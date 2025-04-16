Разбор эмитента: Циан

Когда в 2001 году Циан только начал свою работу, никто и представить не мог, что спустя два десятилетия он станет главным порталом по недвижимости в России. Сегодня Циан - не просто сайт с объявлениями, а полноценная технологическая платформа, охватывающая весь рынок: от вторички и новостроек до коммерческой недвижимости и загородных домов.

Особое внимание компания традиционно уделяет крупнейшим городам - Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и Новосибирску. Именно эти мегаполисы формируют «ядро» бизнеса, обеспечивая основную долю дохода.

И это не просто красивые слова - в 2024 году платформа собрала 1,9 млн объявлений, а средняя месячная аудитория достигла 19,6 млн уникальных посетителей. Это позволило Циану войти в ТОП-15 мировых платформ по недвижимости по трафику.

После редомициляции (переезда из офшора обратно в Россию) 3 апреля акции Циана вернулись на Московскую биржу с тикером CNRU и сразу были включены в первый уровень листинга. Это значит, что бумаги доступны для инвестиций и частным лицам, и институционалам.