Разбор эмитента: Ренессанс страхование

Ренессанс страхование — одна из крупнейших универсальных страховых компаний России, входящая в число системообразующих игроков рынка. Ренессанс страхование выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на них не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Первые выплаты были произведены за 2023 год.

Ренессанс страхование — одна из крупнейших универсальных страховых компаний России, входящая в число системообразующих игроков рынка. Группа включает шесть направлений:

👉 страхование,

👉 страхование жизни,

👉 пенсионный фонд,

👉 доверительное управление,

👉 маркетплейс медицинских услуг Budu,

👉 проект в сфере ментального здоровья.

Компания занимает 6-е место на российском страховом рынке и является единственной страховой организацией с первым уровнем листинга на Московской бирже.

💰 Дивиденды

Ренессанс страхование выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на них не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Первые выплаты были произведены за 2023 год.

За 1 полугодие 2024 года дивиденды составили 3,6 рубля на акцию (дивидендная доходность — 3,7%), что соответствует 51% чистой прибыли.

⚡ Риски

Риск убыточности страховой деятельности. Основной доход компании формируется за счёт разницы между страховыми сборами и выплатами. Однако операционная прибыль в сегменте страхования, не связанного с жизнью, часто близка к нулю.

Процентные риски. Доходность компании сильно зависит от волатильности фондового рынка и ставок, поскольку значительная часть прибыли формируется за счёт инвестирования средств в финансовые активы и депозиты.

📍 Итоги

Российский страховой рынок растёт, увеличиваясь на 20% в год, но остаётся недооценённым (1,3% от ВВП против мировых 7%).

Страховые премии компании за 2024 год выросли на 40% (до 118,2 млрд рублей), а инвестиционный портфель увеличился на 12% (до 204 млрд рублей). Однако чистая прибыль сократилась на 53%, составив 4,5 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года. Это связано с падением доходности на фондовом рынке.

Положительным фактором является отсутствие долговой нагрузки, что снижает влияние высоких ставок на бизнес.

Ренессанс активно укрепляет свои позиции на рынке за счёт поглощений. Среди недавних приобретений:

ВСК (страховой портфель на 12 млрд рублей),

Райффайзен Лайф (активы на 20 млрд рублей).

Эти сделки должны положительно отразиться на финансовых результатах компании уже в 4 квартале 2024 года.

⭐ Мнение

Акции Ренессанс страхования пока отсутствуют в моем портфеле, но входят в лонг-лист бумаг, которые я планирую приобрести. При прогнозируемом росте страхового рынка и успешной интеграции новых активов компания обладает значительным потенциалом для роста.

Целевая стоимость акций — 110 рублей.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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