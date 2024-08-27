Разбор эмитента: КЦ ИКС 5

X5 занимает 15% продуктового ритейла в России, при этом у нее сохраняется потенциал роста, так как компания пока не представлена во всех регионах, в частности в новых и исторических областях и республиках России.
В настоящий момент X5 управляет более чем 26 тысячами магазинов и обеспечивает их через 60 распределительных центров.
В январе 2025 года завершена редомициляция, и теперь акции уже российской компании Корпоративный центр ИКС 5 получили первый уровень листинга на Московской бирже. Тикер остался неизменным - Х5.
💰Дивиденды
Компания выплачивает дивиденды, исходя из свободного денежного потока и уровня долга. При превышении чистого долга/EBITDA выше 2х, выплаты приостанавливаются.X5 традиционно платит дивиденды дважды в год. Весной 2025 года ожидается обновление дивидендной политики.
С декабря 2021 года выплаты были заморожены, но после редомициляции менеджмент объявил о планах по выплате специальных дивидендов из накопленной прибыли прошлых лет.
⚡Риски
Высокая конкуренция со стороны федеральных сетей и небольших магазинов.
Регуляторные проверки, способные временно приостановить работу магазинов.
Ранее основным риском был санкционный и невозможность выплаты дивидендов, но после редомициляции он был нивелирован.
Потенциальный риск - низкая инфляция.
💡Итоги
По итогам 3 квартал 2024 года компания увеличила выручку на 25% год к году до 2,8 трлн. рублей. 78% этой выручки генерирует сеть магазинов Пятерочка - флагман всей компании. Читая прибыль выросла год к году на 33% до 94,7 млрд. рублей.
Компания является бенефициаром рыночной инфляции, ведь выручка растет в том числе за счет роста цен на продукцию.
У компании низкий чистый долг, показатель чистый долг/EDITDA составляет 0,8х (без учета обязательств по аренде), а значит жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ и высокая ключевая ставка лишь опосредовано влияют на финансовую деятельность компании, хотя полностью исключить это влияние невозможно.
ИКС 5 продолжает придерживаться политики активной экспансии в сегменте "магазинов у дома" и сети магазинов Чижик. Кроме того компания активно развивает он-лайн направление, которое занимает порядка 5% всех продаж и год к году выросло почти на 40%.
Несмотря на низкую маржинальность (около 3,5%), компания демонстрирует стабильный рост финансовых показателей.
⭐Компания ИКС 5 не представлена в моем инвестиционном портфеле, так как ранее бумаги не отвечали дивидендной стратегии инвестирования. Теперь перспектива добавления в портфель более реальная. Целевой ориентир стоимости акций - 3 700 рублей.
Не инвестиционная рекомендация.
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