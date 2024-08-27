23% на облигациях Авто Финанс Банк

Финансовая компания берет своё начало в 2013 году, когда Юникредит, Рено и Ниссан решили создать своего агента по выдаче кредитов на покупку автомобилей. С 2019 года компания перепрофилировалась на финансирование программы Лада Финанс с последующим изменением названия на Авто Финанс Банк. Основная цель работы банка - финансирование на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом физическим лицам, а также услуги факторинга по финансированию дилерского склада для крупнейших автопроизводителей. Несмотря на свою узкую специализацию банк занимает 45 место в рейтинге по размеру активов, 1 место по количеству предоставленных авто кредитов в программе LADA Finance за 2023 и 2024 годы. Сейчас банк представлен на всей территории России более 950 официальными дилерскими партнерскими центрами.

👀Что там по выпуску?

🚗Дата размещения - 06.03.2025г. 🚗Дата погашения - 24.02.2027г., короткое 2-х летнее размещение. 🚗Объем размещения - 5 000 000 000 рублей с номиналом облигации в 1 000 рублей. 💰Размер купона - 23% и он фиксирован на весь срок размещения. Доходность к погашению составит 25,59%, если вы будете реинвестировать все полученные купонные выплаты в покупку новых облигаций данного выпуска. 🚗Выплата купона - ежемесячно, а значит пассивный доход будет иметь постоянный характер и это несомненный плюс. 🚗По выпуску отсутствует амортизация и оферта, а значит условия до погашения не изменятся и это еще больший плюс. 🚗Выпуск Авто Финанс Банк-001Р-14 доступен неквалам после тестирования.

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