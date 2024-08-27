СберИнвестиции обновили топ-10 акций

❌В феврале из топов были исключены акции НЛМК и ФосАгро. Как-то слишком уже долго эксперты не решались убрать последнего большого металлурга из подборке и в феврале наконец-то им пришло озарение.

Оказывается, что только после публикации оперативной отчетности Северстали стала видна цитирую:

Кричащая картина положения дел в секторе металлургии и девелопмента

А они ранее не видели проблем в этих двух отраслях?!

По ФосАгро всё нормально, там ничего "кричащего" не обнаружилось. Акции были исключены из подборки, так как цена бумаг достигла целевого уровня.

✔В топовый рейтинг были добавлены акции КЦ ИКС 5 по причине ожидания высоких специальных дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет. Прогнозный размер дивидендов колеблется в близи 540 рублей на одну акцию, а значит дивидендная доходность выплаты может составить 16,5%.

🏆Итоговая топ-10 выглядит следующим образом:

1. Интер РАО, целевая цена - 5,93 рублей;

2. Транснефть, целевая цена - 1 520 рублей;

3. Сбербанк, целевая цена - 350 рублей;

4. Аэрофлот, целевая цена - 80 рублей;

5. Лукойл, целевая цена - 9 050 рублей;

6. Яндекс, целевая цена - 5 000 рублей;

7. Татнефть, целевая цена - 850 рублей;

8. Полюс, целевая цена - 20 700 рублей;

9. Т-Технологии, целевая цена - 3 500 рублей;

10. ИКС 5, целевая цена - 3 600 рублей.

Ценовой ориентир отмечен без указания горизонта инвестирования, но скорее всего, до 12 месяцев.

Вы тоже заметили, что Сбербанк остался в подборках только у аналитиков SberCIB, другие инвестиционные дома вычеркнули акции этой финансовой организации из своих топов еще в декабре прошлого года?! Также редко в каких подборках с позитивным посылом можно найти акции Аэрофлота.

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