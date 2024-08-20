Антидоты минусов удалённой работы. Наглядно в мемах

Те, кто выбирает работать удалённо, точно знают, зачем это делают. Но полностью идеальной такую работу назвать нельзя. Одни только часовые звонки чего стоят. Но если нельзя избавиться, то, может, найти другой подход? Минимизировать вред? Посмотреть на ситуацию под другим углом? Что там у нас по списку...

Сижу целый день

У вас самая интересная работа в мире, и оторваться от неё просто невозможно. Вот как с утра сели, так до самого вечера без перерыва и сидите. Но перспективы у такого образа жизни не очень приятные, поэтому физическая активность — наш друг. Да, я обещала, что из дома не придётся выходить. Поэтому предлагаю более элегантное решение. Представьте, что вы стали героем второго мема. Встаньте, подойдите к окну. Подумайте о жизни. Загляните в соседнюю комнату. Посмотрите, что происходит там. Ваши царские палаты заслуживают того, чтобы за ними периодически следили. Дайте себе цель подвигаться — и подвигайтесь. Если взять за правило делать это каждый час в течение 5 минут, уже будет прогресс. А нам именно так и надо: минимальные усилия и небольшие изменения в лучшую сторону.

Ни с кем не общаюсь

Я называю такой образ жизни сычуаньским, имея ввиду, конечно, не город в Китае) Если ваши коллеги — не ваши друзья, то у вас точно нет общения. А если вы вообще фрилансер, то обязательно попробуйте следующую рекомендацию. Поверить в неё поможет маленький научный факт. Мы социальные существа. Да, я обещала, что факт будет маленьким) Социальным существам нужен социум. Создайте его в пределах своей квартиры. Если у вас есть друзья вне интернета, зовите их в гости. Раз в неделю, раз месяц, как будет удобно. Не хотите гостей? Зовите их себе в монитор. А лучше знакомьтесь с теми, кто там изначально. Погуглите что-то вроде «сервис для случайных встреч». Помнить о том, что жизнь есть и вне вашего дома, просто необходимо. Подарите себе ощущение большого мира.

Нет дисциплины

Да, ваш плейстейшен очень настойчиво смотрит на вас. Но работа сама себя не сделает. В такой ситуации обычно советуют создать отдельное рабочее место, убрав все отвлекающие факторы. Но что если эти факторы в вашей голове? У меня есть другое решение. Найдите себе удобный способ ведения дел. Приятный на ощупь физический блокнот или суперстильная и многофункциональная программа. Запишите все свои дела, распределите их по категории и срочности. И просто постепенно закрывайте одну за другую. А в конце каждого дела или категории дел давайте себе позитивное подкрепление. Вот что вы себе редко разрешаете? Вот то и давайте.

Постоянно на звонках

Связана ваша работа напрямую со звонками или это только часть обязанностей — не имеет значения. Лучше, чем после очередного звонка дать себя время отдохнуть, ещё ничего не придумали. Если есть час, дайте себе час. Есть 10 минут — пусть они все станут перерывом. Помните, что это не излишняя вольность, а необходимость. Ещё сто лет назад люди себе так мозг не перегружали. Нам нужно помнить о прошлом, беря из него всё самое адекватное. Никакая работа не стоит того, чтобы вы убивались. Поэтому если появится шанс минимизировать количество встреч — сразу за это хватайтесь. И на самой встрече, если вы не выступаете, тоже давайте себе отдых или переключение на другое дело. Ходите по комнате, делайте какую-то рутинную домашнюю задачу. Наша цель — чтобы вы чувствовали себя человеком. Даже когда из вас пытаются сделать робота.

Днём в компьютере, вечером в телефоне

Жизненнее жизы не найти. Без занудства: что будет с вашими глазами в будущем, вы и сами это знаете. Поэтому хорошими решениями в этом случае будет любая активность, не связанная с техникой. Да, VR тоже отложите. Если вы живёте не один, любые словесные или разговорные (не только настольные) игры вам в помощь. Если один, тогда самое время найти небольшое хобби. Например, можно что-то для себя вязать. А чтобы не было скучно, включите фоном какой-нибудь рокц) Да, рилсы сами себя не посмотрят. Но это можно делать в пару рабочих перерывов или в специально выделенное время, когда за день экранного времени в целом было немного. Начните с самого маленького шага: чувствуете, что уже второй час листаете видео, попробуйте тут же сразу и закончить. Пусть это будет игра, в который нужно успеть выйти победителем. Кто кого переиграет: вы или следующий рилс?

Что-то много задач

Не так часто это бывает на удалённой официальный работе, чаще у тех, кто берёт заказы на фрилансе. Это не жадность, успокойтесь. Просто вы не хотите умереть от голода. Это нормально. Если вы воспользуйтесь советом в пункте «Нет дисциплины», жизнь уже станет легче. А вот дополнение к нему. Посчитайте: 1) сколько вам нужно денег, чтобы не чувствовать себя на задворках цивилизации 2) свою ставку в час 3) количество времени, которое нужно на то, чтобы 1) и 2) сошлись Всё равно остаётся много дел? Соберите портфолио, наработайте больше опыта, чуть подучите что-то новое, можно из смежной сферы, и смело повышайте ставку. Как можно понять, что нашли баланс? Если после работы чувствуете себя как собака сутулая, хоть и богатая собака, это не баланс. Есть ощущение, что можно было ещё чуток поработать? Вот, вы нашли баланс. Идите отдохните, и завтра возвращайтесь к работе с этим же настроем. Так никакое выгорание и никакие завалы не будут страшны.

Мало отдыха