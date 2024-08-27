Старт осеннего дивидендного сезона. Кто и сколько?

Мы с вами помним, что в инвестиционном году, в отличие от календарного, только три сезона и они называются дивидендными.

Весенне-летний дивидендный сезон формально закончился как бы еще в июле с последними летними закрытиями реестров. Август был неким межсезоньем, но и он заканчивается Да, друзья, как поется в песне: "Вот и лето прошло...".

Успешность весенне-летнего дивидендного сезона каждый оценит самостоятельно для себя. Статистика говорит, что на 10 самых больших закрытий реестров пришлось 81% всех выплат. Всё как в законе Парето, это там где 80/20. Пятерка лидеров выглядит так: Сбербанк (27,6%), ЛУКОЙЛ (12,7%), Роснефть (11,3%), Северсталь (7,1%) и НЛМК (5,6%).

А вот пятерка лидеров по дивидендной доходности совсем другая: Сургутнефтегаз-п (20,5%), Россети Урал (14,8%), МТС (13,4%), Мать и дитя (13,4%) и Башнефть-п (13,0%).

Ну что же, лето прошло, а это значит, что приходит пора осеннему дивидендному сезону. Давайте посмотрим какой дивидендный урожай мы соберем уже в сентябре 2024г.

1. Мать и дитя - дивиденды за 2 квартал в размере 22 рубля на одну акцию.

Дивидендная доходность выплаты - 2,6%.

Дата закрытия реестра - 9 сентября.

2. Северсталь - дивиденды за 2 квартал в размере 31,06 рубля на одну акцию.

Дивидендная доходность выплаты - 2,5%.

Дата закрытия реестра - 10 сентября.

3. ММЦБ - дивиденды за 1 полугодие в размере 5 рублей на одну акцию.

Дивидендная доходность выплаты - 3,5%.

Дата закрытия реестра - 16 сентября.

4. ТГК-14 - дивиденды за 1 полугодие с дивидендной доходностью выплаты - 4,4%.

Дата закрытия реестра - 17 сентября.

5. Яндекс - первые в истории дивиденды за 1 полугодие в размере 80 рублей на одну акцию.

Дивидендная доходность выплаты - 2,1%.

Дата закрытия реестра - 20 сентября.

6. Фосагро - дивиденды за 2 квартал в размере 117 рублей на одну акцию.

Дивидендная доходность выплаты - 2,3%.

Дата закрытия реестра - 22 сентября.

7. Диасофт - дивиденды за 6 месяцев в размере 45 рублей на одну акцию.

Дивидендная доходность выплаты - 0,9%.

Дата закрытия реестра - 22 сентября.

8. Ростелеком - дивиденды еще за прошлый год в размере 6,06 рублей на одну акцию.

Дивидендная доходность выплаты - 7,7%, 8,4%.

Дата закрытия реестра - 27 сентября.

9. Ашинский метзавод - дивиденды за все прошлые периоды в размере 77 рублей на одну акцию.

Дивидендная доходность выплаты - 54,1%.

Дата закрытия реестра - 28 сентября.

10. Черкизово - дивиденды за 1 полугодие в размере 142,11 рубля на одну акцию.

Дивидендная доходность выплаты - 3,2%.

Дата закрытия реестра - 29 сентября.

11. Банк СПБ - дивиденды за 1 полугодие в размере 27,26 рублей на одну обыкновенную акцию.

Дивидендная доходность выплаты - 7,6%.

Дата закрытия реестра - 30 сентября.

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