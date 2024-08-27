Разбор эмитента: КЦ ИКС 5

X5 занимает 15% продуктового ритейла в России, при этом у нее сохраняется потенциал роста, так как компания пока не представлена во всех регионах, в частности в новых и исторических областях и республиках России. В настоящий момент X5 управляет более чем 26 тысячами магазинов и обеспечивает их через 60 распределительных центров. В январе 2025 года завершена редомициляция, и теперь акции уже российской компании Корпоративный центр ИКС 5 получили первый уровень листинга на Московской бирже. Тикер остался неизменным - Х5.

💰Дивиденды

Компания выплачивает дивиденды, исходя из свободного денежного потока и уровня долга. При превышении чистого долга/EBITDA выше 2х, выплаты приостанавливаются.X5 традиционно платит дивиденды дважды в год. Весной 2025 года ожидается обновление дивидендной политики. С декабря 2021 года выплаты были заморожены, но после редомициляции менеджмент объявил о планах по выплате специальных дивидендов из накопленной прибыли прошлых лет.

⚡Риски

Высокая конкуренция со стороны федеральных сетей и небольших магазинов. Регуляторные проверки, способные временно приостановить работу магазинов. Ранее основным риском был санкционный и невозможность выплаты дивидендов, но после редомициляции он был нивелирован. Потенциальный риск - низкая инфляция.

💡Итоги