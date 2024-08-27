Учет надоя: как Россельхозбанк спрятал свое приложение на ферме

Сегодня пользователи Россельхозбанка с удивлением обнаружили, что привычного приложения в AppStore больше нет.

Но не спешите паниковать — оно никуда не пропало, просто переоделось... в корову.

Банк решил нестандартно замаскировать свой сервис, назвав приложение «Учёт надоя». Звучит, будто программа для фермеров, но на самом деле за этим названием скрывается полноценный банковский инструмент.

Почему такая маскировка? Чтобы обойти ограничения. Но теперь каждый вход в банк превращается в квест: найди доярку — получи доступ к счету🤣

Что думаешь? Может, добавить деталей или усилить интригу?

Буду рад вас видеть в телеграм-канале Слово Банкира.