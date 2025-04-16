🔥Резко рванули вверх. Итоги 16 апреля на Московской бирже

Геополитика, нефть и еще раз геополитика — вот главные факторы роста фондового рынка нашей страны. Кроме того сегодня день публикации данных о недельной инфляции и рынок закладывает продолжение её снижения.

Это все привело к росту индекса Московской биржи на 📈+2,01% до 2 861,83 пункта.

Кстати об инфляции, именно по причине ожидания статистики посты по средам выходят немного позже обычного. Росстат оценил инфляцию с 8 по 14 апреля в 0,11%. Годовую расчетную инфляцию разные ведомства считают по разному, но в целом она близка к 10,3%. Недельная инфляция пошла не убыль - и это хороший знак для оптимистов.

Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2024 год. Положа руку на сердце, промежуточные дивиденды тоже были не совсем уместны с учетом текущей рыночной ситуации, поэтому текущее предложение было отчасти ожидаемым. Акции компании растут за рынком на 📈+1,5%.

ИКС 5 📈+1,5% опубликовал сильную операционную отчётность за 1 квартал 2025, в которой отразил рост выручки на 20,7% до 1,1 трлн. рублей. Общая торговая площадь выросла на 9% год к году. Активно растут продажи цифровых направлений - плюс 50% год к году. К слову сказать, компания оценила продовольственную инфляцию в 1 квартале 2025 года в 11,8% год к году.

Банк СПБ по РСБУ в 1 квартале 2025 года показал рост чистого процентного дохода на 15,9% до 19,7 млрд. рублей и рост чистого комиссионного дохода на 4,1% до 2,8 млрд. рублей. Чистая прибыль выросла на 8,4% до 15,6 млрд. рублей с заоблачной рентабельностью капитала в 30,5%. Акции банка прибавляют 📈+1,6%.

Яндекс 📈+1,5% купил службу доставки Boxberry, зaвершение интегрaции кoмпaний oжидaется дo кoнцa.

Руководство Ростелекома предложило совету директоров рассмотреть выплату дивидендов, но их размер не раскрывается. В таких случаях ничего хорошего для частных инвесторов ждать не приходится, к тому же годовая прибыль сильно снизилась год к году. Акции растут на 📈+3,2%, но, как мне кажется, это преждевременная радость. "Астанавитесь" и одумайтесь😜

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