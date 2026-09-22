Как мы строили аналитику, когда нельзя было остановиться и все спроектировать

Зачем бизнесу аналитическое хранилище

Аналитическое хранилище — это место, где данные из десятков систем превращаются в понятные ответы. Без него у каждого отдела своя правда: менеджер видит одно в CRM, маркетолог — другое в таблицах, финансист — третье в Excel.

В какой-то момент наш стек перестал давать данные, которым можно верить. Менеджеры видели показатели только внутри CRM. Связать первое событие пользователя на сайте с покупкой и работой продаж было невозможно. Базовые группировки собирались в админке сайта, отвлекая инженеров от продукта. Данные копились везде: трекер задач, платформа клиентских событий, рассылки, Google Таблицы. Выгрузки рассинхронизировались мгновенно, формулы ломались при изменении структуры. А BI подключался напрямую к операционной БД сайта — тяжёлые аналитические запросы начали конкурировать с транзакциями пользователей. Аналитике потребовался свой изолированный контур.