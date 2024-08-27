Разбор эмитента: Магнит

Магнит — одна из крупнейших российских розничных сетей, работающая с 1994 года. Компания активно расширяет присутствие на рынке и развивает четыре формата магазинов: гипермаркеты, «у дома», «Магнит Семейный» и точки с косметической продукцией.

Магнит лидирует по количеству магазинов, торговой площади и географическому охвату, хотя по выручке занимает второе место - конкуренты не дремлют.

💰Дивиденды

Дивидендная политика компании не закрепляет фиксированный размер или минимальный порог выплат. Обычно Магнит направляет на дивиденды 50–70% чистой прибыли по МСФО. В 2022 и 2023 годах выплачено по 412,13 рубля на акцию, обеспечивая доходность 5,6% и 6,6% соответственно.

В 2024 году планировалось распределение 560 рублей на акцию за 9 месяцев, но собрание акционеров в декабре не состоялось. Если вопрос решат, годовые выплаты могут достичь 800 рублей на акцию. Но главный акционер играет в свою игру.

⚡️Риски

Жёсткая конкуренция с крупными сетями и мелкими магазинами.

Давление со стороны регулирующих органов.

Влияние низкой инфляции на темпы роста.

📍Итоги

В 1 полугодии 2024 года выручка выросла на 18,8% до 1 460,1 млрд рублей, однако чистая прибыль сократилась вдвое до 17,5 млрд рублей из-за увеличения процентных расходов, затрат на маркетинг, персонал и убытков от курсовых разниц.

При этом коэффициент чистый долг/EBITDA достиг 1,4x, что свидетельствует о приемлемом уровне долговой нагрузки. В декабре 2024 года кредитный рейтинг компании был подтверждён на высшем уровне - ААА.

Сеть Магнит уже насчитывает более 30 тысяч магазинов, обслуживающих до 18 миллионов клиентов ежедневно. Это создаёт потенциал для роста выручки, особенно в условиях рыночной инфляции.

Однако неясность с дивидендами остаётся ключевым фактором, ограничивающим мой интерес к компании. Если крупные акционеры одобрят распределение прибыли, целевая стоимость акций может составить 5 300 рублей в среднесрочной перспективе.

⭐️В итоге Магнит остаётся сильным игроком с впечатляющими операционными результатами, но дальнейшее инвестиционное решение будет зависеть от дивидендной политики и способности компании удерживать рентабельность.

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