💰7 лучших дивидендных акций от Альфа-Инвестиций

Хотя, с другой стороны, геополитические заявления последних 2-х месяцев заставляют рынок прыгать со стороны в сторону, и индекс Московской биржи с его составляющими еще может сходить к уровню 2 600 пункта. Однако, в любом случае присмотреться к компаниям, которые стабильно выплачивали дивиденды, стоит заранее - до объявления рекомендаций по дивидендам, так как после этого акции уже будут расти намного активнее.

1. Татнефть

Идеальная классика инвестирования для дивидендной стратегии. Компания направляет на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по большему из учетов - или по МСФО, или по РСБУ. Компания привлекает инвесторов низкой долговой нагрузкой и стабильно сильной финансовой отчетностью. Татнефть выплачивает дивиденды 3 раза в год - за 2,3 квартал и за год в целом. За 2024 год уже было выплачено 55,59 рублей дивидендов на одну акцию. По прогнозам Альфа-аналитиков в следующие 12 месяцев див.доходность может составить около 13–15%.

2. Лукойл

Компания направляет на выплату дивидендов до 100% свободного денежного потока. В 2024 году Лукойл уже направил на дивиденды 514 рублей, и по прогнозам годовые дивиденды могут перевалить за 1000 рублей, что соответствует около 14% доходности. В прогнозах на 2025 год продолжение роста выплат, а значит инвестиции в Лукойл на длительный горизонт могут быть оправданы даже при нынешней стоимости бумаг. К тому же за последнюю неделю акции скорректировались на 2,5%.

3. Газпром нефть

Источник пассивного дохода не только частных инвесторов, но и самого Газпрома. Компания направляет на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, но фактически этот уровень сейчас поднят до 75%. Надолго ли - покажет время. Газпром нефть выплачивает дивиденды два раза в год, за 2 квартал 2024 были выплачены 51,96 рублей на одну акцию. За год аналитики прогнозируют еще 24 рубля и более, но тут многое будет зависеть от желания материнской компании и прогнозная годовая див.доходность может превысить 12%.

4. Банк СПБ

Банк платит по обыкновенным акциям не менее 20% от чистой прибыли, по привилегированным акциям выплата фиксируется в размере 0,11 рубля на акцию (с возможностью поощрения до 0,22 рубля). Компания выплачивает дивиденды 2 раза в год. Первая часть составила 27,26 рублей и в Альфа-Инвестициях считают, что финальные дивиденды за 2024 год могут составить 29,7 рублей на акцию, что соответствует 7,5% див.доходности.

5. Сбербанк

Куда же без него. Греф уже пообещал выплатить за 2024 год дивиденды согласно стратегии - 50% от чистой прибыли по МСФО. А это порядка 35 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность не самая высокая - 11%, но зато пока что достаточно стабильная.

6. КЦ ИКС 5

Компания успешно провела редомициляцию и в ближайшее время должна представить миру обновленную дивидендную политику. Инвесторы ожидают существенного специального дивиденда от прибыли прошлых лет (по аналогии с Хэдхантером). Аналитики ждут как минимум 800 рублей на акцию или более 23% див.доходности. После разовой выплаты прогнозная доходность должна сократиться в 2 раза до 12%.

7. Европлан