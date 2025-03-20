Топ-5 дивидендных акций от БКС

Почему так? Данные показывают, что дивидендные бумаги за этот период обычно опережают рынок в среднем на 5,3%. Это связано с тем, что инвесторы активно скупают такие акции в преддверии выплат. В долгосрочной перспективе такая стратегия приносит около 30% годовых, а даже в худшем случае её просадка относительно рынка не превышала 1%.

По прогнозам БКС дивидендная доходность индекса Мосбиржи в ближайшие 12 месяцев составит около 8,8%. Очевидно, что российские акции сейчас выглядят крайне привлекательно для дивидендных инвесторов. Так какие 5 компаний выбрали аналитики в этот раз?