Разбор эмитента: Европлан

Европлан — ведущая частная лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении в лизинг легковых и грузовых автомобилей, а также сопутствующих услуг.

Она входит в инвестиционный холдинг 🏦ЭсЭфАй, то есть за спиной у компании стоит солидная материнская структура.

По итогам 9 месяцев 2024 года Европлан занимает 6 место из 111 в рэнкинге лизинговых компаний по версии РА Эксперт, стабильно удерживая эту позицию.

Акции Европлана (тикер LEAS) торгуются на Московской бирже и входили в её основной индекс до 21 марта 2025 года. С прошлой неделе они уступили своё место более "достойным".

💰Дивиденды

Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения норматива достаточности капитала. Однако чёткого графика выплат у компании нет.

История выплат началась летом 2024 года, когда Европлан распределил дивиденды за 2023-й. По итогам 9 месяцев 2024 инвесторы получили 50 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 8,6%. Однако приоритетом компании остаётся реинвестирование прибыли.

⚡Риски

Главный фактор давления – высокая ключевая ставка, которая:

🔹 увеличивает стоимость финансирования для компании;

🔹 снижает спрос на лизинговые услуги из-за удорожания контрактов.

📍Итоги

Несмотря на непростые условия, в 2024 году Европлан показал:

✅ Рост чистого процентного дохода на 45% – до 25,6 млрд. рублей.

✅ Увеличение лизингового портфеля на 11% – до 256 млрд. рублей.

✅ Чистую прибыль по МСФО 14,9 млрд. рублей (+0,7% к 2023 году).

Однако стоит отметить ухудшение качества портфеля: стоимость риска выросла до 3,4%, что выше многолетнего среднего (≤0,9%). Это увеличивает резервы под проблемную задолженность и сказывается на финрезультате.

Тем не менее компания планирует списание резервов в 2025 году, что может позитивно повлиять на стоимость акций, но до конца года рынок лизинга останется под давлением.

С прошлой недели акции Европлана покинули индекс МосБиржи. Это может привести к коррекции стоимости бумаг по следующим причинам:

🔹 психологическому давлению на частных инвесторов;

🔹 продажам со стороны индексных фондов.

Тем не менее влияние будет ограниченным из-за небольшого веса бумаги в индексе, поэтому сторонники теории заговора могут проходить мимо.

Текущая оценка акций: P/E ~6,3x – достаточно высоко для компании с умеренными перспективами роста, хоть и ниже средней по сектору. В данный момент покупать акции считаем не целесообразным по причине снижения спроса на лизинговые услуги. К тому же вопрос по росту дивидендных выплат до конца 2025 года точно не будет актуальным. Наш целевой ориентир по стоимости акций Европлана - 780 рублей.

Компания для меня интересна в плане инвестирования в её облигации, что собственно говоря я и делаю.

Не инвестиционная рекомендация.

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