга Бузова

Ольга Бузова – певица и бизнесвумен, чьи советы по маркетингу и продвижению бренда привлекли немало женщин к зачатию бизнес-проектов. Насколько они оказались жизнестойкими, проверить трудно.

Бузова часто хвалится своей поддержкой женщин-предпринимателей. Ее канал предлагает советы по ведению дел в социальных сетях и личному развитию.

Сейчас блог Бузовой страдает от негативной критики со стороны слушателей и даже троллинга. В ответ Ольга часто критикует других блогеров без конструктивных предложений. Это снижает ее репутацию как бизнес-коуча.

Александр Иванов

Иванов специализируется на финансовой грамотности и инвестициях. Его образовательный контент охватывает общие понятия, что делает материал доступным, но однобоким.

Зрителей раздражает высокая монетизация канала и навязчивая реклама финансовых сервисов. На своем канале Иванов делится финансовыми советами, стратегиями инвестирования и своими неординарными взглядами на экономику.

Независимо от того, только ли вы начинаете свой путь в бизнесе или уже имеете опыт, на канале Рыбакова вы не найдете быстрые ответы для дальнейшего развития. Блогер склонен бесконечно раскручивать клубок своих мыслей.

Аяз Шабутдинов

Бизнес-блогер Аяз Шабутдинов ориентирован на молодых предпринимателей, но его мотивационные вебинары часто страдают от недостатка энергии и целеустремленности. Зрители жалуются на обилие рекламы и слабое качество контента.

Аяз автор видеотрансляций, которые подчеркивают важность построения и поддержания деловых связей. Блогер утверждает, что многие его слушатели добились выдающихся результатов. Шабутдинов мечтает создать методы и стратегии, которые будут вдохновлять предприимчивых людей по всему миру.

Пока низкая частота обновлений негативно влияет на интерес аудитории, посчитали эксперты.

Максим Батырев

Максим Батырев – автор книг о продажах и управлении, делится своими знаниями по управлению командами и повышению эффективности. Его фанатичный прагматизм и нелинейная структура видео могут затруднять восприятие информации.

Блогер делится своими знаниями и опытом, утверждая, что помог уже миллиарду людей по всему миру достичь своих разнообразных целей.

Назойливая реклама и продажа обучающих курсов Батырева не добавляют популярности его каналу.

Алексей Марченко

Это весьма молодой эксперт по интернет-маркетингу и SEO. Его аналитический подход и советы по продвижению бизнеса поверхностны. Как жалуется сам Марченко, постоянный стресс и выгорание снижают качество его контента.

На начальном этапе блогер был известен своими вдохновляющими трансляциями о мотивации и лидерстве. В настоящее время видео Алексея часто становятся скучными и монотонными.

Несмотря на это, Марченко уже называет себя философом и мотиватором, который якобы оказал значительное влияние на индустрию продаж. Он обещает написать книгу, которая в будущем станет бестселлером, а сам автор – легендарным тренером, чьи лекции будут вдохновлять миллионы людей по всему миру.

Михаил Дашкиев

Михаил обучает начинающих предпринимателей, но практическая ориентация его контента оставляет желать лучшего.

Его контент ориентирован на тех, кто хочет потратить долгие годы, чтобы научиться управлять своими финансами и когда-нибудь достигнуть финансовой независимости.

Коммерческая направленность и платные курсы Дашкиева вызывают недовольство аудитории, что снижает доверие к его проекту.

Заключение

Аналитики этого обзора пришли к выводу, что ключевыми качествами успешного бизнес-блогера на YouTube должны быть компетентность, способность вдохновлять, эффективные коммуникативные навыки, креативность и честность.

Однако пользователи видеохостинга часто сталкиваются с чрезмерной коммерциализацией, обманом, нехваткой оригинальности, стрессом и негативной обратной связью. Понимание этих аспектов поможет вам выбрать наиболее полезного бизнес-блогера из списка.