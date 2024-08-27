Топ-5 облигаций моего портфеля⁠⁠

Несмотря на дивидендную стратегию инвестирования последние несколько месяцев фокус моего инвестиционного внимания был переведен на облигации. А как же иначе, если ключевая ставка остается рекордно высокой, инфляция подкидывает дровишек в костер, сжигающий покупательную способность денег, да и активный дивидендный сезон в этом году наступит только летом.

📌В облигациях предпочтение отдаю флоатерам, так как они максимально зависят от рыночной доходности и ключевой ставки, которая при росте даст повышение доходности таким облигациям. К тому же плавающая доходность снижает волатильность бумаг.

📌По облигациям получилось сформировать максимально диверсифицированный портфель, как по срокам и секторам, так и по максимальному удельному весу актива - он не превышает 2,5% от всего портфеля.

📌Облигации в моем портфеле дают ежемесячный пассивный доход в виде купонных выплат, которые дальше реинвестируются в эти и другие активы. К тому же из месяца в месяц этот пассивный доход только растет.

📌Сознательно подбирал облигации с высоким кредитным рейтингом, чтобы минимизировать риски дефолта выплат и невозврата вложенных средств.

⭐Целевой ориентир на 2025 год - довести долю облигаций в портфеле до 25%. Если ЦБ будет продолжать держать ключевую ставку высокой, то цель более чем достижима. Если ЦБ пойдет на попятную и начнет ослаблять денежно-кредитную политику, то акции взлетят ту зе мун и тут уже за ними не угнаться без существенной ребалансировки портфеля.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.