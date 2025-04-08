💼Очередные покупки в инвестиционный портфель

1. МТС - 20 шт
Согласно дивидендной политике на 2024-2026 годы компания будет стремиться выплачивать дивиденды в размере 35 рублей на одну акцию. Будет стремиться это делать несмотря ни на что, то есть даже себе в убыток.
Компания продолжает быть главным источником денежного потока для АФК Системы и без этих дивидендов Система может смело банкротиться, так как эта "вынужденная мера" будет еще как минимум 2 года держать акции МТС на плаву, а дивидендную доходность - выше рынка. Текущая дивидендная доходность составляет 17%. За последний месяц бумаги скорректировались на 16%.
2. ММК - 40 шт
Компания выплачивает до 100% от свободного денежного потока, если чистый долг/EBITDA менее 1,0х. Компания сейчас переживает не самый лучший цикл, 1 квартал будет оставаться напряженным по причине снижающегося спроса на металл, но перспективы имеются.
За 2 квартал 2024 года компания выплатила 2,49 рубля на одну акцию. По итогам года я ожидают еще 0,5-0,7 рубля на одну акцию. ММК покупаю на остаток бюджета, поэтому даже на среднюю цену бумаг в портфеле это действие не повлияет.
3. Русагро - 4 шт
Дивидендная политика Русагро предусматривает выплаты дивидендов в размере не меньше 50% чистой прибыли. Ранее компания платила их дважды в год - по итогам первого полугодия и года. Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2021 году.
В ноябре 2024 года менеджмент сообщал, что выплата дивидендов за прошедшие периоды не планируется, поскольку в приоритете реализация инвестпрограммы. Особо не надеюсь на специальные дивиденды (как обычно платят другие компании после редомициляции), но по итогам 2024 года компания может выплатить 13-15 рублей на одну акцию.
За последний месяц на новостях акции Русагро упали на 44%, поэтому тут ставка на дивиденды может еще плавно перерасти в спекулятивную идею.
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