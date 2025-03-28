💰Какие компании уже точно закроют реестры по дивидендам в апреле

Как показывает история не всегда акционеры голосуют за выплату дивидендов. Но отказ или неявка основного акционера - скорее исключение из правил, поэтому давайте считать перечисленные ниже эмитенты проголосуют за выплату дивидендов.
1. Черкизово (4 квартал 2024)
Дата закрытия реестра - 07.04.2025г.
Размер дивиденда - 98,92 рублей
Див.доходность - 2,4%
2. Полюс (2024 год)
Дата закрытия реестра - 25.04.2025г.
Размер дивиденда - 73 рубля уже с учетом прошедшего дробления
Див.доходность - 3,9%
3. Новатэк (2024 год)
Дата закрытия реестра - 28.04.2025г.
Размер дивиденда - 46,65 рублей
Див.доходность - 3,6%
4. Авангард (4 квартал 2024)
Дата закрытия реестра - 28.04.2025г.
Размер дивиденда - 28,5 рублей
Див.доходность - 3,6%
5. Яндекс (2024 год)
Дата закрытия реестра - 28.04.2025г.
Размер дивиденда - 80 рублей
Див.доходность - 1,8%
6. ЛСР (2024 год)
Дата закрытия реестра - 29.04.2025г.
Размер дивиденда - 78 рублей
Див.доходность - 8,9%
⭐Если у вас, как и меня, отсутствуют в портфеле все указанные выше акции, но вы хотите получить по ним дивиденды, то необходимо успеть купить бумаги до даты закрытия реестра.
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