Топ-5 дивидендных акций от БКС

Почему так? Данные показывают, что дивидендные бумаги за этот период обычно опережают рынок в среднем на 5,3%. Это связано с тем, что инвесторы активно скупают такие акции в преддверии выплат. В долгосрочной перспективе такая стратегия приносит около 30% годовых, а даже в худшем случае её просадка относительно рынка не превышала 1%.
По прогнозам БКС дивидендная доходность индекса Мосбиржи в ближайшие 12 месяцев составит около 8,8%. Очевидно, что российские акции сейчас выглядят крайне привлекательно для дивидендных инвесторов. Так какие 5 компаний выбрали аналитики в этот раз?
1. Сургутнефтегаз-п (дивдоходность - 17,2%)
Аналитики считают, что именно тут годовые выплаты будут самыми высокими по сектору - ориентировочно они составят 9 рублей на одну акцию.
У компании высокая доля процентных доходов в прибыли и зависимость от изменения курса рубля на конец года. Сургутнефтегаз собрал на балансе внушительную кубышку в размере до 64 млрд. долларов.
2. КЦ ИКС 5 (дивдоходность - 14,9%)
Продолжаем ждать обновленную дивидендную политику компании, а вместе с ней и те самые заветные специальные выплаты из прибыли прошлых периодов. Вчера акции компании переписали очередной исторический максимум на ожиданиях высоких выплат за 2024 год, которые могут в сумме составить 1100 рублей на одну акцию.
Эксперты полагают, что у X5 привлекательные перспективы дивидендных выплат и роста бизнеса при невысокой рыночной оценке. Спрос на продукты питания и перекладывание роста цен на конечного покупателя позволяет компании показывать хорошие финансовые итоги деятельности.
3. Транснефть-п (дивдоходность - 14,2%)
Аналитики ждут роста процента выплат с 50 до 75% от чистой прибыли по МСФО на фоне высоких денежных потоков и некоторого сокращения капекса. Морковкой для инвесторов служат заявления менеджмента о возможности перехода на выплату дивидендов два раза в год.
В обзоре эксперты не акцентируют внимание на росте налога на прибыль до рекордных 40%, ведь прибыль за 2024 год не попадает под новый закон. И, возможно, это будет последний год с такой высокой дивидендной доходностью.
4. МТС (дивдоходность - 14%)
Свободный денежный поток и чистая прибыль МТС упали в 2024 году, но руководство компании неоднократно утверждало, что будет еще несколько лет продолжать выплачивать дивиденды в размере 35 рублей на одну акцию. Себе в убыток? Скорее всего, ведь им надо кормить всю махину под названием АФК Система.
5. Башнефть (дивдоходность - 12,2%)
Компания выплачивает самые скромные дивиденды в секторе - 25% от чистой прибыли.
У компании есть потенциал для роста добычи, если ОПЕК+ снимет ограничения. Сейчас компания добывает около 320 тыс. баррелей в сутки (точные цифры не публикуются), а к 2027 году этот показатель может стабильно вырасти до 380 тыс. баррелей. При росте добычи растут не только объемы продаж, но и ,возможно, финансовые показатели. Для инвесторов это интересный момент, особенно если цены на нефть останутся высокими.
⭐Подборка от аналитиков БКС получилась нефтяной - бюджет страны находится на нефтяной игле, а доход инвесторов - на дивидендной нефтяной игле. При этом стоит обратить внимание, что по ряду компаний размер дивидендов рассчитан исходя из дивидендной политики, но в реальной жизни он может очень сильно отличаться от расчета. В моем портфеле представлены 3 из 5 компания данной подборки.
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