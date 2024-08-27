🔥Итоги 5 февраля на Московской бирже

Индекс Московской биржи сегодня как никогда волатилен. В первой половине дня он скорректировался до 2 890 пунктов, во второй половине дня ускорил рост, перекрывая просадку. В итоге он остановился на 2 930,56 пунктах или имеем дневной рост 📈+0,44%. На рынок давят снижение цен на нефть и внезапное укрепление рубля.

В лидерах роста остаются акции Селигдар 🚀+11,9%. Вчера писал о том, что компания получила новую лицензию на разработку золото-урановорудного месторождения в Якутии. Рост цены золота и драгоценных металлов также отразился на акциях компании.

Поддерживают индекс акции Газпрома, растущие на 📈+1,7%. Компания назначила на 26 июня ВОСА по общекорпоративным вопросам, а также по распределению прибыли за 2024 год. Рекомендации совета директоров по дивидендам нет, в бюджет 2025 года дивиденды от Газпрома не заложены., но инвесторы всегда настроены оптимистично...

ММК 📉-1,6% отложил публикацию финансовых результатов за 2024 год. Ранее компания анонсировала публикацию отчета 6 февраля, но взяла паузу для получения дополнительной информации. Не стоит строить никаких теорий заговоров, это нормальная практика для крупных компаний, к тому же мы все знаем, что за металлургами инвесторы следят очень внимательно.

В ожидании слабой операционной отчётности за 4 квартал акции Группы Позитив падают на 📉-4,0%. Компания уже скорректировала прогноз по отгрузкам за 2024 год почти на 30%.

Мать и дитя 📉-1,6% закрыла 2024 год ростом выручки на 20% до 33,1 млрд. рублей. На рост выручки повлияли рост на 15% амбулаторных посещений и рост на 11,5% среднего чека за оказанные услуги.

Объем торгов на СПБ Бирже 📈+4,0% в январе 2025 года составил 5,8 млрд. рублей, таким образом объем сделок год к году вырос на 40%. Последнюю неделю бумаги подвержены высокой волатильности.

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