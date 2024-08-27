Март начался с провала. Итоги 3 марта на Московской бирже

«Это фиаско, братан», — так можно сказать о геополитических новостях, вслед за которыми наш фондовый рынок показывает самую сильную коррекцию в этом году.

Индекс Московской биржи снизился на 📉-1,71% до 3 145,73 пункта - все составляющие бумаги находятся в красной зоне за исключением одной избранной компании.

Эта мегакомпания зовется Аэрофлотом и сегодня совет директоров изменил дивидендную политику, повысив расчетный уровень выплат с 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО. Я уже писал ранее, что ничего глобального в этом нет, ведь Аэрофлот всего лишь привел свои внутренние документы к требованию российского законодательства. Компания не выплачивает дивиденды с 2018 года, но в мае 2025 совет директоров, возможно, даст положительную рекомендацию. Аналитики предположили, что компания может направить на выплату дивидендов 22 млрд. рублей или 5,5 рублей на одну акцию. Акции Аэрофлота растут на 📈+0,8%.

Московская биржа 📉-1,7% отчиталась об обороте в 10 млрд. рублей на дебютных торгах выходного дня. На рынок вышли 65 тысяч клиентов и заключили 291 тысячу сделок. Очередной шаг к круглосуточным и круглогодичным торгам сделан!

Фаворит прошлых лет компания ТМК по итогам 2024 года показала снижение выручки на 2,2% до 532,2 млрд. рублей и итоговый чистый убыток в размере 27,7 млрд. рублей, а в 2023 году были 39,4 млрд. рублей прибыли. Причиной такого результата стало банальное отсутствие спроса на трубы, ограничения ОПЕК+ на добычу нефти и высокая ключевая ставка. Утешает тот факт, что в 2024 году компания завершила новый этап перехода к цифровому производству, но утешает не особо сильно, так как акции компании падают на 📉-5,9%.

ВТБ начал активную интеграцию Почта Банка в свою экосистему. До конца марта 300 точек офисов уже будут предлагать услуги и продукты ВТБ. Полная интеграция запланирована на май 2026 года. Напомню, что аналогичные процессы уже происходят в крымском РНКБ Банке, который в ближайший год полностью перейдет под бренд ВТБ. На падающем рынке акции банка теряют 📉-3,2%.

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