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Игорь Козакевич
Инвестиции

💰Какие компании уже точно закроют реестры по дивидендам в апреле

Праздник к нам приходит — приближается дивидендный сезон. До активной фазы еще пару-тройку месяцев надо будет подождать, но уже есть компании, советы директоров которых дали предложения по дивидендным выплатам.

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Как показывает история не всегда акционеры голосуют за выплату дивидендов. Но отказ или неявка основного акционера - скорее исключение из правил, поэтому давайте считать перечисленные ниже эмитенты проголосуют за выплату дивидендов.

1. Черкизово (4 квартал 2024)

Дата закрытия реестра - 07.04.2025г.

Размер дивиденда - 98,92 рублей

Див.доходность - 2,4%

2. Полюс (2024 год)

Дата закрытия реестра - 25.04.2025г.

Размер дивиденда - 73 рубля уже с учетом прошедшего дробления

Див.доходность - 3,9%

3. Новатэк (2024 год)

Дата закрытия реестра - 28.04.2025г.

Размер дивиденда - 46,65 рублей

Див.доходность - 3,6%

4. Авангард (4 квартал 2024)

Дата закрытия реестра - 28.04.2025г.

Размер дивиденда - 28,5 рублей

Див.доходность - 3,6%

5. Яндекс (2024 год)

Дата закрытия реестра - 28.04.2025г.

Размер дивиденда - 80 рублей

Див.доходность - 1,8%

6. ЛСР (2024 год)

Дата закрытия реестра - 29.04.2025г.

Размер дивиденда - 78 рублей

Див.доходность - 8,9%

⭐Если у вас, как и меня, отсутствуют в портфеле все указанные выше акции, но вы хотите получить по ним дивиденды, то необходимо успеть купить бумаги до даты закрытия реестра.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

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Игорь Козакевич

Игорь Козакевич

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