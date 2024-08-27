🔥Боковое движение. Итоги 7 февраля на Московской бирже

Несмотря на небольшой рост нефти и некоторое ослабление рубля рынок в пятницу торгуется в боковике с легкой коррекцией, связанной с закрытием позиций перед выходными.

Индекс Московской биржи снижается на 📉-0,12% до 2 966,53 пункта.

Хуже всех в индексе выглядят бумаги Группы Позитив. Компания опубликовала операционные итоги 2024 года, в которых и без того сильно сокращенные прогнозные отгрузки оказались еще нижи ожидаемых - всего лишь 26 млрд. рулей. У компании отгрузки = выручке, а значит это отразится и на финансовом результате. Бумаги упали на 📉-6,4%.

Не порадовали операционной отчётностью в Южуралзолоте. Общее производство золота в 2024 году сократилось год к году на 17% до 10,6 тонн. На снижение производства повлияла в том числе и приостановка работ по требованию Ростехнадзора. При этом компания не меняет своих планов увеличить ежегодную добычу золота до 18 тонн в ближайшие 3 года, то есть каждый год добыча ЮГК должна будет прирастать на 25-30%. Инвесторы негативно оценили отчетность и акции упали на 📉-5,3%.

Выручка КАМАЗа 📉-4,8% в 2024 году сократилась на 8,8% до 323,3 млрд. рублей, а чистая прибыль за год сменилась на убыток в размере 3,4 млрд. рублей. За 4 квартал КАМАЗу даже удалось немного сократить убыток.

АЛРОСА 📉-0,4% активно наращивает продажу инвестиционных алмазов. Объем продаж в данном направлении за год вырос на 60% в денежном выражении и в 3 раза в натуральном. Сейчас инвесторы могут покупать именно инвестиционные алмазы без НДС, что и подстегивает спрос на драгоценные камни.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.