Дивиденды Ростелекома. Что с ними?

Совет директоров Ростелекома наконец-то согласовал новую дивидендную стратегию на ближайшие три года - с 2024 по 2026.

Основная база расчета не изменилась - компания будет стараться направлять на выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Тут особо без изменений, но у компании появилось право выплачивать не только годовые дивиденды, но и промежуточные (квартальные, полугодовые или за 9 месяцев).

Ранее компания выплачивала не менее 5 рублей на каждую акцию с возможностью ежегодного роста выплат на 5%. Сейчас же этого минимума нет и компания будет стремиться не только следовать требованиям Росимущества, но выплачивать больше при такой возможности.

Тут, конечно же, все будет зависеть от финансовой стабильности компании и от показателя чистый долг/OIBDA, который не должен быть выше 3,0х.

Если посмотреть на ближайшую историю выплат, то по итогам 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 5,45 рублей на одну акцию, по итогам 2023 года - уже 6,06 рублей.

💰По итогам 2024 года чистая прибыль по МСФО составила 24,1 млрд. рублей. Новая дивидендная политика еще не должна затронуть финансовые итоги 2024 года, а значит компания может выплатить по дивиденды еще по старой стратегии в размере 6,4 рублей (или 93% от чистой прибыли по МСФО) на одну акцию.

❗Но не стоит исключать сценарий, по которому совет директоров может рекомендовать направить 50% от чистой прибыли МСФО или 3,45 рубля на одну акцию.

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