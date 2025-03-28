💰Какие компании уже точно закроют реестры по дивидендам в апреле

Дата закрытия реестра - 29.04.2025г.

Размер дивиденда - 78 рублей

Див.доходность - 8,9%

⭐Если у вас, как и меня, отсутствуют в портфеле все указанные выше акции, но вы хотите получить по ним дивиденды, то необходимо успеть купить бумаги до даты закрытия реестра.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.