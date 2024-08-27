🏆Краткосрочные фавориты от БКС

1. Сургутнефтегаз-п
Бумаги являются основным защитным активом от девальвации. Сейчас российская валюта демонстрирует уверенный рост, но, как показывает история, это не навсегда. Если курс рубля начнет снижаться, акции Сургутнефтегаза станут одним из главных бенефициаров. Дело в том, что компания держит свои свободные средства в валюте, а это значит, что при ослаблении рубля ее прибыль автоматически переоценивается в большую сторону.
Добавьте к этому щедрые дивиденды - прогноз на этот год составляет 9,5 рубля на привилегированную акцию - и получите инструмент, который может не только защитить капитал, но и принести стабильный доход.
2. Т-Технологии
Инвесторы снова смотрят в сторону этой компании, и на то есть веские причины. Во-первых, возвращение дивидендов - один из ключевых факторов привлекательности. После паузы выплаты возобновились, а значит, акционеры снова могут рассчитывать на стабильный денежный поток (стучу три раза по дереву).
Во-вторых, интеграция Росбанка проходит успешно: финансовые результаты говорят сами за себя. По итогам 2024 года прибыль группы по РПБУ выросла на внушительные 42% год к году, что подтверждает эффективность управления.
Но это еще не все. В первой половине 2025 года компания представит обновленную стратегию развития. Этот шаг может стать важным триггером для роста акций, привлекая внимание новых инвесторов и укрепляя позиции компании на рынке.
3. Ozon
Февраль может стать важным месяцем для Ozon, так как в конце месяца компания представит отчетность за 4 квартал, и ожидается, что результаты будут сильными. Это способно краткосрочно поддержать котировки.
Однако стоит учитывать и риски. Негативный фон на рынке акций может помешать росту, а еще остается фактор редомициляции: если будет объявлена приостановка торгов, это временно ограничит ликвидность бумаг, однако аналитики не относят данный риск к текущим перспективам.
4. Яндекс
Бумаги компании могут стать одним из главных бенефициаров рыночного оптимизма частных инвесторов. Кроме того у компании сильные долгосрочные перспективы, при этом текущая оценка остается умеренной. Финансовая устойчивость также на высоте: низкая долговая нагрузка и положительная рентабельность чистой прибыли делают Яндекс менее уязвимым к высоким процентным ставкам.
5. ИКС 5
Высокие дивиденды и динамичный рост бизнеса - это два ключевых драйвера, которые делают эту компанию особенно привлекательной.
В ближайшие месяцы инвесторы получат долгожданную ясность: компания объявит дивидендную политику и раскроет размер выплат за 2024 год. Причем дивиденды включат специальную выплату за прошлые годы, что делает их еще более щедрыми. Аналитики БКС ожидают, что первая выплата обеспечит дивидендную доходность не ниже 16%, а окончательная сумма может оказаться еще выше (все зависит от целевых уровней долга в новой политике ИКС 5).
Дополнительную поддержку акциям обеспечивает и уверенный рост выручки в 4 квартале 2024 года. Все это укрепляет наш позитивный взгляд на бумаги на 12-месячный горизонт.
6. Татнефть
В ближайшее время компания представит годовой отчет за 2024 год, и мы ожидаем, что показатели будут сильными. Это может стать важным катализатором для акций. Один из ключевых факторов - устойчивый баланс, который способен подтолкнуть руководство к пересмотру коэффициента дивидендных выплат в сторону увеличения, возможно, до 75–90%. Это сделает бумаги еще более привлекательными для инвесторов, ориентированных на доходность.
Что касается производственного роста, здесь пока действует ограничение в рамках сделки ОПЕК+. Однако уже в ближайшие месяцы условия соглашения могут быть пересмотрены, что откроет компании новые возможности.
7. Полюс
В БКС ожидают, что финансовая отчетность компании за 2 полугодие 2024 года будет впечатляющей, так как рекордные цены на золото создают для этого все условия. В условиях высокой неопределенности золото традиционно остается защитным активом, а значит, спрос на такие бумаги вряд ли ослабнет.
Сплит акций компании должен добавить привлекательности бумагам среди частных инвесторов с небольшими бюджетами, но аналитики не делают большую ставку на это.
⭐БКС уверяет, что это не инвестиционная рекомендация, хотя подборка даже выдерживает некоторую отраслевую диверсификацию. У меня портфель сформирован на длительный горизонт, однако даже в нем представлены 3 компании из 7.
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