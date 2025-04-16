Разбор эмитента: Циан

Когда в 2001 году Циан только начал свою работу, никто и представить не мог, что спустя два десятилетия он станет главным порталом по недвижимости в России. Сегодня Циан - не просто сайт с объявлениями, а полноценная технологическая платформа, охватывающая весь рынок: от вторички и новостроек до коммерческой недвижимости и загородных домов.
Особое внимание компания традиционно уделяет крупнейшим городам - Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и Новосибирску. Именно эти мегаполисы формируют «ядро» бизнеса, обеспечивая основную долю дохода.
И это не просто красивые слова - в 2024 году платформа собрала 1,9 млн объявлений, а средняя месячная аудитория достигла 19,6 млн уникальных посетителей. Это позволило Циану войти в ТОП-15 мировых платформ по недвижимости по трафику.
После редомициляции (переезда из офшора обратно в Россию) 3 апреля акции Циана вернулись на Московскую биржу с тикером CNRU и сразу были включены в первый уровень листинга. Это значит, что бумаги доступны для инвестиций и частным лицам, и институционалам.
💰Дивиденды
Несмотря на то, что в прошлом дивиденды не выплачивались (что логично, ведь компания только вернулась в российскую юрисдикцию), у Циана уже есть понятная дивидендная политика: выплачивать от 60 до 100% от скорректированной чистой прибыли.
Первый шаг в эту сторону формирования дивидендной истории - обещание выплатить специальные дивиденды из прибыли прошлых лет. Их размер станет известен ближе к концу 2025 года, и тогда же стоит ждать саму выплату - не ранее IV квартала.
⚡Риски
Как и любой бизнес, завязанный на цикличный рынок, Циан чувствителен к общему состоянию отрасли. Охлаждение спроса на недвижимость, высокая ключевая ставка, рост ставок по ипотеке - всё это способно ударить по выручке и прибыли.
📍Итог
Что по цифрам? Выручка за 2024 год: 13 млрд. рублей (+12% к 2023 году), чистая прибыль - 2,5 млрд. рублей. Рентабельность по прибыли: 19%, рентабельность по EBITDA: 24,7%У компании отсутствуют капитальные затраты, что позволяет накапливать кэш на счетах.
На конец 2024 года размер свободных средств составил 9 млрд. рублей. Кстати, в 2025 году рост расходов не планируется, так что прибыль, скорее всего, покажет дальнейший рост.
Циан уже обменял около 80% депозитарных расписок на обычные акции - это около 21% капитала компании. Частные инвесторы вернулись, но вопросы с налогообложением при редомициляции пока остаются.
Компания продолжает адаптироваться. Когда падает спрос на новостройки - выручку выручают вторичка, коммерция и загородка. Этот подход помогает сгладить циклы.
Дополнительный плюс - объявленный байбек на 3 млрд. рублей сроком на 12 месяцев. Это может поддержать котировки, даже несмотря на слабый рынок в целом. Хотя сейчас акции Циана тоже чувствуют на себе общее давление и показывают умеренное снижение.
⭐В рамках последнего инвестиционного марафона акции Циан были добавлены в портфель и на сегодня их удельный вес составляет 1,9%. Компания интересна как дивидендная история с потенциалом роста.
Мой ориентир стоимости на среднесрок — 750 рублей за акцию. Но важно помнить: после выплаты специальных дивидендов возможна техническая просадка на 15–20% - классическая история.
Не инвестиционная рекомендация.
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