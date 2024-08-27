23% на облигациях Авто Финанс Банк

Финансовая компания берет своё начало в 2013 году, когда Юникредит, Рено и Ниссан решили создать своего агента по выдаче кредитов на покупку автомобилей. С 2019 года компания перепрофилировалась на финансирование программы Лада Финанс с последующим изменением названия на Авто Финанс Банк.
Основная цель работы банка - финансирование на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом физическим лицам, а также услуги факторинга по финансированию дилерского склада для крупнейших автопроизводителей.
Несмотря на свою узкую специализацию банк занимает 45 место в рейтинге по размеру активов, 1 место по количеству предоставленных авто кредитов в программе LADA Finance за 2023 и 2024 годы. Сейчас банк представлен на всей территории России более 950 официальными дилерскими партнерскими центрами.
👀Что там по выпуску?
🚗Дата размещения - 06.03.2025г.
🚗Дата погашения - 24.02.2027г., короткое 2-х летнее размещение.
🚗Объем размещения - 5 000 000 000 рублей с номиналом облигации в 1 000 рублей.
💰Размер купона - 23% и он фиксирован на весь срок размещения. Доходность к погашению составит 25,59%, если вы будете реинвестировать все полученные купонные выплаты в покупку новых облигаций данного выпуска.
🚗Выплата купона - ежемесячно, а значит пассивный доход будет иметь постоянный характер и это несомненный плюс.
🚗По выпуску отсутствует амортизация и оферта, а значит условия до погашения не изменятся и это еще больший плюс.
🚗Выпуск Авто Финанс Банк-001Р-14 доступен неквалам после тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮100% акций банка принадлежат компании Авто ВАЗ с июня 2023 года. Дальнейшая цепочка собственников приведет нас к 100% государственному участию.
🧮Рейтинговое агентство Эксперт присвоило компании и выпуску кредитный рейтинг АА со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу при адекватной рентабельности, высоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией и адекватной оценкой корпоративного управления.
🧮В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций банка на 34 млрд. рублей. Последний выпуск был с плавающей доходностью со спредом к ключевой ставке в размере 230 б.п. При условно равных доходностях выпуск Авто Финанс Банк-001Р-14 на перспективу выглядит более привлекательным.
🧮Тот факт, что компания активнее стала кредитовать российский авторынок, подтверждается финансовой отчётностью за 2024 год. Чистые процентные доходы за год выросли на 39% до 8,7 млрд. рублей. Комиссионные доходы в разы меньше по объему и составляют 40,8 млн. рублей, но и тут наблюдается рост почти на 13%.
🧮Годовая прибыль составила 4 млрд. рублей и она выросла на 45%. Всю чистую прибыль компания реинвестирует в бизнес. Динамика финансового результата опережает рынок.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
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