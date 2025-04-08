💼Очередные покупки в инвестиционный портфель

3. Русагро - 4 шт

Дивидендная политика Русагро предусматривает выплаты дивидендов в размере не меньше 50% чистой прибыли. Ранее компания платила их дважды в год - по итогам первого полугодия и года. Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2021 году.

В ноябре 2024 года менеджмент сообщал, что выплата дивидендов за прошедшие периоды не планируется, поскольку в приоритете реализация инвестпрограммы. Особо не надеюсь на специальные дивиденды (как обычно платят другие компании после редомициляции), но по итогам 2024 года компания может выплатить 13-15 рублей на одну акцию.

За последний месяц на новостях акции Русагро упали на 44%, поэтому тут ставка на дивиденды может еще плавно перерасти в спекулятивную идею.

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