Разбор эмитента: Абрау-Дюрсо

📍Итоги

Согласно операционным данным, дела у компании идут неплохо. В 2023 году было реализовано 56,7 млн бутылок - результат, подтверждающий лидерство на российском рынке. Данные за 2024 год пока не раскрыты, но по объёму экспорта (1,5 млн бутылок) видно, что основной сбыт по-прежнему приходится на РФ.

Предварительная управленческая отчётность показывает выручку за 2024 год на уровне 17,7 млрд рублей - это на 43% выше, чем в 2023-м. Рост обеспечен как увеличением объёмов, так и повышением цен. Инфляционный фактор - на стороне производителя.

Чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей, что также на 43% выше прошлого года, хотя стоит отметить, что 2023-й был перегружен капзатратами. Для сравнения: в 2022 году прибыль составила 1,7 млрд. Дополнительный плюс в отчёте - налоговые льготы за переработку винограда.

С точки зрения оценки, бумаги выглядят дороговато: P/E составляет 16,4 при среднем по сектору — 12,9.Компания остаётся в руках семьи Титовых, которой принадлежит более 90% акций. Именно по этой причине бумаги размещены в третьем котировальном списке Мосбиржи.

В марте 2025 года прошла дополнительная эмиссия по цене 275 рублей за акцию, вызвавшая ажиотажный спрос. Однако и этот выпуск почти полностью выкупил мажоритарий. Возникает закономерный вопрос — зачем тогда было выходить на биржу?

⭐ В моем инвестиционном портфеле акции Абрау-Дюрсо отсутствуют по причине низкой дивдоходности, динамике выплат и перекупленности бумаг, хотя за последнюю неделю бумаги стали выглядеть на 12% привлекательнее. Компания активно растёт, но при этом остаются значимые риски. С учётом текущей ситуации справедливую стоимость акций можно оценить в районе 180 рублей.

Не инвестиционная рекомендация.

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