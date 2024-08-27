🏆Краткосрочные фавориты от БКС

Бумаги являются основным защитным активом от девальвации. Сейчас российская валюта демонстрирует уверенный рост, но, как показывает история, это не навсегда. Если курс рубля начнет снижаться, акции Сургутнефтегаза станут одним из главных бенефициаров. Дело в том, что компания держит свои свободные средства в валюте, а это значит, что при ослаблении рубля ее прибыль автоматически переоценивается в большую сторону.

Добавьте к этому щедрые дивиденды - прогноз на этот год составляет 9,5 рубля на привилегированную акцию - и получите инструмент, который может не только защитить капитал, но и принести стабильный доход.