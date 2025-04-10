Разбор эмитента: Абрау-Дюрсо

Основана по указу императора Александра II, и первоначально принадлежала царской семье. Современный этап развития компании начался в 2006 году.
Производственные площадки расположены в Краснодарском крае, Ростовской области и Азербайджане. Ассортимент включает игристые вина, произведённые как по классической, так и по ускоренной технологиям, а также тихие вина, крепкий алкоголь и безалкогольные напитки. Продукция поставляется более чем в 20 стран мира.
💰Дивиденды
Официальной дивидендной политики у компании нет, что сегодня довольно редкость — особенно для публичных компаний. Тем не менее, ранее руководство заявляло о намерении направлять на дивиденды около 25% от чистой прибыли по МСФО.
С 2016 года Абрау-Дюрсо стабильно выплачивает дивиденды раз в год, однако доходность остаётся скромной — не превышает 2%.
⚡Основные риски
Зависимость от погодных условий и риск неурожая.
Высокая доля акций у мажоритарного акционера.
Импортозависимость в части оборудования и посадочного материала.
📍Итоги
Согласно операционным данным, дела у компании идут неплохо. В 2023 году было реализовано 56,7 млн бутылок - результат, подтверждающий лидерство на российском рынке. Данные за 2024 год пока не раскрыты, но по объёму экспорта (1,5 млн бутылок) видно, что основной сбыт по-прежнему приходится на РФ.
Предварительная управленческая отчётность показывает выручку за 2024 год на уровне 17,7 млрд рублей - это на 43% выше, чем в 2023-м. Рост обеспечен как увеличением объёмов, так и повышением цен. Инфляционный фактор - на стороне производителя.
Чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей, что также на 43% выше прошлого года, хотя стоит отметить, что 2023-й был перегружен капзатратами. Для сравнения: в 2022 году прибыль составила 1,7 млрд. Дополнительный плюс в отчёте - налоговые льготы за переработку винограда.
С точки зрения оценки, бумаги выглядят дороговато: P/E составляет 16,4 при среднем по сектору — 12,9.Компания остаётся в руках семьи Титовых, которой принадлежит более 90% акций. Именно по этой причине бумаги размещены в третьем котировальном списке Мосбиржи.
В марте 2025 года прошла дополнительная эмиссия по цене 275 рублей за акцию, вызвавшая ажиотажный спрос. Однако и этот выпуск почти полностью выкупил мажоритарий. Возникает закономерный вопрос — зачем тогда было выходить на биржу?
⭐ В моем инвестиционном портфеле акции Абрау-Дюрсо отсутствуют по причине низкой дивдоходности, динамике выплат и перекупленности бумаг, хотя за последнюю неделю бумаги стали выглядеть на 12% привлекательнее. Компания активно растёт, но при этом остаются значимые риски. С учётом текущей ситуации справедливую стоимость акций можно оценить в районе 180 рублей.
Не инвестиционная рекомендация.
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