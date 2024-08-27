Игорь Козакевич
Инвестиции

Разбор эмитента: КЦ ИКС 5

X5 Group была создана в 2006 году путем объединения сетей Пятерочка и Перекресток. Со временем к ним добавились менее известные Чижик, Красный Яр и Слата. Также компания развивает сервис доставки и цифровые решения в сфере готовой еды.

Разбор эмитента: КЦ ИКС 5 Инвестиции, Инвестиции в акции, Фондовый рынок, X5 Retail Group, Финансовая грамотность

X5 занимает 15% продуктового ритейла в России, при этом у нее сохраняется потенциал роста, так как компания пока не представлена во всех регионах, в частности в новых и исторических областях и республиках России.

В настоящий момент X5 управляет более чем 26 тысячами магазинов и обеспечивает их через 60 распределительных центров.

В январе 2025 года завершена редомициляция, и теперь акции уже российской компании Корпоративный центр ИКС 5 получили первый уровень листинга на Московской бирже. Тикер остался неизменным - Х5.

💰Дивиденды

Компания выплачивает дивиденды, исходя из свободного денежного потока и уровня долга. При превышении чистого долга/EBITDA выше 2х, выплаты приостанавливаются.X5 традиционно платит дивиденды дважды в год. Весной 2025 года ожидается обновление дивидендной политики.

С декабря 2021 года выплаты были заморожены, но после редомициляции менеджмент объявил о планах по выплате специальных дивидендов из накопленной прибыли прошлых лет.

⚡Риски

Высокая конкуренция со стороны федеральных сетей и небольших магазинов.

Регуляторные проверки, способные временно приостановить работу магазинов.

Ранее основным риском был санкционный и невозможность выплаты дивидендов, но после редомициляции он был нивелирован.

Потенциальный риск - низкая инфляция.

💡Итоги

По итогам 3 квартал 2024 года компания увеличила выручку на 25% год к году до 2,8 трлн. рублей. 78% этой выручки генерирует сеть магазинов Пятерочка - флагман всей компании. Читая прибыль выросла год к году на 33% до 94,7 млрд. рублей.

Компания является бенефициаром рыночной инфляции, ведь выручка растет в том числе за счет роста цен на продукцию.

У компании низкий чистый долг, показатель чистый долг/EDITDA составляет 0,8х (без учета обязательств по аренде), а значит жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ и высокая ключевая ставка лишь опосредовано влияют на финансовую деятельность компании, хотя полностью исключить это влияние невозможно.

ИКС 5 продолжает придерживаться политики активной экспансии в сегменте "магазинов у дома" и сети магазинов Чижик. Кроме того компания активно развивает он-лайн направление, которое занимает порядка 5% всех продаж и год к году выросло почти на 40%.

Несмотря на низкую маржинальность (около 3,5%), компания демонстрирует стабильный рост финансовых показателей.

⭐Компания ИКС 5 не представлена в моем инвестиционном портфеле, так как ранее бумаги не отвечали дивидендной стратегии инвестирования. Теперь перспектива добавления в портфель более реальная. Целевой ориентир стоимости акций - 3 700 рублей.

Не инвестиционная рекомендация.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

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