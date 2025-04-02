Фондовый рынок продолжил движение вниз, так как на переговорном направлении пока что затишье, а вместе с ним понемногу выветривается и весь оптимизм частных инвесторов. Индекс Московской биржи корректируется на 📉-1,28% до 2 926,39 пункта, при этом большинство бумаг после снижения в ходе вчерашней вечерней сессии показывают рост.

🔥Коррекция на рынке продолжается. Итоги 2 апреля на Московской бирже

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Фондовый рынок продолжил движение вниз, так как на переговорном направлении пока что затишье, а вместе с ним понемногу выветривается и весь оптимизм частных инвесторов. Индекс Московской биржи корректируется на 📉-1,28% до 2 926,39 пункта, при этом большинство бумаг после снижения в ходе вчерашней вечерней сессии показывают рост.

В лидерах роста можно увидеть акции Московской биржи, которые растут на 📈+3,6% перед пятничным заседанием совета директоров по вопросу распределения прибыли. Аналитики ожидают до 23,5 рублей дивидендов на одну акцию.

Циан отчитался за 2024 год по МСФО ростом выручки на 12% до 12,9 млрд. рублей и космическим простом чистой прибыли на 45% до 2,5 млрд. рублей. Отчетность выложили как раз к началу торгов, которые стартуют 3 апреля под тикером CNRU. Также в компании подтвердили, что дивидендным выплатам быть, но ближе к концу года. Рекомендацию совета директоров по специальным дивидендам тоже стоит ждать ближе к концу года.

Северсталь 📈+1,3% с задержкой запустила новый сортопрокатный стан мощностью 900 тыс. тонн. Задержка была связана с заменой поставщика оборудования.

JetLend запустила безотзывную оферту для участников недавнего IPO - инвесторы могут купить дополнительно акции компании по цене размещения. Если у таких инвесторов будет желание докупить акций, то нужно будет подать заявку с 29 сентября 2025 года до 27 марта 2027 года. Да, аттракцион невиданной щедрости продлится целых два года. Напомню, что цена размещения составила 60 рублей, а сегодня бумаги торгуются по 48,7 рублей🤷‍♂

ТГК-14 📉-1,3% отчиталась по МСФО за 2024 год. Выручка компании выросла на 8,7% до 19,3 млрд. рублей, чистая прибыль показала сопоставимый рост на 6,9% до 1,8 млрд. рублей.

По традиции после окончании основной торговой сессии Росстат опубликовал данные по недельной инфляции - с 25 марта по 31 марта она ускорилась еще на 0,2% после 0,12% на прошлой неделе. Расчетная годовая инфляция в России на 31 марта ускорилась до 10,24% и это выше ожидаемого прогноза в 7-10% до конца года.

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