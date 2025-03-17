Разбор эмитента: ВК

ВК — ведущий российский технологический холдинг с крупнейшей аудиторией активных пользователей. В его экосистему, помимо одноименной социальной сети, входят Одноклассники, Дзен, образовательные платформы GeekBrains и Skillbox, почта Mail.ru и множество других сервисов для бизнеса и частных пользователей.

В декабре 2024 года ВК зафиксировал рекордный охват аудитории в России — 92 млн пользователей, впервые превзойдя YouTube по этому показателю. В ближайших планах компании — IPO дочерней компании Skillbox, для чего ЦБ уже зарегистрировал выпуск акций.

Дивиденды

После смены юрисдикции на Россию ВК обновил дивидендную политику. Конкретные параметры выплат не указаны — они определяются советом директоров исходя из чистой прибыли за каждый отчетный период. На данный момент компания не имеет дивидендной истории.

Риски

Возможный возврат иностранных сервисов и платформ.

Высокая долговая нагрузка.

Низкая рентабельность из-за крупных инвестиций.

Итог

Компания активно растет, в том числе за счет сделок слияния и поглощения, что уже дает положительный эффект. Выручка за 9 месяцев выросла на 21% и достигла 109,6 млрд рублей. Основным драйвером остается реклама в собственных сервисах — год к году рекламные доходы выросли на 19%. Лидеры по генерации доходов — ВК (медиаплатформы Видео, Музыка и Клипы), ОК и Дзен, благодаря росту числа подписчиков.

Среднемесячный охват российской интернет-аудитории приближается к 90%, ежедневный охват уже превысил 50%. Рост аудитории стимулирует замедление и запрет иностранных платформ, а также борьба государства с обходом этих запретов. Государство фактически является главным драйвером роста компании.

За счет активного приобретения образовательных сайтов ВК увеличил выручку в этом сегменте на 15% год к году — до 12,9 млрд рублей, что делает его вторым по величине после социальных сетей.

Последний отчет по МСФО (за первое полугодие 2024 года) показал рост убытка в 2,2 раза — до 24,6 млрд рублей. На размер убытка оказывает сильное давление высокий чистый долг компании в размере 152 млрд рублей. Поскольку большинство обязательств компании привязано к ключевой ставке, финансовые расходы во втором полугодии продолжат расти, ухудшая финансовые показатели.

Основной закон функционирования любого бизнеса — это получение прибыли. ВК в этом плане стоит особняком. Компания уже давно не стартап, это многомиллиардный бизнес, который, скорее всего, не ставит получение прибыли приоритетной целью. Поэтому инвестиционная идея по ВК отсутствует, и акции компании не входят в мой инвестиционный портфель.