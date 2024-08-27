Разбор эмитента: ВТБ

ВТБ Банк - одна их крупнейших банковских групп России. Экосистемой по примеру Сбербанка их назвать сложно, но при этом ВТБ кроме финансового, страхового и брокерского бизнеса также представлен как негосударственный пенсионный фонд, занимается строительством и девелопментом.

Это второй по величине государственный банк в стране, доля государства превышает 92%. Высокая доля государства говорит о стабильности банка, но с другой стороны накладывает обязательства по социальной направленности бизнеса.

💰Дивиденды

Согласно дивидендной политике банк выплачивает на дивиденды не менее 25% чистой прибыли по МСФО. При этом для всех государственных компаний этот норматив не должен быть менее 50%, но у ВТБ имеются определенные сложности с размером капитала.

Последний раз банк выплачивал дивиденды по итогам 2020 года с дивидендной доходностью в 2,9%. Несмотря на то, что ВТБ исторически выплачивал дивиденды с 2007 года, но высокой дивидендной доходностью банк никогда не мог похвастаться.

⚡Риски

Низкий размер капитала, не отвечающий требованиям ЦБ РФ.

Эффективность управления банком.

📍Итог

Несмотря на высокий рейтинг, масштабы и сильного акционера за спиной деятельность банка остается низкоэффективной. Банк работает в плюс, прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 375 млрд. рублей, сохраняясь на уровне аналогичного периода прошлого года. Но при этом чистые процентные доходы сократились на 26% год к году, чистая процентная маржа с 3,2% упала до 2%.

При этом операционные расходы растут более быстрыми темпами, чем доходы. Банк 42% своей прибыли тратит на административные расходы и заработную плату сотрудников и это при том, что за 9 месяцев 2023 года этот показатель составлял 31%. Это к вопросу об эффективности.

За этот год активы банка выросли на 14,6% до 33,7 трлн. рублей, активно растут кредитные портфели юридических и физически лиц (на 14,4% и 10,1%, соответственно), но при этом чистые процентные доходы падают. Банк теряет от высокой ключевой ставки намного сильнее, чем конкуренты. Из-за низкого размера капитала банк вынужден привлекать дорогие ресурсы.

Для того, чтобы у банка была возможность повысить маржу и доходность, необходимо увеличивать капитализацию организации или за счет очередной дополнительной эмиссии акций, или за счет нераспределения дивидендов, или совместить эти две идеи как в 2023 году.

ВТБ Банк сейчас торгуется по цене в 0,4 капитала, замыкая десятку финансовых организаций, акции которых находятся в обращении на Московкой бирже. В этом году состоялся обратных сплит акций банка 1:5000, психологически акции стали выглядеть солиднее, уже не 2 копейки, а почти 100 рублей на дату обратного сплита. Но технические манипуляции не дали никакого дополнительного стимула, с того момента акции скорректировались на 26%.

⭐Когда-то на старте моего инвестиционного пути акции ВТБ были в портфеле, но в дальнейшем было принято решение продать их. Я не вижу инвестиционной идеи в акциях ВТБ.

Не является ИИР.