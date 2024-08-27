🔥16 пакет санкций. Итоги 24 февраля на Московской бирже

Последняя торговая неделя февраля началась с новых санкций, которые были анонсированы еще на прошлой неделе. В очередной 16 пакет санкций от ЕС вошли 48 физических лиц и 35 организаций. Кроме того под ограничения попали 74 нефтяных танкеров так называемого теневого флота и российский алюминий.

13 банков с середины марта будут отключены от системы SWIFT — из известных это Уралсиб, АК Барс, Росэксимбанк и Точка. Судя по тому, что в этот список попал также банк, в котором я ранее работал, то ЕС реально уже дошел до самого дна, и отключение от SWIFT в данном ключе носит лишь технический характер, так как эти банки не используют систему SWIFT за ненадобностью.





На фондовом рынке нашей страны продолжает преобладать оптимизм на фоне стремления к потеплению отношений с США. Индекс Московской биржи (в сравнении с уровнем закрытия основной торговой сессии в пятницу) прибавляет 📈+0,62% до 3 303,63 пункта.

Руководство Северстали 📈+1,4% заявило, что не планирует отказываться от текущей дивидендной политики, кроме того они ждут роста производства стали в 2025 году до 11 млн. тонн и подтвердили рост инвестиционной программы на этот год на 43% до 169 млрд. рублей. Хочу отметить, что производство стали по прежнему зависит от спроса, и если он будет сокращаться, то планам компании будет не суждено сбыться. Пока что фундаментальных факторов роста для металлургов нет, по крайней мере до начала строительного сезона.

В лидерах роста акции ВТБ 📈+3,3%. Бумаги растут перед завтрашней публикацией годовой отёчности по МСФО. Аналитики ожидают рост прибыли банка в 4 квартале на 5% в сравнении с предыдущим периодом.

Сеть аптек 36,6 по итогам 2024 года показала рост выручки на 30% до 97 млрд. рублей. Такая динамика была достигнута за счет роста количества аптек, роста среднего чека на 14% и роста онлайн продаж на 64% год к году. Инвесторы положительно оценили операционную отчетность, цена акций выросла на 📈+1,8%.

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